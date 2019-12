Cómo hacer una captura de pantalla en cualquier teléfono iPhone o Android

Charlie Wagner/CNET

Hay muchas razones para hacer una rápida captura de pantalla con tu teléfono. Tal vez quieras guardar una publicación genial de Instagram en tu nuevo iPhone 11 o documentar lo último de la alta costura para mejorar tu guardarropa, o quizás desees archivar esa maravillosa conversación de texto que tuviste con tus amigos o familiares.

Cualquiera sea la razón, aquí te presentamos varias formas sencillas de hacer una captura de la pantalla de tu iPhone o Android. Estira bien los dedos, porque vamos a presionar varios botones en el proceso.

Puede que ya sepas cómo hacer una captura de pantalla, pero resulta que hay varias formas de capturar lo que está en la pantalla de tu teléfono, en especial si cuentas con un Android. Si tienes un teléfono Motorola como el Moto G7 o un Samsung como el nuevo Galaxy Note 10, no solo encontrarás un par de formas distintas para capturar una imagen de tu pantalla, sino también formas divertidas e interesantes para que lo hagas sin tener que presionar ni un solo botón.

Cómo hacer capturas de pantalla en iPhone X y 11

Comencemos con los teléfonos iPhone que no tienen un botón de inicio: los modelos X, XS, XR, los tres nuevos iPhone 11. Si cuentas con uno de esos teléfonos (o has reservado uno), es probable que hayas hecho involuntariamente muchas capturas de pantalla al presionar de manera accidental la combinación de botones que activan esta función. Aquí te explicamos cómo hacerlo intencionalmente.

Presiona en simultáneo el botón de encendido y el botón para subir el volumen. Para que esto funcione, necesitas mantener los botones presionados durante un momento. Si presionas durante muy poco tiempo, puede que no ocurra nada o que actives el asistente Siri. Por el contrario, si mantienes la presión durante demasiado tiempo, aparecerá la pantalla de apagado y de primeros auxilios (SOS). Según mi medición, nada científica, hay que presionar los botones durante 0.9 segundos para activar la función de captura de pantalla.

Patrick Holland/CNET

Cuando hagas una captura de pantalla con éxito, la pantalla parpadeará y escucharás el sonido del obturador de la cámara. A continuación, una versión en miniatura de tu captura aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Puedes tocarla e ingresar al modo Markup (Herramientas de marcado), donde puedes recortarla, editarla o agregarle texto de inmediato sin tener que ingresar primero a la aplicación Fotos, lo cual nos parece excelente.

Si no deseas editar tu captura de pantalla en ese momento, puedes simplemente deslizar la versión miniatura hacia fuera de la pantalla o esperar a que desaparezca por sí sola, lo que ocurre después de unos segundos. De manera predeterminada, tu captura de pantalla se guardará en la aplicación Fotos.

Por cierto, en el sistema operativo iOS 13, cuando haces una captura de pantalla de una página web en Safari, tienes la opción de capturar toda la página o solo lo que se muestra en tu pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla en un iPhone 8 y versiones anteriores

Si tu iPhone cuenta con un botón de inicio, hay una forma distinta para hacer una captura de pantalla. Presiona el botón de inicio y el botón de reposo/activación al mismo tiempo. Aparecerá una versión en miniatura de tu captura de pantalla en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Puedes tocarla para editarla o compartirla de inmediato.

Cómo hacer capturas de pantalla en teléfonos inteligentes Android

Android tiene muchas formas para capturar el contenido de tu pantalla. La más universal es mantener presionados al mismo tiempo el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. La pantalla parpadeará y aparecerá una versión enmarcada de tu captura de pantalla.

Dependiendo de tu modelo de teléfono, puede que luego aparezca una ventana de edición. De lo contrario, la captura simplemente desaparecerá de la pantalla. Las capturas de pantalla se guardan en la aplicación Google Photos o en la aplicación de fotos que vino originalmente con tu teléfono.

