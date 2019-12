Cómo hacer increíbles fotos de paisajes con la cámara de tu teléfono

Andrew Hoyle/CNET

La última generación de teléfonos, como el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el Samsung Galaxy S10 Plus, el Samsung Galaxy OnePlus 7 Pro o el Google Pixel 4, tienen incorporadas cámaras que permiten captar hermosas fotografías, como las que esperarías de costosas cámaras réflex digitales (o DSLR). En un reciente viaje por Escocia pude poner a prueba el iPhone 11 Pro (enlace en inglés) y quedé sorprendido por los resultados que pude obtener.

En esta guía, te enseñaremos qué debes hacer para tomar magníficas fotos de paisajes con tu teléfono, sea que vayas al campo o a las montañas. Aunque algunos de estos consejos se aplican a teléfonos recientes con múltiples opciones de lentes, muchos son igualmente válidos independientemente de si tu teléfono tiene tres meses o tres años de antigüedad, o si es Apple o Android.

Andrew Hoyle/CNET

Equípate

Aunque es cierto que puedes tomar excelentes fotografías de paisajes utilizando solo tu teléfono, hay algunos equipos adicionales que pueden ayudarte a captar una imagen realmente especial.

Lentes de teléfono acoplables

Si tu teléfono no cuenta con un modo gran angular incorporado (como la serie iPhone 11 o el Galaxy S10 Plus), deberías echar un vistazo a la gama de lentes con sistema de clip de Moment, disponibles para todos modelos recientes de teléfonos iPhone, Galaxy, Pixel y OnePlus. Son fabricadas con vidrio de alta calidad, y su lente gran angular permite captar imágenes sorprendentes y amplias de una manera que simplemente no es posible con la lente estándar de tu cámara.

Adaptadores de filtro para tu teléfono

Moment también fabrica adaptadores para filtros de 62 mm atornillados, como filtros polarizados que pueden ayudarte a reducir los reflejos en el agua o aumentar la intensidad de los azules del cielo. Los adaptadores también te permiten usar filtros cuadrados de calidad profesional de la marca Lee Filters, que se insertan en un soporte conectado al adaptador a través de un anillo de 62 mm. Son filtros que normalmente uso en mi cámara Canon 5D Mk4 y pueden marcar la diferencia al convertir una simple imagen en toda una obra de arte profesional. En particular, son importantes los filtros graduados de densidad neutra, que oscurecen de manera selectiva solo la mitad superior de la imagen, por lo que son perfectos para controlar la intensidad de cielos muy brillantes al tomar fotos de paisajes amplios.

Andrew Hoyle/CNET

Cargador portátil de teléfono

Contar con un cargador portátil de teléfono también es una gran idea si vas a salir de excursión a la naturaleza y planeas tomar fotos todo el día. Yo uso el Anker PowerCore 20,100, que tiene suficiente energía para recargar varias veces mi teléfono: perfecto para un fin de semana en el campo, donde los puntos de energía pueden ser escasos.

Ropa para exteriores

Por último, no subestimes la importancia de contar con la ropa correcta. Si vas de excursión a las montañas para tomar fotografías, es esencial que lleves botas reforzadas que te eviten torcerte un tobillo mientras trepas por terreno poco firme. Yo utilizo las botas North Face Hedgehog Trek (recientemente actualizadas con el modelo Hedgehog FastPack), que son lo suficientemente resistentes como para hacer frente a cualquier colina del Reino Unido y además tienen la ventaja de ser impermeables, lo que significa que no tengo que volver a casa con los pies empapados y congelados por el frío. Por cierto, es imprescindible contar con un buen abrigo impermeable para mantener a raya a los elementos. Y si la temperatura empieza a descender, es ideal tener a mano también una prenda intermedia (que puedas llevar debajo del abrigo) que sea liviana y fácil de empacar en tu mochila, como la chaqueta de plumón Arc'Teryx Cerium SL.

