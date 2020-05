Cómo leer tu reporte crediticio

Getty Images

El entender tu reporte de crédito es una parte importante de tu educación financiera. Y es que un reporte de crédito no solo determina si puedes obtener una tarjeta de crédito o un préstamo para un coche, sino que también puede tener en cuenta la posibilidad de conseguir un trabajo o tener un lugar que puedas llamar hogar. Ahora que las agencias de reportes crediticio los ofrecen gratis cada semana debido a la pandemia de coronavirus, hay pocas razones para no revisar el tuyo para comprender dónde te encuentras financieramente y si has sido víctima de fraude.

Aquí hay una guía de lo que hay en tu informe de crédito y las cosas a las que debes estar atento.

Información personal

Esta sección se explica por sí misma y también es una de las partes más importantes de tu informe de crédito. Aquí es donde verás tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento, nombre, datos de empleo y direcciones, tanto anteriores como actuales. Es importante asegurarse de que estos detalles sean correctos.

Agrandar Imagen Experian

Información de tu cuenta de crédito

Aquí está la parte de crédito del reporte crediticio. Esto incluye las cuentas a tu nombre, incluidas las tarjetas de crédito, préstamos y otras líneas de crédito rotativas. Cada entrada debe incluir:

Tipo de cuenta

Fecha en la que se abrió

Límite de crédito o monto del préstamo

Balance actual

Estatus de la cuenta

Historial de pagos

Al revisar esta sección, debes verificar que cada cuenta que figura en la lista sea, efectivamente, tuya. Si hay una entrada que no es tuya, deberás presentar una disputa con la agencia que proporcionó el informe.

Además de confirmar que las cuentas son legítimas, también querrás confirmar que la información sea precisa. Cada lista de la cuenta mostrará si hiciste un pago atrasado, y mientras más pagos atrasados haya, más afectará negativamente tu puntaje de crédito.

Esta sección del informe también mostrará cuentas cerradas. La mayoría de los detalles de crédito permanecerán en un informe de crédito durante siete años.

Solicitudes de otras partes

Si un banco, una compañía de bienes raíces o un empleador solicitan una copia de tu informe de crédito (en inglés se conoce como hard pull), esa consulta se enumerará aquí. Tener un número excesivo de tales solicitudes puede afectar negativamente tu puntaje de crédito.

Reproduciendo: Mira esto: Apple Card: 7 preguntas y respuestas sobre la tarjeta...

También hay consultas promocionales (soft pull) generalmente realizadas por instituciones financieras que desean ofrecer una línea de crédito previamente aprobada, o por compañías de monitorización de crédito que están revisando tus detalles como parte de sus servicios. Estas organizaciones solicitan información de la compañía de tarjetas de crédito, pero no reciben todos los datos del informe de crédito. Este tipo de solicitudes no impactan un puntaje de crédito como lo hacen las otras consultas.

Los emisores de tarjetas también revisarán periódicamente tu información de crédito por varias razones, como aumentar o disminuir tu límite de crédito. Estas consultas de revisión de cuenta no reducen tu calificación crediticia.

Bancarrotas y récords públicos

Si alguna vez te declaraste en bancarrota, los detalles se enumerarán en esta sección, incluido el tipo de bancarrota, la fecha de presentación, en qué tribunal se hizo y de cuánto eres responsable.

Aquí también aparecen otros registros públicos, como cualquier fallo judicial en tu contra. Los detalles enumerados pueden incluir la compañía que presentó la demanda, cuánto fue, el tribunal donde se presentó la demanda y la sentencia sobre el caso.

Cuentas pendientes

Una empresa puede entregar una cuenta a una agencia de cobranza después de un período de tiempo si no se realizan pagos. Esto incluye a los acreedores, así como a médicos, hospitales, compañías de cable y proveedores de servicios móviles. En algunos casos, la información de la agencia de cobro se mostrará aquí, y no la de la compañía original a la que se le debe el dinero. Al igual que la información de la cuenta de crédito, es importante verificar los detalles en esta sección.

Para ver cómo luce un informe crediticio completo, haz clic en la muestra de un informe Experian, a continuación (en inglés).