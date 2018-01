Cómo hacer llamadas telefónicas desde tu Mac

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Gracias a la característica de Continuidad de Apple, puedes comenzar tareas en tu iPhone y luego retomarlas en tu Mac y viceversa, desde entregar documentos y artículos largos hasta enviar y recibir correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Realizar y recibir llamadas desde tu Mac puede evitar que tengas que pararte para ir por tu teléfono y puede ser muy conveniente si tienes un auricular con micrófono. Sin un auricular, tendrás que confiar en el micrófono y los altavoces integrados en la Mac. De cualquier manera, es fácil comenzar a trabajar (y hablar) en tu Mac.

Haz que tu Mac y tu iPhone se comuniquen

Para usar tu Mac para llamadas telefónicas, necesitarás entrar a iCloud y FaceTime con el mismo perfil de Apple ID tanto en el iPhone como en la Mac. Ambos aparatos necesitan estar conectados a la misma red. No es necesaria una conexión Bluetooth.

Después, tendrás que pedirle a la Mac y al iPhone que compartan las llamadas telefónicas. Aquí te decimos cómo:

En el iPhone, ve a Configuración (Settings)> Teléfono (Phone)> Llamadas en otros dispositivos (Calls on Other Devices), luego activa Permitir llamadas en otros dispositivos (Allow Calls on Other Devices).

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

En tu Mac, abre el app de FaceTime y ve a FaceTime > Preferences y marca la caja de Llamadas del iPhone (Calls From iPhone).

Hacer llamadas en la Mac

Después de configurar los dispositivos para compartir llamadas entre el iPhone y la Mac, verás una notificación en la esquina superior derecha de la pantalla cuando recibas una llamada. Haz clic en el botón Aceptar para responder la llamada.

Cuando respondas a una llamada telefónica desde la Mac, te darás cuenta de que no existe una aplicación de Mac Phone. En lugar de eso, tendrás que usar las aplicaciones de Contactos o FaceTime.



Entra en tus Contactos, selecciona uno y haz clic en el botón de llamada. Puedes hacer lo mismo en FaceTime, con el ícono de teléfono para hacer una llamada de voz (en lugar del ícono de cámara de video, para hacer una videollamada). También desde FaceTime, puedes ingresar un número de teléfono y darle clic en el ícono del teléfono para hacer una llamada, lo que no se puede hacer desde Contactos.

Asimismo, puedes marcar un teléfono directamente desde Safari en la Mac si, por ejemplo, buscas el número de un restaurante.