Ajusta la configuración de la cámara de tu teléfono

Es probable que tu teléfono pueda tomar una magnífica foto de paisaje usando simplemente su modo automático predeterminado, pero exploremos un poco más otras posibilidades.

Si tu teléfono cuenta con un modo "profesional" (pro) que permite controlar manualmente los ajustes de la cámara, actívalo. Si no lo tiene, hay aplicaciones como Moment, Lightroom o MuseCam que te permiten controlar ajustes como el ISO, la velocidad del obturador y el balance de blancos.

Andrew Hoyle/CNET

Otra cosa fundamental es que estas aplicaciones también te permiten tomar fotos en formato RAW. Las imágenes RAW no guardan muchos de los ajustes automáticos de cámara que tu teléfono normalmente aplicaría a una imagen JPEG, como el balance de blancos o la nitidez. El resultado es una imagen que te permite cambiar el balance de blancos, alterar los tonos de color y rescatar detalles de iluminación y sombras con mucha más facilidad y menor degradación de imagen que con una simple imagen en JPEG. Volveré sobre este tema más abajo, en la sección de edición.

Al tomar fotos de paisajes, a menudo es fundamental alterar el balance de blancos. Poder atenuar algunos de los reflejos de un cielo brillante o resaltar las sombras en primer plano es importante, y poder alterar el balance de blancos después de tomar la foto te da mucha más flexibilidad en el momento de la edición (en especial en aquellas ocasiones en las que deseas hacer más cálidos los tonos de una hermosa puesta de sol, por ejemplo).

La desventaja de tomar fotos en formato RAW es que tus imágenes necesitarán algunos ajustes en una aplicación para edición como Lightroom o Snapseed antes de que puedas compartirlas. Fotografiar paisajes es a menudo un proceso lento y metódico, y dedicar un tiempo a la edición es parte de la experiencia de crear una imagen hermosa.

Andrew Hoyle/CNET

Toma tus fotos temprano o quédate hasta tarde

La hora del día es fundamental en la fotografía de paisajes, porque la luz cambia de manera radical según la posición del sol. Los mejores momentos del día para captar una luz realmente dramática son al amanecer o al atardecer. En ambos el sol se encuentra en un punto bajo en el cielo, lo que resulta en una luz direccional y largas sombras que se proyectan sobre la escena.

El mediodía suele ser el peor momento para tomar fotos, ya que la luz cenital no crea muchos detalles de sombras, por lo que las escenas podrían verse planas y sin vida.

Si tienes en mente una ubicación en particular, vale la pena programar tu alarma y salir temprano para ver qué puedes captar durante el amanecer. Si es posible, intenta volver a fotografiar la misma escena a diferentes horas del día para ver en qué momento se ve mejor.

Presta atención al clima

El clima cumple un papel muy importante en todo tipo de fotografía al aire libre, pero sobre todo en el caso de los paisajes. Diferentes condiciones climáticas transformarán tu escena alterando por completo su atmósfera, iluminación y colores. Pero no pienses que mal tiempo equivale a malas fotos.

Andrew Hoyle/CNET

En lo personal, me encanta la atmósfera melancólica y sombría de un paisaje con nubes de tormenta oscuras. Muy a menudo, la luz más dramática es aquella que aparece después de una tormenta. Por eso, aunque la caminata hasta la ubicación elegida sea una experiencia miserable bajo una lluvia torrencial, anímate imaginando la hermosa fotografía que podrás obtener al llegar.

El peor clima para fotografiar paisajes es un cielo gris plano y miserable en el que las nubes no tienen textura, no hay una luz interesante y no existen contrastes en la escena que tienes frente a ti.

No pierdas de vista tu aplicación meteorológica favorita y toma la decisión en función del pronóstico del tiempo. Si cuentas con la ropa adecuada, puedes hacer frente a todo tipo de clima. Y si las cosas se ponen muy feas, abre Google Maps y dirígete al pub más cercano a tomar algo hasta que el clima mejore.

Experimenta con tus lentes de gran angular y zoom

Si tu teléfono tiene un modo gran angular, este es el momento de probarlo. Y como dije antes, si no cuentas con uno, puedes usar lentes adicionales para obtener el mismo efecto.

