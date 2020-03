La pantalla de tu celular puede tener gérmenes, virus y bacterias; así puedes limpiarla

Derek Poore/CNET

Tus manos tocan todo: desde los carritos del súper hasta las llaves de las puertas y los pasamanos de las escaleras. Los gérmenes, virus y bacterias podrían estar en todos estos lugares, y muchas veces lo primero que tocas después de entrar en contacto con estas superficies es la pantalla de tu teléfono. Mantener la pantalla de tu teléfono limpia puede ser un desafío muy grande, especialmente si te gusta enviar mensajes de texto mientras comes. Afortunadamente, puedes limpiar tu pantalla en poco tiempo con las herramientas de limpieza adecuadas.

Si bien puedes sentir la tentación de limpiar tu pantalla con tu nueva camisa o tus jeans, no lo hagas. El uso de herramientas y técnicas de limpieza específicas para mantener el teléfono (y la ropa) limpios ayudará a proteger la pantalla por más tiempo. También hay agentes de limpieza que debes asegurarte de evitar, ya que podrían terminar dañando la pantalla en la que trabajas tan duro para proteger.

9 cosas que nunca debes hacer a la hora de limpiar tu teléfono

Toallas de papel: pueden ser la opción para limpiar tu escritorio, pero mantenlas alejadas de tu teléfono. El papel puede triturarse, empeorando los residuos de tu teléfono. Las toallas de papel pueden incluso dejar arañazos en la pantalla.

Limpiador de ventanas: limpia tus espejos y las ventanas de casa con un limpiador de ventanas, pero no lo uses en tu teléfono. Algunos teléfonos más nuevos, como el iPhone XR, ahora tienen una cubierta protectora que se puede desgastar con el tiempo.

El uso de limpiadores agresivos puede despojar esa cubierta y dejar tu teléfono más vulnerable a los arañazos. James LeBeau, profesor asociado de ciencia de materiales e ingeniería en MIT, dice que cualquier limpiador con un agente abrasivo probablemente rayará la superficie, por lo que deben evitarse por completo.

Otros agentes de limpieza: LeBeau observó que la resistencia a los arañazos del vidrio (pantalla) no se modificaría por ningún agente de limpieza. Solo quitaría el recubrimiento que protege la pantalla. Bar Keepers Friend, por ejemplo, afirma que su fórmula abrasiva puede dañar la capa protectora. Bon Ami dice que no debe usarse en vidrio con recubrimientos. Apple también sugiere no usar productos de limpieza para limpiar tu teléfono.

Removedor de maquillaje: Algunos removedores de maquillaje pueden tener químicos que son ásperos para una pantalla electrónica. LeBeau sugiere evitar el desmaquillante y, en cambio, usar un paño suave con un poco de agua.

Alcohol para frotar: dado que muchos teléfonos nuevos tienen una cubierta protectora, el alcohol puede hacer que se desgasten más rápido con el tiempo, lo que hace que tu teléfono sea más propenso a los arañazos. Asegúrate de verificar si hay alcohol en los ingredientes del producto en cualquier limpiador de pantalla de teléfono "seguro de usar". Apple dice evitar el alcohol al limpiar tus dispositivos.

Aire comprimido: tu teléfono es delicado, por lo que soplar una cantidad intensa de aire en sus huequitos puede causar cierto daño, específicamente al micrófono. Empresas tecnológicas, como Apple, advierten específicamente que no se use aire comprimido.

Jabón para lavaplatos y jabón para manos: si bien tu jabón para lavar platos y manos puede ser suave, la única forma de usarlos es combinarlos con agua. La mayoría de las compañías telefónicas sugieren mantener el agua lejos de tu teléfono, así que, de nuevo, usa un pañito húmedo.

Vinagre: Lifehacker sugiere usar vinagre diluido para limpiar tu teléfono. Sin embargo, Android Central dice que nunca pongas vinagre (o alcohol) en las partes de vidrio de tu teléfono debido a su capa oleofóbica (repelente al aceite).

LeBeau también ha confirmado que el vinagre eliminará el recubrimiento. Android Central dice que puedes, sin embargo, usarlo en otras partes de tu teléfono, como la parte trasera, simplemente mezclándolo en una proporción 50/50 con agua destilada.

Toallitas desinfectantes: la etiqueta de advertencia en estas toallitas te recuerda que debes lavarte las manos después de cada uso, por lo que usarlas para limpiar algo que toca tu cara a menudo no es una buena idea. Según LeBeau, estas toallitas típicamente contienen alcohol, por lo que eliminará los recubrimientos oleofóbicos e hidrófobos (repelentes al agua).

