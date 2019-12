Haz una copia de seguridad de tu iPhone aun si iCloud dice no tener espacio

Angela Lang/CNET

Aun si eres muy cuidadoso con tu iPhone, eso no garantiza que no se te romperá, que no lo perderás o, lo que es peor, que no te lo robarán. Y cuando compras un nuevo iPhone para reemplazar el anterior, hay algo importante que necesitarás: el archivo de copia de seguridad de tu teléfono anterior, con todos tus datos, fotos, videos, mensajes, etc. Si no habías hecho copias de seguridad de tu antiguo iPhone, no hay forma de recuperar todos los datos que perdiste.

A menos que tengas una buena razón para no hacerlo, realizar copias de seguridad de tu teléfono es una de las tareas cotidianas que debes hacer como un adulto responsable. Si nunca has hecho una, no te inquietes, aquí te enseñaremos cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone (esto también se aplica al iPad y al iPod Touch) utilizando diversos métodos. Uno de esos métodos es iCloud. Y no te preocupes: te explicaremos cómo resolver algunos inconvenientes de este servicio para que nada te impida hacer copias de seguridad de tu teléfono.

Si deseas seguirnos o ver cómo se hace una copia de seguridad de iPhone paso a paso, puedes ver el siguiente video en inglés: How to back up your iPhone (Cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone).

Reproduciendo: Mira esto: Haz una copia de seguridad de tu iPhone antes de instalar...

iCloud: cuando todo funciona como debería

iCloud es una cuenta gratuita (volveremos sobre este tema más adelante) que está vinculada a tu identificación (ID) de Apple y puede hacer una copia de seguridad de tu iPhone. Sin embargo, no copia todo el contenido de tu teléfono. Lo que hayas comprado con tu ID de Apple, como aplicaciones o música, no se guarda, porque Apple puede verificar que ya lo has pagado y te permitirá descargarlo nuevamente de manera gratuita. Tu correo electrónico, contactos y calendarios por lo general se sincronizan con tu cuenta de correo electrónico, como Gmail, pero en algunos casos también los puedes sincronizar con iCloud.

Agrandar Imagen James Phelan/CNET

Puede verificar todo esto yendo a Settings (Configuración), luego a Passwords & Accounts (Contraseñas y cuentas), que tiene una lista de tus direcciones de correo electrónico. Debajo de cada dirección, puedes ver lo que se está sincronizando: correo, contactos, calendarios, etc.

Para iniciar una copia de seguridad en iCloud, asegúrate de que tu iPhone tiene una conexión Wi-Fi y luego ve a Settings (Configuración) y toca la pestaña Apple ID/iCloud en la parte superior, donde también se encuentra tu nombre. Si no has iniciado sesión, hazlo en este momento y luego toca iCloud. En la página siguiente, desplázate hacia abajo y toca iCloud Backup (Respaldo en iCloud), habilita iCloud Backup (Respaldo en iCloud) y luego toca Back Up Now (Realizar respaldo ahora) para comenzar.

Dependiendo de la cantidad de datos que tengas o si esta es la primera vez que realizas una copia de seguridad en iCloud, el proceso puede demorar desde unos minutos hasta horas. Debajo del botón Back Up Now (Realizar respaldo ahora) puedes verificar la hora y fecha exactas de la última copia de seguridad de tu teléfono. Ahora, cada vez que tu iPhone esté conectado a la energía eléctrica, bloqueado y con una conexión de Wi-Fi, automáticamente realizará una copia de seguridad de los datos nuevos que tengas en iCloud.

No se puede hacer una copia de seguridad de este iPhone porque no hay suficiente espacio de almacenamiento en iCloud

Si la copia de seguridad de iCloud funcionó correctamente, entonces todo genial, has terminado. Pero me he dado cuenta de que a muchas personas les cuesta un poco más de trabajo realizar copias de seguridad en iCloud. Por ejemplo, es posible que veas el siguiente mensaje en tu dispositivo iOS: "No se puede hacer una copia de seguridad de este iPhone porque no hay suficiente almacenamiento de iCloud disponible".

James Phelan/CNET

Cada cuenta de iCloud viene con 5 GB gratis. Pero la mayoría de las personas tienen más de 5 GB de datos en su teléfono o cuentan con más de un dispositivo iOS que necesita copias de seguridad. Por lo tanto, 5 GB no son suficientes. Tal vez algún día Apple cambie la capacidad de su servicio gratuito para brindarnos más datos y hacer más fáciles las copias de seguridad para todos. Pero, hasta que llegue ese momento, es necesario que hagas algunos cálculos para optimizar tu cuenta de iCloud.

