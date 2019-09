Cómo pedirle a Google que te recomiende películas y series

Katie Conner/CNET

¿Desplazarte durante 20 minutos o más por Netflix o Hulu es parte de tu rutina nocturna? Seguro sientes que nada se ve interesante o no quieres elegir una peli de 3 horas a estas horas de la noche. Por lo general, terminas eligiendo algo al azar para ver y luego juegas en tu teléfono para mantenerte ocupado. Para ayudarte a salir de esta situación, Google tiene una nueva herramienta para dispositivos móviles que puede ayudarte a encontrar algo para ver. La idea es que dejes de perder tu tiempo buscando y buscando y buscando algo para ver.

También puedes decirle a Google si ya has visto una película en particular y lo que piensas al respecto dándole un pulgar hacia arriba o hacia abajo. Esto le ayudará a Google a personalizar películas para ti. Y una vez que descubras lo que quieres ver, Google te informará dónde puedes verlo.

A continuación, te decimos cómo encontrar programas o películas personalizados con Google.

Reproduciendo: Mira esto: Android 10 llega oficialmente a los celulares

Katie Conner/CNET

1. En tu teléfono haz una búsqueda en Google de algo como "what to watch" o "good shows to watch". OJO: Esto creo que solo funciona en inglés

2. Desplázate un poco hacia abajo hasta la sección "Las mejores opciones para ti" y toca Comenzar para comenzar a calificar películas y programas. O les puedes dar un pulgar hacia abajo o hacia arriba, o puedes seleccionar Skip (saltar).

3. Cuando termines de calificar, toca el botón que dice Proveedores y selecciona los proveedores a los que estás suscrito. Las opciones son Netflix, Hulu, HBO Go y HBO Now, Prime Video, Showtime y Anytime, CBS All Access y Starz. Si no tienes un servicio de este tipo, también puedes seleccionar Tengo cable o satélite.

Si ninguna de estas opciones aplica, entonces puedes pasar este paso y tocar el círculo naranja que dice Free.

4. Toca Save.

5. Luego, decide si quieres ver un programa o una película

6. Elige una categoría, puede ser comedia, familia, acción o documental, entre otros

7. Una vez que hayas seleccionado la categoría, vas a ver una lista de películas de donde escoger. Elige una película.

8. Toca All watch options para ver cuáles proveedores tienen esa película o programa disponible.

9. Puedes tocar sobre Watch now para ver en ese momento si estás en tu teléfono o puedes abrir el app de tu proveedor o de tu proveedor de cable o satélite para ver lo que has decidido.