Cómo lidiar con invitaciones basura en el calendario del iPhone

Foto de Sarah Jacobsson Purewal/CNET

Tal vez hayas notado un puñado de sospechosas notificaciones no solicitadas que te llegan a tu iPhone durante el fin de semana; se trata de invitaciones de calendario sobre ofertas de usuarios cuyos nombres son obviamente auténticos, como "kcmgweqeq" y "nfbtz".

Estas invitaciones son exactamente lo que parecen: ¡correo basura! Tu app de calendario en iCloud está configurado para avisarte automáticamente (a través de una notificación dentro del app) cuando recibas invitaciones en el calendario y, desafortunadamente, los generadores de spam han descubierto cómo sacar partido a esto.

Por el momento no existe una solución real; no puedes marcar las invitaciones como spam, ni prevenir la llegada de invitaciones de gente que no esté en tu lista de contactos. Puedes declinar las invitaciones, pero cualquier respuesta -- incluso una negativa -- envía un correo electrónico de regreso al spammer, lo que le permite saber que tu cuenta está activa, con lo cual probablemente terminarás en la lista de "Enviar definitivamente" de algún generador de mensajes basura.

Aquí te mostramos un par de soluciones, pero no son perfectas. Estas son tus opciones.

Evitar recibir notificaciones tipo 'push'

La función predeterminada de tu calendario en iCloud es la de enviar invitaciones de eventos -- también conocido como el spam que estás recibiendo -- a tu iPhone en la forma de notificaciones dentro del app. Puedes cambiar esta configuración de manera que las invitaciones te lleguen más bien como un email; así, probablemente, tu cuenta de correo electrónico será capaz de filtrar parte de estos mensajes. El inconveniente de este método es que no recibirás notificaciones no solicitadas (tipo "push") de ninguna invitación de calendario, incluso las de tus amigos y familiares.

Agrandar Imagen Foto de Sarah Jacobsson Purewal/CNET

Para cambiar esta configuración, ve a icloud.com en un navegador de laptop o computadora de escritorio (no funcionará en un navegador móvil) e ingresa con tus datos de iCloud.

Agrandar Imagen Foto de Sarah Jacobsson Purewal/CNET

Ve a Calendario, haz clic en el icono de configuración (la tuerca) en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y elige Preferencias.

Agrandar Imagen Foto de Sarah Jacobsson Purewal/CNET



En el menú de Preferencias, haz clic en la pestaña de Avanzado (Advanced). A un costado de Invitaciones, haz clic en el botón de radio junto a Enviar email a [tu dirección de correo electrónico]. Ya no recibirás más notificaciones tipo "push" sobre nuevas invitaciones de calendario para iCloud, pero sí recibirás invitaciones en tu bandeja de entrada.

También puedes apagar las notificaciones tipo "push" para el app de calendario en tu iPhone. Si utilizas este método, tampoco recibirás invitaciones en tu bandeja de entrada.

Abre el app de Configuración (Settings) y ve a Notificaciones > Calendario. Apaga el interruptor al lado de Permitir Notificaciones (Allow notifications) si quieres desactivar todas las notificaciones, o toca en Invitaciones para apagar las alertas y notificaciones solamente para las invitaciones de calendario entrantes. (Aún podrás seguir viendo cualquier invitación abriendo el app de calendario y tocando en Inbox -- bandeja de entrada -- en la esquina inferior derecha.)

Crea un calendario de 'spam' secreto y luego bórralo

Si declinas las invitaciones de spam, tus respuestas le permiten al spammer saber que estás vivo y revisando tu cuenta, lo que significa casi con seguridad que recibirás más spam en el futuro cercano. Existe una manera de borrar las invitaciones sin tener que notificar al generador del correo basura, pero es una lata. Esto es lo que tienes que hacer:

Abre el app de Calendario en tu iPhone y toca en Calendarios al fondo de la pantalla para ver una lista de tus calendarios en iCloud.

Toca en Editar en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego toca en Agregar Calendario. Dale nombre al calendario, elige un color que te guste y toca en Listo.

Agrandar Imagen Foto de Sarah Jacobsson Purewal/CNET

Vuelve a la pantalla principal del app de calendario y toca en Bandeja de Entrada en la esquina inferior derecha para ver las invitaciones que has recibido. Toca en alguna invitación de spam para abrirla y toca en Calendario para cambiar el calendario. Transfiere la invitación al calendario que acabas de crear. Haz lo mismo con todas las demás invitaciones de spam que hayas recibido, sólo recuerda: no respondas a la invitación (tocando en Aceptar, Tal vez, o Declinar), de lo contrario le harás saber al generador de mensajes basura que tu cuenta está activa.

Una vez que hayas transferido todas las invitaciones basura al calendario de spam, regresa al menú de edición del calendario y borra el calendario de spam. Si te salta una ventana, asegúrate de oprimir Borrar y No notificar, de manera que elimines el calendario sin notificar a los generadores de mensajes basura.

Dejar de sincronizar

Si no utilizas el calendario de iCloud -- tal vez uses un calendario electrónico distinto o, como yo, una agenda supermoderna de papel -- simplemente puedes apagarlo.

Para hacer esto, abre el app de configuración (Settings) en tu iPhone y ve a iCloud. Apaga el interruptor al lado de Calendarios. El app te preguntará qué quieres hacer con los calendarios que están sincronizados actualmente con tu teléfono: puedes mantenerlos en tu teléfono o borrarlos.

Tu calendario ya no se sincronizará con iCloud y no recibirás más invitaciones de eventos. Aún podrás seguir utilizando el app de calendario para agendar tus propios eventos (desde tu teléfono), pero ya no podrás usar los calendarios compartidos.