Charlie Wagner/CNET

El método con tres dedos de Motorola

Si tienes un teléfono Motorola reciente, como el excelente Moto G7, puedes usar la técnica de presionar a la vez el botón de encendido y el de volumen, o su método con tres dedos. Esta última técnica es una de mis formas favoritas de hacer una captura de pantalla porque el gesto me hace recordar mucho a uno de los poderes del Sr. Spock y los vulcanos en Star Trek.

Para habilitar la captura de pantalla con tres dedos, ve a la aplicación Moto o, si tienes un teléfono Motorola antiguo, busca el menú Moto Actions (Acciones Moto) en Settings (Configuración). Activa Three Finger Screenshot (Captura con tres dedos). Luego puedes tocar la descripción para que aparezca un breve tutorial animado que te explica cómo usarla.

Ahora, cada vez que desees hacer una captura de pantalla, simplemente presiona sobre la pantalla con tres dedos al mismo tiempo. La pantalla parpadeará y aparecerá un editor para capturas de pantalla.

La técnica del golpe de karate de Samsung

Quizás la forma más interesante de hacer una captura de pantalla es la de Samsung. Por supuesto, puedes usar el sistema de Android y presionar los botones de encendido y volumen. Pero hay un par de otras opciones más, una de las cuales implica usar la palma de tu mano (¡en serio!). El Galaxy Note 10 incluso tiene una nueva herramienta que te permite grabar lo que ocurre en tu pantalla.

Para utilizar este método, debes colocar tu mano como si fueras a dar un "golpe de karate" (es decir, mantener el borde de tu mano en posición perpendicular) y arrastrarla por la pantalla. Para habilitar esta función, ve a Settings (Configuración) y toca el icono de la lupa. En el campo de búsqueda, escribe la palabra "palm" ("palma") y verás aparecer la opción de menú Palm swipe to capture (Desplazar palma para capturar).

Charlie Wagner/CNET

Toca en Palm swipe to capture (Desplazar palma para capturar) y accederás al menú de Motions and gestures (Movimientos y gestos). Una vez allí, verás Palm swipe to capture (Desplazar palma para capturar) en la lista y un botón para habilitarlo a la derecha. Además, si tocas en la descripción, verás un breve tutorial que te enseñará a usar esta función.

Debo advertirte que este gesto no es tan confiable como presionar los botones de encendido y volumen, pero tiene la ventaja que de puedes hacerlo con una sola mano simplemente rozando la pantalla de tu teléfono.

El Panel Edge de Samsung te permite hacer capturas de pantalla con precisión

Por cierto, Samsung no solo cuenta con el método de la palma de la mano, también permite hacer capturas de pantalla más precisas con el Panel Edge de los teléfonos Galaxy.

Para habilitar el Panel Edge, ve a Settings (Configuración) y toca el icono de la lupa. En el campo de búsqueda, escribe la palabra "edge" y verás aparecer la opción de menú "Edge Panel" ("Panel Edge"). Toca en Edge Panel (Panel Edge) y accederás a la pantalla de configuración de Paneles Edge.

Verás una franja azul con un botón de encendido/apagado para habilitar los Paneles Edge. Debajo de ese botón hay una galería con varios Paneles Edge. Desplázate por ella hasta encontrar el panel Smart Select (Selección inteligente). Toca el botón de opción para habilitar el menú de Smart Select (Selección inteligente).

Cuando desees hacer una captura de pantalla de tu Galaxy con mayor precisión, abre el Panel Edge deslizando el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la izquierda. Una vez abierto el Panel Edge, dirígete al panel Smart Select (Selección inteligente). Desde allí, puedes elegir entre hacer una captura rectangular u ovalada o una captura de animación que te permite crear un GIF.

Después de seleccionar la forma en que deseas capturar la pantalla, aparecerá un cuadrado o un óvalo. Puedes ajustar el tamaño de esta herramienta y posicionarla sobre la parte de la pantalla que deseas capturar, luego toca Done (Listo). A continuación, se abrirá un editor de capturas de pantalla.

Ahora ya sabes cómo hacer capturas de pantalla en casi cualquier teléfono que puedas imaginar.