Cómo mejorar la calidad del 'streaming' al televisor en Netflix, Hulu y otros

Pocas cosas molestan más que la interrupción de la imagen mientras Netflix se carga.

Si has sufrido la lentitud, las pausas no deseadas y la baja resolución cuando miras Netflix, Amazon Video, Hulu o el servicio que sea, no necesariamente es culpa de ellos. Pudiera ser tu conexión de Internet.

Afortunadamente, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar la conexión a tu televisor, dispositivo de transmisión o consola de juegos. Mientras más rápida sea la conexión, mejor será la calidad (en general).

1. Mejora la velocidad de tu conexión

Esta es ciertamente la solución más obvia, pero ¿cuándo fue la última vez que preguntaste a tu proveedor de Internet sobre la rapidez de sus conexiones? Si han pasado años, probablemente tienen nuevos servicios (quizás hasta fibra) que pudieran aumentar significativamente la velocidad de las descargas.

Para hacer streaming en 4K necesitas por lo menos 15 Mbps, pero en realidad necesitas más que eso. También es posible que en tu zona haya nuevos proveedores o servicios de otras compañías. Cuando me mudé a mi casa, la compañía telefónica tenía la mejor opción, una línea DSL bastante rápida, mucho mejor que la compañía local de cable. Pero ahora esa compañía de cable ofrece seis veces más velocidad a 60 por ciento del precio. Así que pude ahorrar dinero y aumentar la velocidad de mi conexión de Internet de manera significativa.

Este es definitivamente el lugar por donde comenzar.

2. Cambia tu ruteador/hub

El ruteador Wi-Fi que te da tu proveedor de Internet probablemente es terrible. Yo conseguí otro el día antes que me instalaran el servicio y tuve un aumento de velocidad de 20 por ciento. Algunos proveedores incluso cobran por ruteadores de mala calidad, de manera que puedes ahorrar dinero comprando tú mismo uno mejor y así, además, no tienes que pagar eso al proveedor.

Josh Miller/CNET

También es muy probable que consigas un mejor alcance y calidad de señal con un mejor ruteador. Así que si siempre has tenido una mala conexión, un mejor ruteador pudiera ayudar.

Un ruteador nuevo o diferente también pudiera darte la opción de conectarte con 5 GHz (el Wi-Fi "normal" es 2.4). 5 GHz por lo general es más rápido y tiene menos probabilidad de interferencia de otros dispositivos. Sin embargo, la señal no atraviesa las paredes tan bien.

3. Cambia a Ethernet

Aunque es conveniente, una conexión Wi-Fi puede ser lenta. Las conexiones Ethernet (con cable) son mucho más rápidas y no las afecta las paredes, la interferencia o la distancia (bueno, al menos en una casa). Colocar los cables puede ser molesto, pero ello ofrece la conexión más fiable.

Sarah Tew/CNET

Si quieres usar cable, fíjate en tu aparato. La mayoría de los dispositivos de streaming baratos como el Roku Streaming Stick y el Google Chromecast no tienen el puerto de Ethernet necesario para una conexión con cable, aunque Google vende un adaptador de US$15 para agregar Ethernet a Chromecast. Nuestros dispositivos favoritos de streaming con Ethernet incorporado son el

Roku Premiere+, Apple TV, Nvidia Shield y Amazon Fire TV. La mayoría de los Smart TV (con la notable excepción de los Roku TV que no son 4K) y las consolas de juego tienen Ethernet.

4. Mueve el ruteador

Cambiar de lugar el ruteador Wi-Fi puede ayudar mucho. Si está en el suelo, en un closet o en un extremo de la vivienda, pudieras estar limitando el alcance de la señal y la velocidad sin darte cuenta. La señal Wi-Fi atraviesa paredes, pero colocar el aparato a cierta altura y con menos paredes de por medio puede ayudar. Si el ruteador tiene antenas, colocarlas correctamente también es mejor.

Lo mismo es cierto al otro extremo de la señal. Si tienes un dispositivo de streaming en un gabinete, es una limitación. En un mundo perfecto, entre el dispositivo y el ruteador no debe haber nada. Esto no es necesario, naturalmente, pero todo lo que coloques entre los dos reduce la potencia de la señal y potencialmente la velocidad.

Otra cosa que puedes hacer es conseguir un repetidor de señal Wi-Fi o conectar un cable Ethernet a un segundo ruteador Wi-Fi. Si tu casa es larga o grande, hay muchas opciones más allá de lo que aconseja esta guía.

5. Reduce el uso de la señal Wi-Fi

La conexión de Internet es como una tubería de agua, que tiene cierta capacidad. Si estás tratando de hacer streaming en el salón de estar, pero el resto de la familia también hace lo mismo en otras partes de la casa, quizás la señal no alcanza bien para todos.

Comprueba los resultados

Un verificador de velocidad de Internet como Speedtest puede darte una idea de la situación. Si usas la versión Android o iOS, asegúrate de colocar el teléfono o tableta cerca del dispositivo de streaming para conseguir el resultado más preciso. Con cada cambio que hagas en la configuración, puedes probar de nuevo y ver cómo afecta la señal.

Muchos problemas de streaming pueden solucionarse con estos pasos. La clave es dar la mayor velocidad posible al dispositivo por los medios que sean necesarios.