Si ya estás enamorado de los nuevos teléfonos de Samsung, aquí te decimos lo que necesitas hacer para conseguir uno.

Samsung anunció el Galaxy S9 y el S9 Plus en el MWC 2018, en Barcelona. Ambos teléfonos se parecen mucho al Galaxy S8, pero tiene varias actualizaciones de hardware y software que seguramente te convencerán de renovarlo o atraerán a nuevos usuarios.

¿Cuándo puedo comprarlos?

A partir de viernes 2 de marzo puedes ordenar por adelantado el Galaxy S9 o el S9 Plus. La preventa empieza a partir de las 12:01 a.m. hora del Este. Los pedidos empezarán a llegar dos semanas después, el 16 de marzo, mismo día que ambos modelos estarán disponibles en tiendas.

¿En qué colores vendrán?

Samsung ofrece múltiples colores para el S9 y el S9 Plus. Podrás escoger entre el púrpura, negro y azul coral en Estados Unidos. Algunos operadores, como Cricket Wireless y MetroPCS, sólo ofrecerán el negro, sin embargo.

Reproduciendo: Mira esto: Novedades del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus

¿Cuánto costarán?

Como suele ser el caso con los teléfonos Samsung, el precio lo determinará cada operador y no el fabricante. Los precios varían según el proveedor y el punto de venta. Una cosa a tener en cuenta es que no habrá muchas capacidades de almacenamiento diferentes para elegir. Samsung solo está fabricando un modelo de 64 GB, que puede usar una tarjeta microSD para expandir hasta 400 GB. Esto es lo que costarán los teléfonos con cada una de las operadoras de EE.UU.

Samsung

Mediante Samsung.com o el app Shop Samsung en un dispositivo Android, puedes comprar un Galaxy S9 for US$720 or US$30 al mes durante 24 meses. Un Galaxy S9 Plus costará US$840 o US$35 mensuales durante dos años.

Samsung está llevando a cabo un programa de "canje y ahorro", que ofrece hasta US$350 de descuento en un nuevo Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus, dependiendo del dispositivo que estés dispuesto a canjear. Puedes obtener un presupuesto para su intercambio en este sitio.

Los clientes de Sprint que quieran un Galaxy S9 harán pagos mensuales de US$33 por 24 meses, sumando un total de US$795. Sprint cobrará US$38 por mensualidad por el teléfono Galaxy S9 Plus (para un total de US$912).

Por su parte, Boost Mobile, la unidad de prepago de Sprint, venderá sólo el S9 en negro medianoche por US$700 a partir del 16 de marzo.

El operador ofrece el Galaxy S9 por US$30 al mes durante 24 meses, o US$720 al contado. El Galaxy S9 Plus costará los mismos US$30 mensuales durante 24 meses con un pago inicial de US$120, o bien US$840 al contado.

Asimismo, T-Mobile ofrece un descuento de hasta la mitad de un Galaxy S9 al canjear tu teléfono actual o un descuento de hasta US$360 por un S9 Plus. Para obtener más información sobre el lanzamiento de Galaxy S9 de T-Mobile visita esta página.

Los clientes de AT&T pagarán US$26.34 mensuales por el Galaxy S9 durante 30 meses, or US$30.50 mensuales por el S9 Plus durante el mismo lapso. A esa tarifa, el precio por el S9 sería de US$793 y de US$915 por el S9 Plus.

Verizon, al igual que AT&T, está cobrando un poco más por los nuevos teléfonos de Samsung. El S9 costará US$33.33 mensuales durante dos años o US$800 al contado. Mientras que el S9 Plus costaría US$39 mensuales por 24 meses o US$930 en total.

Algún canje podría acreditar un descuento de hasta US$350 por el S9 y quienes canjeen un número de otro operador pueden hacerse acreedores de otros US$150 mediante un prepago con una tarjeta MasterCard.

Best Buy

El minorista ofrece un descuento de hasta US$450 en el Galaxy S9 o el Galaxy S9 Plus. Los clientes que hagan una preorden por un teléfono para Verizon, AT&T o Sprint recibirán US$100 de descuento. Adicionalmente, los clientes podrían canjear sus teléfonos viejos para recibir hasta US$350.

Los precios exactos del S9 y el S9 Plus de Best Buy aún no estaban disponibles, pero actualizaremos esta publicación cuando la información esté disponible.

Xfinity Mobile

El servicio de telefonía de Comcast está ofreciendo incentivos de hasta US$450 por el S9 y el S9 Plus. Los clientes que activen una nueva línea recibirán una tarjeta Visa de prepago con US$250. Al canjear tu teléfono antiguo puede representar otros US$200 en descuentos. Puedes registrarte para alertas y leer más al respecto de ofertas del S9 aquí.

No dejes de seguir toda nuestra cobertura en nuestra página especial de Mobile World Congress 2018, desde donde te tendremos todas las novedades en vivo y en directo gracias a la presencia de nuestro personal en Barcelona.