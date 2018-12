Cómo hacer llamadas por Skype con Alexa

Si usas Skype y usas Alexa, prepárate para emocionarte. Ahora puedes usar los dispositivos con Alexa para realizar llamadas por Skype a teléfonos en hasta 150 países. Con este nuevo servicio llegan 100 minutos gratis de llamadas al mes durante dos meses después de que enlazas Skype con Alexa, por tiempo limitada. Aquí te contamos cómo enlazar estas dos funciones y empezar a hacer llamadas.

Cómo enlazar a Skype y Alexa

Antes de que puedas hacer llamadas, necesitas enlazar tu dispositivo de Alexa con tu cuenta en Skype. Primero, vete al Alexa App de Amazon (puedes descargar el app en Android o iOS).

Vete a Configuración > Comunicación > Skype. Luego, ingresa a la cuenta de Microsoft que usas para Skype.

Cómo usar Alexa para hacer una llamada

Una vez que todo esté configurado, todo lo que necesitas hacer es pedirle a Alexa que llame a tus contactos. Sólo asegúrate de especificar que quieres usar Skype. Por ejemplo, "Alexa, llama a mamá en Skype".

También puedes marcar un número telefónico al decir recitarlos. Por ejemplo, "Alexa, llama 1 000 456 1111 en Skype".

Ten en cuenta que no puedes realizar llamadas de emergencia por Skype, así que no uses este servicio como reemplazo de un teléfono regular.

