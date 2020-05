RIP Google Play Music. Mueve tu música a YouTube Music en un paso

YouTube Music

Es oficial: Google Play Music desaparecerá por siempre en algún momento de este año. En anticipación a ello, YouTube Music reveló el martes 12 de mayo una nueva herramienta para transferir toda tu biblioteca, perfil y listas de reproducción desde el servicio de streaming de Google al renovado YouTube Music con solo un toque. YouTube Music también está recibiendo algunas características nuevas que pueden convertirlo en un competidor más grande para servicios de transmisión como Spotify y Apple Music.

Google no ha dicho exactamente cuándo desaparecerá su servicio de streaming de música, aunque hemos estado esperando que ocurra durante más de un año. Por ahora, los usuarios tendrán acceso a ambos servicios, dándoles tiempo para mover su música y acostumbrarse a la interfaz de YouTube Music. Recibirás muchas notificaciones antes de que Google Play Music finalmente llegue a su fin, dijo Google el martes en una entrada de blog.

A partir del año pasado, YouTube Music y Premium tenían 20 millones de suscriptores pagos. Donde YouTube Music se destaca de sus competidores es en su profunda integración con tus perfiles de YouTube y Google, lo que se traduce en mejores recomendaciones para ti, dicen las compañías. Dado que muchas personas usan YouTube para descubrir música, la aplicación Música rastrea tus búsquedas de video y determina lo que es posible que desees escuchar a continuación.

Mueve tu música de Google Play Music a YouTube Music

Google España

1. Descarga el app de YouTube Music, en iOS o Android. (O hazlo en una computadora de escritorio yendo a music.youtube.com/transfer y haz clic en transferir).

2. Verás un botón de transferencia en la parte superior de la pantalla tanto en Google Play Music como en YouTube Music. Tócalo desde cualquier aplicación, y tus cargas, compras, canciones y álbumes agregados, listas de reproducción personales y suscritas, me gusta y no me gusta, estaciones seleccionadas y preferencias de gustos personales comenzarán a pasar de Google Play Music a YouTube Music.

3. Dependiendo de la cantidad de música que haya en tu biblioteca, la mudanza puede demorar algunas horas. Mientras tanto, puedes cerrar la aplicación y usar tu teléfono, y volver a abrirlo para realizar un seguimiento del progreso si lo deseas. Recibirás una notificación y un correo electrónico cuando se complete la transferencia de tu biblioteca de música.

4. Abre YouTube Music y busca tu música en la pestaña Biblioteca y recomendaciones actualizadas.

Si escuchas podcasts en Google Play Music, también puedes transferir tus suscripciones y el progreso del episodio a Google Podcasts visitando este sitio Web.

YouTube Music

¿Qué onda con YouTube Music?

YouTube Music funciona a través de una aplicación y un reproductor Web, que ofrece más de 50 millones de pistas oficiales, álbumes, actuaciones en vivo y remixes, entre otras cosas.

YouTube Music

YouTube añadió recientemente distintas funciones nuevas, supuestamente con base en peticiones de los usuarios:

Creación de listas de reproducción: las listas de reproducción ahora pueden tener hasta 5,000 canciones (en lugar de las 1,000 de antes). También puedes hacer una búsqueda rápida desde una lista de reproducción para agregar una nueva canción y agregar videos musicales a las listas de reproducción junto con las canciones. Las estaciones de Google Play Music ahora se encuentran en YouTube Music como listas de reproducción, y puedes buscar a través de tus pistas.

las listas de reproducción ahora pueden tener hasta 5,000 canciones (en lugar de las 1,000 de antes). También puedes hacer una búsqueda rápida desde una lista de reproducción para agregar una nueva canción y agregar videos musicales a las listas de reproducción junto con las canciones. Las estaciones de Google Play Music ahora se encuentran en YouTube Music como listas de reproducción, y puedes buscar a través de tus pistas. Cargas: Escucha la música que has cargado y comprado de Google Play Music, después de transferir, o agrega hasta 100,000 pistas personales a tu biblioteca en YouTube Music (Google Play Music solo permitió 50,000).

Escucha la música que has cargado y comprado de Google Play Music, después de transferir, o agrega hasta 100,000 pistas personales a tu biblioteca en YouTube Music (Google Play Music solo permitió 50,000). Escucha offline : Los miembros que pagan pueden descargar cualquier canción, lista de reproducción o video musical, o dejar que una función de descargas inteligentes (disponible en Android solo por ahora) lo haga por ti.

: Los miembros que pagan pueden descargar cualquier canción, lista de reproducción o video musical, o dejar que una función de descargas inteligentes (disponible en Android solo por ahora) lo haga por ti. Pestaña explorar: Una nueva pestaña Explore ofrece canciones y pistas para descubrir, incluyendo nueva música o listas de reproducción por género y otros criterios.

Otra característica chévere: cambia a la letra de una canción mientras escuchas para estar listo para el karaoke, o a su video musical, que se reproduce en tiempo real con la canción.

¿Cuánto cuesta moverse a YouTube Music?

En este momento, el precio es el mismo entre Google Play Music y YouTube Music. Puedes escuchar una versión de YouTube Music gratis (con publicidad) o pagar YouTube Music Premium por US$9.99 al mes, que incluye escuchar en segundo plano, descargas y una experiencia sin publicidad. También puedes suscribirte a YouTube Premium para obtener esos beneficios en todo YouTube, por US$11.99 al mes.

Los miembros de Google Play Music Unlimited serán transferidos automáticamente al nivel equivalente de YouTube Music Premium o YouTube Premium según su suscripción actual, al mismo precio.

Con la colaboración de Laura Martínez.