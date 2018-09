Cómo hacer llamadas con la bocina Apple HomePod

CNET

En su evento de presentación de sus nuevos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, Apple también dio a conocer la esperada función de llamada para Siri con la bocina Apple HomePod.

Cuando la HomePod hizo su debut en febrero, podías conectarla a una llamada que has iniciado o contestado a través de tu iPhone. Ahora, con la actualización iOS 12, podrás hacer y contestar llamadas en la bocina a manos libres. Así es como funciona.

Haz y recibe llamadas con la HomePod

Cuando estés listo para hacer una llamada, pídele a Siri que llame a un nombre en tu lista de contacto que ha sido sincronizada, o también puedes marcar a un número en específico al recitar los dígitos. Si estás en casa cuando alguien llama a tu teléfono, tu iPhone puede ser automáticamente dirigido a la HomePod al decir "Hey Siri, answer my iPhone" (Hey Siri, contesta mi iPhone).

Si te perdiste de una llamada, puedes preguntar "Hey Siri, who just called?" (Hey Siri, ¿quién acaba de llamar?). La respuesta sonará algo así como: "Your most recent call was from [number]" (Tu llamada más reciente vino de [número]. También puedes trasladar las llamadas de la HomePod a un iPhone en cualquier momento.

Según Apple, la HomePod es compatible con iPhone 5S en adelante, iPad Air en adelante, iPad Mini 2 en adelante, iPad Pro y iPod Touch de sexta generación.