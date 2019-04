Tres formas para hacer una captura de pantalla en una Mac

Matt Elliott/CNET

Si tu trabajo implica que debas hacer capturas de pantalla regularmente en tu Mac, entonces te servirá conocer tres atajos en tu teclado. Dos de ellos no son nuevos, pero MacOS Mojave agregó una nueva herramienta para hjacer capturas de pantalla y un atajo de teclado. Revisemos tus opciones para realizar capturas de pantalla en tu Mac.

Command-Shift-3

Esto hace una captura de la pantalla completa.

Shift-Command-4

Convierte a tu cursor en una cruz que puedes arrastrar para seleccionar la parte de la pantalla que quieres capturar. Suelta el botón del ratón o el trackpad para tomar la foto.

Tienes varias opciones diferentes luego de usar Shift-Command-4:

Presiona y suelta la barra espaciadora: La cruz se convertirá en un pequeño ícono de cámara que podrás mover sobre cualqier ventana abierta. Haz clic en la ventana a la que quieras tomar foto. Una captura de pantalla utilizando este método te dará una imagen con un borde blanco y un poco de sombra.

Mantén presionada la barra espaciadora (después de arrastrar para resaltar un área, pero antes de soltar el botón del mouse o el trackpad): Esto bloquea en la forma y tamaño del área seleccionada, pero te permite reposicionarla en la pantalla. Es muy útil si el área seleccionada inicialmente está desactivada por unos pocos píxeles; solo mantén presionada la barra espaciadora para volver a colocarla antes de soltar el botón del mouse para hacer una captura de pantalla.

Mantén abajo la tecla de Shift (después de arrastrar para resaltar un área, pero antes de soltar el botón del mouse o el trackpad): Esto bloquea en cada lado del área seleccionada realizada con la cruz, lo que le permite mover el mouse hacia arriba o hacia abajo para colocar el borde inferior. Sin soltar el botón del ratón, libera la tecla Shift y vuelva a presionarla para reposicionar el borde derecho del área seleccionada. Puedes alternar entre mover el borde inferior y el borde derecho si mantienes presionado el botón del mouse o el touchpad y presionando Shift.

Shift-Command-5

Este atajo del teclado se introdujo con MacOS Mojave. Se abre un pequeño panel en la parte inferior de la pantalla con las opciones de captura. Cuenta con tres botones de captura de pantalla que permiten ya sea capturar toda la pantalla, una ventana o una selección particular. Del mismo modo, los dos botones de grabación de video te permiten grabar toda la pantalla o solo una selección. A la izquierda, hay un botón X para cerrar el panel de captura de pantalla, pero también puedes presionar la tecla Escape para salir.

Del lado derecho hay un botón de Opciones que te permite elegir dónde guardar la captura —Escritorio, Documentos, Portapapeles, Correo, Mensajes o Vista previa— y establecer una demora de 5 o 10 segundos para que puedas alinear elementos que de otra manera podrían desaparecer al activar la herramienta de captura de pantalla.

La opción Mostrar miniaturas flotantes está habilitada de entrada; ésta coloca una vista previa miniatura de la captura que acabas de haceren la esquina inferior derecha de la pantalla, similar al procedimiento de captura que con iOS 11 (y con el que estás familiarizado si tienes un iPhone X). A diferencia del iPhone, puedes desactivar esta vista previa miniatura en tu Mac. Por último, también puedes mostrar el puntero de su mouse en una captura de pantalla o en un video.

Si te estorba el panel de captura de pantalla, puedes arrastrarlo del borde izquierdo a un nuevo punto en la pantalla.

Anotación sencilla

Si te gusta la miniatura flotante, entonces ganarás acceso rápido a las herramientas de marcado para anotar tu captura. Puedes deslizar la vista previa miniatura o dejar que se escape sola y se guardará en el sitio donde guardaste uan captura por última vez. Haz click en la vista previa miniatura y se abrirá una ventana de marcado con todas las herramientas que tendrías en el Preview.

Puedes hacer click en la vista previa miniatura para:

Salvar la captura de pantalla en tu escritorio, en el folder de Documentos o en el portapapeles



Abrir lo en el Correo, Mensajes, Vista Previa o Fotos



Mostrar en el Finder



Borrar



Abrir en la ventana de marcado descrita previamente



Cerrar (y guardar)

Quienes hacen capturas de pantalla desde hace mucho tiempo en Mac quizá tarden un poco en adaptarse al nuevo atajo Command-Shift-5, por me descubrí a mí mismo usándolo más por la capacidad de anotar las capturas sin la necesidad de abri la Vista Previa y rápidamente borrar capturas que de inmediato me daba cuenta que no servirían. Las opciones del retraso de 5 a 10 segundos son muy útiles.