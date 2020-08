Cómo mejorar una conexión de Wi-Fi lenta

En este punto de la crisis del coronavirus, muchos de nosotros nos apoyamos más que nunca en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime, lo que lo hace aún más irritante cuando un programa tartamudea y se detiene justo en el clímax gracias a una pésima conexión de Wi-Fi. Con tanta gente trabajando y estudiando desde casa, las redes se sobrecargan y las opciones que ofrecen los proveedores de servicios de Internet son demasiado limitadas para resolver el problema.

Lo que es peor, con la decisión de la Corte Suprema del año pasado de negarse a escuchar una apelación sobre la neutralidad de la red, los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) aún pueden estrangular tu Internet, limitar tu banda ancha si estás haciendo más streaming en YouTube o Hulu de lo que desean, y proporcionar conexiones más lentas a sitios Web propiedad de sus competidores. Pero, hay una solución para algunos de estos problemas: la red privada virtual (VPN). Básicamente, los ISP necesitan ver tu dirección IP para ralentizar tu Internet, y una buena VPN protegerá esa identidad. Aquí te mostramos cómo encontrar uno y usarlo para verificar si tu ISP está ralentizando artificialmente tu Internet.

Leer más: Los mejores routers Wi-Fi para comprar en 2020.

Si has revisado muy bien esta lista y tu Wi-Fi sigue funcionando lentamente, ve al Paso 2.

Tu Wi-Fi es lento y crees que tu proveedor de servicios está limitando tu conexión. Antes de llegar a esas conclusiones, es importante revisar la lista habitual de solución de problemas: mantén tu router ubicado centralmente en tu hogar, vuelve a colocar bien sus antenas, verifica la seguridad de tu red, etc.

Una vez que te hayas asegurado de que no hay explicaciones simples para tus problemas de Wi-Fi, puedes obtener una medición más profunda de la salud de tu Internet de distintas maneras . Sugiero empezar con una simple prueba a través de M-Lab . Esto verificará la velocidad de tu conexión, esencialmente midiendo si tu ISP está proporcionando un rendimiento constante sin importar el contenido al que estés accediendo. Esta medida no es perfecta, pero es un buen punto de partida.

Si has realizado una primera prueba básica del estado de Internet y todavía piensas que algo puede estar mal con tu ISP, comienza a investigar las VPN. Hay docenas de razones para obtener una, y la misma cantidad de factores a tener en cuenta al buscar la mejor red privada virtual, como la seguridad, el precio y la ubicación del servidor. Afortunadamente, ya hemos hecho ese trabajo por ti. Mira nuestras sugerencias aquí . Los mejores VPN de 2020 .

Paso 5

Arregla tu Internet

Screenshot by David Priest/CNET

OK, esta es la parte difícil. Incluso si descubres que tu proveedor está limitando tu Internet, puede que no haya mucho que puedas hacer realmente. Muchas personas en Estados Unidos viven en regiones con monopolios o duopolios de ISP, por lo que es posible que no puedas encontrar un mejor proveedor. Pero aquí hay algunas respuestas útiles: