Cómo preparar tu Mac para MacOS Mojave

Apple lanza la más reciente versión de su sistema operativo para Mac el 24 de septiembre. MacOS Mojave presenta una serie de nuevas funciones y mejoras a tu Mac. Stacks o Pilas te ayudará a mantener un escritorio ordenado. También obtendrás un modo oscuro junto a un fondo que cambia gradualmente la iluminación a lo largo del día. También llega una nueva herramienta de captura de pantalla, un Finder mejorado y favicons en Safari. Estas son sólo algunas de las mejores funciones de MacOS Mojave.

Pero antes de instalar la versión 10.14 de MacOS Mojave, esto es lo que tienes que hacer para alistar tu Mac para esta actualización.

Lista de compatibilidad de Mojave

Lo primero que tienes que hacer es revisar si tu Mac es compatible. No todas las Mac podrán dar el salto a la nueva actualización. Según Apple, Mojave es compatible con las "Mac que se presentaron a mediados de 2012 y después, además de los modelos de Mac Pro de 2010 y 2012 con las tarjetas de gráficas con Metal recomendadas".

Los modelos de Mac que son compatibles con MacOS Mojave son:

MacBook Pro: mediados de 2012 y posteriores



MacBook Air: mediados de 2012 y posteriores



MacBook: todos los modelos



iMac Pro: todos los modelos



iMac: finales de 2012 y posteriores



Mac Mini: finales de 2012 y posteriores



Mac Pro: finales de 2013 y posteriores, además de los modelos de mediados de 2010 y mediados de 2012 con GPU Metal.



Para ver el año del modelo de tu Mac, haz clic en el icono de Apple que se encuentra en la esquina superior izquierda, luego haz clic en About this Mac (Sobre esta Mac). Debajo del sistema operativo que se lista en la parte superior, verás el año de tu modelo, al lado de su nombre. No todos los modelos lo muestran.

Haz espacio para Mojave

Aun cuando tengas mucho espacio en tu unidad de Mac, recomiendo que aproveches cualquier actualización de sistema operativo como una excusa para hacer algo de limpieza. Borra apps y archivos viejos que ya no necesites, traslada archivos y carpetas a la nube a través de iCloud Drive o una unidad externa. Es una de las formas en que puedes agilizar tu Mac.

Haz un respaldo antes de actualizarte

Antes de realizar una operación mayor como instalar un nuevo sistema operativo, siempre debes realizar un respaldo para proteger tus datos. Si la instalación sale mal, no querrás perder documentos importantes ni fotos ni canciones. Las Mac incluyen una herramienta para hacer respaldos fácilmente: Time Machine.

Descarga e instala

MacOS Mojave está disponible como una actualización gratuita a través de la Mac App Store. Para obtenerla, abre la Mac App Store y haz clic en la pestaña Updates (Actualización). MacOS Mojave debe estar listada en la parte superior luego de que se haya lanzado. Haz clic en el botón de Update (Actualizar)

De manera alterna, puedes hacer clic en el icono de Apple en la esquina superior izquierda, haz clic en About This Mac (Acerca de esta Mac), y luego haz clic en Software Update (Actualización de software), lo que abrirá el app de la Mac App Store y te pedirá que revises si necesitas una actualización. Puedes monitorizar el proceso de la descarga en la pestaña de Purchased (Comprado) de la Mac App Store.

Después de que Mojave termine de descargarse, sólo tienes que seguir las instrucciones de la instalación. Cuando llegue el momento de actualizaciones futuras para Mojave, encontrarás que Mojave ha trasladado las actualizaciones de sistema desde la App Store a una nueva ubicación.