Cómo limpiar tus Apple AirPods

Mis audífonos Apple AirPods empezaron a perder el brillo recientemente. Y es que se empezó a acumular la suciedad y cera de oído. Por ello, me puse a buscar la mejor forma de limpiarlos, y esto fue lo que encontré.

Instrucciones para limpiar los AirPods

Apple indica que debes usar un tela suave, seca y sin pelusa. Te advierte que no debes usar líquidos. Para sacar la suciedad de la tela del micrófono y del altavoz, Apple recomienda usar un palillo de algodón y un cepillo de cerdas suaves.

Puse a prueba los métodos de Apple. Intenté usar un palillo de algodón pero terminé metiendo más la suciedad. Luego usé un cepillo de dientes viejo pero tampoco obtuve buenos resultados.

Masilla adhesiva y palillo de dientes

Me fue bien limpiar el exterior de mis AirPods con una tela seca para frotar y limpiar la suciedad, pero requería de una mejor forma de sacar la cera y la suciedad de la tela y de los huecos de las bocinas. Para encontrar ayuda, acudí a Internet. Este artículo de Cult of Mac me dio la solución: la masilla adhesiva Fun-Tak y palillos de dientes.

Para quitar la cera y la suciedad que está atascado en los huecos de la bocina de los AirPods, toma un pedazo de Fun-Tak y extiéndelo y masajéalo. Puedo ponlo sobre la bocina y presiona unas cuantas veces para que se adhiera la cera y la suciedad.

Luego puedes usar el palillo de dientes para quitar los pedazos que están atascados a los lados de los huecos de la bocina.