Andrew Hoyle/CNET

Los paisajes tomados con super gran angular pueden ser especialmente dramáticos, ya que capturan gran parte de una escena en una sola imagen. Las cimas de las montañas, que en otras circunstancias estarían fuera del marco, son captadas en toda su majestad, y se pueden ver los hermosos ríos en su totalidad mientras se abren paso por la escena.

Una vez que te haya pasado la emoción de ver la escena completa, trata de usar los lentes de zoom de telefoto de su teléfono para concentrarte en algunos detalles. Presta atención a formaciones rocosas interesantes, patrones en el paisaje o formas inusuales en la escena: todo aquello que pueda destacarse repentinamente cuando haces zoom y dejas de lado otros elementos distractores.

Concéntrate en la composición

Es fácil pensar que usar una lente angular lo más amplia posible te garantizará una magnífica foto de paisaje, pero no es así. De hecho, para sacar el máximo provecho de tus tomas con gran angular, debes concentrarte aún más en la composición.

Destaca elementos en primer plano

Busca en tus escenas elementos interesantes en primer plano. Puedes usar tocones de árboles, rocas cubiertas de musgo e incluso flores silvestres para atraer la atención hacia una escena. Cuando estés en la cima de una colina tomando tu foto, pasa un par de minutos buscando algo que puedas incluir en ella y que ayude a dar unidad a la escena.

Andrew Hoyle/CNET

Líneas principales

Las líneas principales también son excelentes elementos para crear una composición paisajística extraordinaria. Presta atención a senderos, muros atractivos u otros elementos alargados que se abran paso por la escena: esa perspectiva sinuosa permite que el ojo del espectador siga la línea y se adentre en tu imagen.

Horizontes rectos

Si tu teléfono presenta una cuadrícula o una herramienta de nivel en la pantalla, úsala para asegurarte de que la línea del horizonte esté recta. Luego, verifica que no estés cortando accidentalmente la parte superior del sujeto principal, sea una montaña, un edificio o árboles. Recuerda que puedes hacer mucho para mejorar una imagen mediocre con edición, pero no hay nada que puedas hacer para rescatar una mala composición.

Usa una aplicación para edición fotográfica

Cuando tocas el botón de la cámara, tu imagen aún no está lista, pero unos pocos ajustes en una aplicación para edición es todo lo que necesitas para transformar una foto sencilla en una hermosa obra de arte.

Mi aplicación de edición favorita es Adobe Lightroom Mobile, pero también he obtenido excelentes resultados con Snapseed de Google, que puedes descargar gratis en Android e iOS. Suelo comenzar ajustando el balance de blancos para que los colores se vean precisos, o para hacer más cálida una hermosa puesta de sol. Es en estos casos cuando tomar fotos en formato RAW es particularmente útil.

Andrew Hoyle/CNET

Andrew Hoyle/CNET

Cuando quiero controlar un poco el brillo del cielo o destacar las sombras en primer plano, ajusto los niveles de exposición, en particular los reflejos y las sombras. Agregar un poco de contraste adicional también puede ayudar a hacer más potente una escena.

Mi consejo es que te prepares una taza de café, te sientes y te dediques a experimentar con los controles de tu aplicación elegida hasta que estés satisfecho con el resultado. Prueba diferentes filtros y juega superponiendo diferentes efectos (graba la foto luego de cada efecto y luego vuelve a abrirla). Recuerda que no hay una forma correcta o incorrecta de editar una imagen, así que diviértete en el proceso. Siempre puedes volver a la imagen original si no estás satisfecho con el resultado.

Espero que todo esto te inspire a salir y tomar fotos. Si buscas más consejos para tomar excelentes fotos con tu teléfono, consulta nuestra guía sobre cómo tomar las mejores fotos de fuegos artificiales con tu teléfono o inspírate con nuestro tour en automóvil por Escocia (en inglés), filmado completamente con un iPhone 11 Pro.