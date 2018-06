Cómo migrar tu número telefónico a Google Voice

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

¿Todavía tienes un teléfono fijo en casa? Peor aún, ¿sigues pagando por él?

Sospecho que esto es bastante común. Es una molestia renunciar a un teléfono fijo, aunque sólo sea porque ese número que has tenido durante tantos años. Es el número de casa, y necesitas mantenerlo, ¿verdad?

El número, sí. Pero ¿el servicio? Bueno, eso es otro asunto. Al transferir ese número a Google Voice, puedes mantener el número de tu casa y hacerlo un poco más versátil. También puedes dejar de pagar extra por ello, probablemente.

¿Cuánto pagas por ese número fijo?

Sé por una encuesta informal en las redes sociales que algunas personas todavía tienen un viejo servicio telefónico (POTS, por sus siglas en inglés) y todavía están pagando entre US$30 y US$80 por mes. Sí, un montón.

Suponiendo que tienes un servicio de Internet confiable y rápido, puedes cambiar a un sistema telefónico de voz sobre IP (VoIP) como Ooma. La caja Ooma Telo se conecta a tu router y luego ofrece un servicio básico de teléfono residencial, con tu mismo número, de forma gratuita. Ooma Premier agrega muchas cosas por US$10 al mes, aún mucho más baratas que la mayoría de las opciones de POTS.

Sin embargo, si tu número de casa está incluido en tu paquete de cable o Internet, es posible que no te cueste tanto. O, para pensarlo de otra manera, es posible que no ahorres nada desglosándolo de tu plan de servicio. Vale la pena una llamada telefónica para averiguarlo.

¿Tal vez has estado pensando en cortar el cable de todos modos? Si abandonas dos de tus tres servicios agrupados, ahora probablemente estés mirando una factura mensual más baja. (¿No está de humor para regatear con su compañía de cable? Un servicio como BillFixers, Billshark o Shrinkabill lo hará por ti –por una cuota, por supuesto.

¿Por qué Google Voice?

¿Cuál es la ventaja de migrar tu número a Google Voice? Para empezar, es gratis, al menos, lo ha sido desde 2009. ¿Existe la posibilidad de que Google comience a cobrar por ello? Absolutamente, pero puedes cruzar ese puente cuando llegues a él.

La ventaja clave de Google Voice es su versatilidad. Puede redirigir las llamadas entrantes a uno o más números diferentes, como, por ejemplo, el teléfono móvil de cada miembro de la familia. Eso significa que puedes recibir llamadas desde tu hogar incluso cuando no estás en casa.

También puedes configurar el correo de voz para que los mensajes se transcriban a mensajes de texto o se entreguen por correo electrónico. Incluso hay una opción de grabación de llamadas, aunque solo funciona para llamadas entrantes.

Está bien, pero ¿significa todo esto que ya no puedes usar el sistema de teléfono inalámbrico que ha sido un elemento básico en el hogar durante todos estos años? En realidad, es posible mantener ese hardware en el circuito –sigue leyendo para descubrir cómo.

¿Por qué no usar Google Voice?

Hay una principal preocupación clave: no puedes usar Google Voice para hacer llamadas al 911. Esto quiere decir que aunque vas a poder guardar tu número de teléfono fijo, vas a necesitar usar tu móvil u otro método para hacer llamadas a los servicios de emergencia.

Asimismo, si tienes un número de Google Voice que estás usando para otros propósitos, el cambiar tu línea fija va a sustituir ese número. (Si ese es el caso, lo mejor es crear una nueva cuenta con un nuevo número de Google Voice al que no te importe perder después).

¿Puedes hacer el cambio?

Hay un pequeño obstáculo técnico para mover el número de teléfono de tu casa a Google Voice: el servicio no puede realizar el ingreso en números desde teléfonos fijos o servicios de VoIP. (Pero aún debes checar la página de Google sobre migración de números para ver si tu número es elegible.

Sin embargo, puedes portar números de operadores de telefonía móvil. Entonces, el truco es mover primero tu número fijo a un operador de telefonía móvil y luego moverlo a Google Voice.

Según todas las cuentas, la mejor manera de hacerlo es comprar una tarjeta SIM de T-Mobile, crear una nueva cuenta, transferir el número fijo a esa cuenta y luego realizar la mudanza a Google Voice.

En lugar de guiarte en cada paso de ese proceso, te recomiendo checar el sencillo tutorial de Obihai para migrar un número no móvil a Google Voice. Y la razón por la que he elegido ese tutorial en particular es que Obihai también hace un dispositivo económico que podría serte útil después del cambio.

Una vez que transfieras tu número fijo a un operador de telefonía móvil, Google te cobrará una tarifa única de US$20. Antes de realizar ese paso final, deberás asegurarte de que tu número de Google Voice esté vinculado a un número de teléfono que no sea tu línea fija.

OK, ya lo mudé a Google Voice -- ¿ahora qué?

Obihai

Una vez que se completa el proceso de migración, querrás volver a la configuración y reenviar las llamadas entrantes a uno o más números. (Esto podría incluir una línea de oficina, por ejemplo, pero lo más probable es que desees que las llamadas vayan directamente a tu celular, y tal vez también a otros miembros de la familia).

Otra opción: deja que las llamadas a tu número fijo llamen a tu sistema de teléfono inalámbrico, tal como lo hicieron antes. Puedes hacerlo instalando un adaptador Obihai como el popular Obi200 (cuesta US$50 en Amazon). Se conecta a su router, al igual que el Ooma antes mencionado, luego la estación base de su sistema de teléfono se conecta al adaptador. Ahora puedes hacer llamadas entrantes y salientes casi de la misma manera que siempre, pero sin pagar tarifas mensuales.