Calcula el tamaño de la copia de seguridad de iCloud

Como mencioné antes, iCloud no realiza copias de seguridad de todo lo que contiene tu teléfono. Más bien, aborda las cosas de manera inteligente y no guarda lo que ya esté sincronizado con tus cuentas de Internet ni lo que hayas comprado con tu usuario de Apple iTunes. Para averiguar exactamente cuánto espacio de iCloud ocupará tu archivo de copia de seguridad, ve a Settings (Configuración), toca Apple ID / iCloud, después iCloud, luego Manage Storage (Administrar almacenamiento) y, por último, Backups (Respaldo en iCloud). Verás una lista de los dispositivos que están haciendo copias de seguridad o intentando hacerlo con tu cuenta.

James Phelan/CNET

Por cierto, si ves varias copias de seguridad del mismo teléfono, mira la fecha de cada una. Es posible que tengas una copia de seguridad de un iPhone antiguo que puedes eliminar para liberar espacio en iCloud. Una vez que hayas terminado de purgar esta lista, toca el nombre del dispositivo que está utilizando actualmente.

Da unos momentos a tu teléfono para que prepare la información y luego mira en la parte superior de la pantalla. Deberías ver los siguientes datos: Last Backup (Último respaldo), Backup Size (Tamaño del respaldo) y Next Backup Size (Tamaño siguiente respaldo). Si aún no has hecho una copia de seguridad de tu iPhone en iCloud o no lo has hecho en mucho tiempo, el tamaño de la siguiente copia de seguridad será una cantidad bastante grande de datos. Obviamente, si supera los 5 GB, debes comprar más almacenamiento o definir exactamente lo que quieres copiar.

Define qué quieres copiar en iCloud

En la parte inferior de la pantalla, debajo de Next Backup Size (Tamaño siguiente respaldo), hay una lista donde puedes seleccionar los datos para tu copia de seguridad. Esta lista incluye las aplicaciones y la cantidad de datos que cada una tiene para copiar. La lista va desde la app que más espacio ocupa hasta la que menos.

Si solo necesitas reducir un poco el tamaño de tu archivo de copia de seguridad, desmarca algunos elementos de datos de la lista, siempre y cuando no te importe que no vayan a copiarse.

Compra más almacenamiento de iCloud

Esto es algo que a nadie le gusta hacer. Básicamente, puedes pagar a Apple 99 centavos de dólar al mes para aumentar tu almacenamiento de iCloud de 5 a 50 GB. Y si necesitas aún más espacio, hay niveles de almacenamiento de iCloud que llegan hasta 2 TB.

Por supuesto, me queda claro que la idea de pagar a Apple más dinero, adicionalmente a lo que ya gastamos en dispositivos, accesorios y AppleCare, no les sienta bien a muchos. Pero si perdieras tu iPhone, compraras uno nuevo para reemplazarlo y alguien te dijera que puedes descargar una copia de seguridad de todos los datos de tu teléfono perdido por solo US$12, probablemente dirías que sí. Y ese es justamente el costo de un año de almacenamiento adicional en iCloud.

Usa iTunes

¿Recuerdas iTunes? Si estás utilizando MacOS Mojave (10.14 o anterior) o tienes una PC, puedes conectar tu teléfono a tu computadora y hacer una copia de seguridad en iTunes en lugar de usar iCloud.

Abre iTunes. Si estás en una PC, probablemente lo primero que debas hacer es descargar el programa. Después de dar permiso a tus dispositivos para que se comuniquen entre ellos, haz clic en el pequeño ícono de iPhone en la parte superior izquierda de la ventana de iTunes.

James Phelan/CNET

Desplázate hacia abajo hasta la sección Backup (Respaldos) y en Automatically Back Up (Realizar respaldo automáticamente) elige This Computer (Esta computadora). Después de un rato, tu computadora contará con un archivo de copia de seguridad de tu iPhone. Para verificar que el archivo existe, ve al menú de iTunes, selecciona Preferences (Preferencias) y elige la pestaña Devices (Dispositivos). Desde allí, puedes ver una lista de todas las copias de seguridad de iPhone que hayas realizado a través de iTunes.

Toma en cuenta que tu copia de seguridad solo será tan actual como la fecha de la última ocasión en que hayas ejecutado este proceso. Además, tu archivo de copia de seguridad solo será tan seguro como lo sea tu computadora.

Utiliza una ventana de Finder en MacOS Catalina

Es posible que hayas escuchado rumores de que MacOS Catalina está eliminando iTunes. Bueno, en parte es cierto. Las funciones de iTunes se están dividiendo y reasignando. En lugar de hacer una copia de seguridad en la aplicación iTunes, ahora basta con usar una ventana del Finder.

Abre una ventana del Finder desde el Dock. Selecciona tu dispositivo de la barra lateral en Locations (Ubicaciones). Luego, en el lado derecho, haz clic en la pestaña General. A continuación, da un clic en Back Up Now (Realizar respaldo ahora). Dependiendo de la cantidad de datos que tengas, esto puede tomar un buen rato.

Te recomiendo seriamente que hagas copias de seguridad de manera regular, tanto de tu iPhone como de cualquier otro dispositivo iOS que tengas. La forma en que decidas hacerlo ahora está en tus manos.