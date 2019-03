Apple actualizó el sistema operativo de su reloj inteligente y con esta nueva versión, la función de electrocardiograma (ECG) llegó al fin a los usuarios de Europa.

El Apple Watch Series 4 es capaz de hacer un electrocardiograma en 30 segundos, una prueba que mide la actividad eléctrica del corazón (cuando el corazón late emite una señal eléctrica). Gracias al ECG puedes saber si tu corazón está latiendo a un ritmo normal o inusual.

Ten en cuenta que esta función no sustituye en ningún caso a una prueba realizada por especialistas, pero te puede servir para detectar posibles anomalías o patologías. Vamos a ver cómo activarlo.

Lo primero que tienes que hacer es tener actualizado tanto tu iPhone como tu Apple Watch Series 4 a la última versión estable de sus sistemas operativos, iOS 12.2 y watchOS 5.2 respectivamente.

Con ambos dispositivos activos y actualizados, accede a la aplicación Salud de tu iPhone y verás que la función ECG se habrá activado. Tienes que añadir obligatoriamente tu fecha de nacimiento cuando el app lo requiera y a continuación, busca en tu Apple Watch el app de ECG.

Para realizar el ECG solo tienes que dejar tu brazo reposado, asegurarte que el reloj está bien ajustado a tu muñeca y mantener el dedo sobre la corona digital Crown (no es necesario presionarla). El proceso durará 30 segundos, después de los cuales la pantalla te dará la información sobre el estado de tu ritmo cardíaco. Las opciones que el ECG del Apple Watch puede darte son las siguientes:

Apple asegura que el ECG del Apple Watch Series 4 reconoció en sus pruebas fibrilación auricular con un en un 98.3 por ciento de acierto y con un 99.6 por ciento el ritmo sinusal. De este modo, es importante que si detectas fibrilación auricular, acudas a un especialista para contrastar los resultados.

