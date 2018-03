Los nuevos Galaxy S9 y S9 Plus son dos dispositivos increíbles. Desde una cámara mejorada, nuevos trucos de realidad aumentada y bocinas estéreo, hay muchas cosas que nos encantan de los nuevos teléfonos. Como tal, exprimir la mayor cantidad de vida de cada carga es algo que muchos de nosotros enfrentaremos en última instancia. La buena noticia es que con solo algunos ajustes en la configuración y características, puedes sacar el máximo provecho de la batería del S9. Esto es lo que debes hacer.

Desactiva la pantalla siempre encendida

La pantalla siempre encendida (AOD por sus siglas en inglés) del S9 es conveniente para verificar rápidamente el clima o ver tus notificaciones, pero hay un pequeño problema: literalmente, está siempre activada.

Si bien Samsung hace todo lo posible para limitar la cantidad de batería que consume, sigue sorbiendo de energía mientras se ejecuta. Afortunadamente, puedes inhabilitar desactivarla con solo unos toques.

Abre Configuración > Pantalla de bloqueo y seguridad > desactiva el switch de Always On Display.

Reduce la resolución de la pantalla

La pantalla del Galaxy S9 es capaz de emitir una impresionante resolución de 2.960x1.440 (WQHD+). En esta configuración, casi todo lo que se muestra en la pantalla se ve mejor. Sin embargo, se produce a costa de la duración de la batería. La representación de más pixeles en una pantalla utiliza más potencia de procesamiento, lo que a su vez reduce la duración de la batería.

Samsung tiene tres configuraciones de resolución de pantalla diferentes, dos de las cuales ahorrarán batería.

Abre Configuración > Pantalla > Resolución de pantalla y elige FHD+ (2220x1080) o HD+ (1480x729). Luego toca Aplicar.

Pon a dormir tus apps… para siempre

El Galaxy S9 de Samsung tiene herramientas para monitorizar qué aplicaciones se están ejecutando en segundo plano y usando batería. Puedes utilizar la herramienta de Mantenimiento del dispositivo de diferentes maneras.

La primera de estas maneras es Configuración > Mantenimiento > Optimizar. Tu teléfono buscará apps automáticamente para liberar espacio de almacenamiento.

Además, en la sección de Mantenimiento de tu dispositivo, elige Batería en la esquina inferior izquierda. Una sección llamada App power monitor sugerirá aplicaciones que puedes poner en suspensión, evitando que la (s) aplicación (es) usen batería ejecutándose en segundo plano hasta la próxima vez que abras la aplicación.

Ten en cuenta que poner una aplicación a dormir podría evitar que recibas una alerta o notificación. Entonces, si encuentras que Gmail está en esta lista y quieres un acceso rápido a tu correo electrónico, es una buena idea desactivar la casilla junto a Gmail y dejar que esa sí se ejecute en segundo plano. Toca Ahorrar energía después de revisar la lista y elimina todas las aplicaciones que no quieras poner en suspensión.

Por último, si te desplazas hasta la parte inferior de la sección Batería, encontrarás opciones para poner una lista de aplicaciones en reposo siempre que esté en segundo plano al seleccionar la opción de Siempre poner a dormir las aplicaciones.

Reduce el tiempo de pantalla

Mientras más tiempo esté encendida una pantalla en cualquier teléfono, más batería va a agotar. En un esfuerzo por aumentar la duración de la batería, establece la función de tiempo de espera de pantalla en su configuración más baja, 15 segundos.

Abre Configuración > Pantalla > Tiempo de pantalla > 15 segundos.

Brillo de la pantalla

Del mismo modo que la cantidad de tiempo que una pantalla está encendida usará más batería, lo mismo puede decirse de cuán brillante es una pantalla de teléfono. Una pantalla más brillante usa más potencia, disminuyendo así la duración de la batería.

En lugar de dejar que el S9 y sus diversos sensores ajusten automáticamente el brillo de la pantalla, desactiva el brillo automático yendo a Ajustes > Pantalla > y establece Brillo automático en Apagado.

A continuación, mueve el control deslizante de brillo al extremo inferior del medidor de brillo y déjalo en blanco.

La opción 'nuclear'

Should you find yourself in a situation where you have a low battery and it's imperative your phone is on and able to receive messages or calls, use one of the power saving modes built into the S9 and S9 Plus.

Go to Settings > Device Maintenance > Battery. Once there, pick from either Mid or Max. When selecting either mode, a pop-up will display the changes it will make and the added time in minutes each feature will give you. Adjust any of the suggested changes to better fit your needs and then apply the power saving mode.

The Mid setting still provides access to all of your apps, but slows down the processor and adjusts screen resolution and brightness (to name a few). The Max setting is the nuclear option for power saving mode. When enabled, nearly all apps are inaccessible, the fingerprint sensor no longer works, and the processor is slowed down even more. That said, my Galaxy S9 went from an estimated 10 hours and some odd minutes of battery life in regular mode to over 36 hours when Max mode was enabled.

Of course, this is a last option for cases when you have to have a phone. Otherwise, the tips discussed above should help you eke out every last bit of battery power.