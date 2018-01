5 maneras de limpiar tu 'feed' de noticias en Facebook

¿Tu feed de noticias de Facebook se ha convertido en un revoltijo de publicaciones aburridas o poco interesantes que debes omitir para llegar a lo que realmente te importa? No tiene por qué ser así. Facebook ofrece un puñado de herramientas que te permiten eliminar las cosas que no quieres para que puedas obtener más rápidamente lo que deseas. Estos consejos se basan en la aplicación móvil de Facebook.

1. Presiona el botón de 'snooze'

Tal vez tu amigo está exagerando sobre un nuevo trabajo, una nueva relación o una nueva dieta. Si deseas ocultar las publicaciones de alguien temporalmente, Facebook ahora te permite ocultar sus publicaciones durante 30 días con su nueva función de snooze. Simplemente toca el botón de tres puntitos junto a la publicación de la persona, marca, grupo o medio de comunicación que deseas desterrar de tu fuente de noticias durante 30 días y toca la opción Posponer.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

2. Esconde la publicación

Si deseas que las publicaciones de alguien permanezcan en tu news feed pero con menos frecuencia, puedes decirle a Facebook que te muestre menos publicaciones de esa persona. Toca el botón de triple punto junto a una de sus (muchas) publicaciones y toca Ocultar publicación. Esa publicación actual estará oculta, y verás menos publicaciones de esa persona.

3. Deja de seguir a alguien

La opción de Dejar de seguir de Facebook te permite seguir siendo amigo de alguien pero dejar de ver sus publicaciones en tu feed de noticias. Simplemente toca el botón de triple punto al lado de la publicación de la persona de la que ya no deseas escuchar y toca la opción Dejar de seguir (unfollow). Dejarás de ver las publicaciones de esa persona, pero esa persona no sabrá que ya no estás siguiendo su actividad en Facebook.

4. Bloquea/elimina de tus amigos a alguien

La opción nuclear es de plano eliminar a alguien de tu lista de amigos. Si estás listo para separarte de un amigo de Facebook, ve a su página de perfil, toca el pequeño botón de flecha hacia abajo y elige Bloquear. Si bloqueas a alguien, no podrás verlo, y ya no podrá ver tus publicaciones ni etiquetarlo en ninguna de sus publicaciones. No se les notificará que los has bloqueado, pero pueden ver que tu nombre ya no está en su lista de amigos.

Matt Elliott/CNET

5. Reporta una publicación

Si encuentras una publicación que consideras ofensiva, puedes reportarla a Facebook. Toca el botón de triple punto al lado y toca Dar feedback sobre esta publicación. Facebook te dará algunas opciones para describir cómo la publicación es ofensiva: violencia, acoso, suicidio o autoagresión, discurso de odio y otros. Facebook revisará esa publicación y la eliminará si no cumple con los Estándares de la comunidad de Facebook. Tu nombre e información se mantendrán confidenciales si Facebook se pone en contacto con la persona que está detrás de la publicación ofensiva.