Cómo limpiar las manchas de huellas digitales

Las manchas de huellas dactilares son difíciles de prevenir porque la piel produce aceites constantemente. Eso significa que cada vez que levantes tu teléfono, es probable que obtengas huellas digitales por todas partes.

La forma más segura y efectiva de limpiar la pantalla de tu teléfono es con un paño de microfibra. Si la pantalla necesita una limpieza desesperada, usa agua destilada para humedecer el paño de microfibra y luego limpia la pantalla; evita rociar el agua directamente sobre la pantalla. Este método también se puede utilizar en la parte posterior y en los laterales de tu teléfono.

También puedes probar las toallitas Swipe Wipes, que pones en la parte trasera de tu teléfono para usar cuando necesites una limpieza rápida.

Elimina arena y pelusa cosas con este truquillo

La pelusa y la arena se pueden atascar en los pequeños puertos de tu teléfono y en las grietas donde la pantalla se encuentra con el cuerpo.

La mejor solución para eliminar la arena y la pelusa es la cinta adhesiva. Puedes colocarla a lo largo de los pliegues y la bocina, enrollarla y colocarla suavemente en los puertos. La adherencia de la cinta sacará cualquier pelusa o arena que pueda estar atascada en tu teléfono.

Para los orificios de las bocinas, que son más pequeños y que la cinta no puede alcanzar, usa un palillo de dientes o intenta aspirar los residuos con una pequeña herramienta de este tipo. Estas herramientas también se pueden usar para otros pequeños electrodomésticos o áreas de difícil acceso en tu automóvil.

Desinfecta tu teléfono si entra en contacto con carne cruda

Si la carne cruda llega a tocar tu teléfono, por ejemplo si estás leyendo una receta en tu dispositivo, puedes pensar inmediatamente en limpiarlo con alcohol, pero como se mencionó anteriormente, no debes hacer eso porque puede quitar los revestimientos oleofóbicos e hidrófobos de la pantalla. Otros sitios sugieren el uso de una mezcla de alcohol y agua, pero tienen notas de advertencia, por lo que sugerimos que te mantengas alejado de eso para estar en el lado seguro.

El alcohol y el detergente pueden dañar tu pantalla porque son muy cáusticos. En su lugar, usa un paño de microfibra húmedo o invierte en una luz UV, como PhoneSoap. Esta compañía afirma matar el 99.99 por ciento de los gérmenes y bacterias.

Elimina el maquillaje de manera segura

Cuando tienes maquillaje en la cara y necesitas hacer una llamada, ¿adivina a qué se va a adherir ese maquillaje? Así es, a la pantalla de tu teléfono. Y aunque puedes usar desmaquillantes para quitarte el maquillaje todas las noches, no debes usarlo como limpiador de pantallas debido a algunos químicos que podrían estar al acecho en los ingredientes. Organics.org detalla esos químicos que podrían estar en tu desmaquilante.

En lugar de eso, puedes usar para tu teléfono un producto como Whoosh. La compañía afirma que es seguro para todas las pantallas y no contiene alcohol, cloro, amoníaco o fosfatos que podrían dañar los distintos revestimientos de pantalla.

También puedes usar un paño de microfibra húmedo para limpiarlo, y luego tirar ese paño en la lavadora. Asegúrate de usar una botella con atomizador para rociar el paño, en lugar de ponerlo bajo el agua. Cuanto menos agua uses, mejor.

¿Puedes lavar los teléfonos resistentes al agua?

Si tienes un teléfono resistente al agua, clasificado como IP67 o superior, puedes enjuagarlo con agua. Aunque estos teléfonos, como el iPhone 7 y más nuevos y los teléfonos Galaxy S, pueden soportar la inmersión durante hasta 30 minutos en hasta 3 pies de agua, es una mejor idea usar un paño húmedo o mojado para limpiarlos. Luego, seca el teléfono con un paño suave y seco para eliminar el agua. Asegúrate de secar todas las bocinas, puertos y otros orificios.

Colocar el teléfono en el agua o colocarlo debajo de un grifo hará que entre agua a los puertos, lo que significa que no podrás cargarlo hasta que esté totalmente seco, y eso puede llevar tiempo. Recuerda que tener un teléfono resistente al agua tiene más que ver con la tranquilidad que con el hecho de llevar su teléfono a nadar a propósito.