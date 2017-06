Cómo habilitar el modo oscuro en iOS 11

iOS 11 presenta una configuración de pantalla que invierte algunos, pero no todos, los colores de tu dispositivo. iOS ha tenido desde hace tiempo un ajuste para invertir los colores en tu dispositivo, pero ahora cuenta con una opción para invertir colores más inteligente que no afecta las fotos, videos y otros elementos. Es lo más parecido que vas a encontrar a un modo oscuro para tu iPhone o iPad.

Dirígete a Configuración > General > Accesibilidad > Adaptaciones de pantalla > Invertir colores y activa Invertir (inteligente). Te darás cuenta de que la antigua opción de invertir ahora se llama Invertir (clásico).

Matt Elliott/CNET

Cuando esté activado Invertir (inteligente), verás que el fondo del app Configuración se vuelve negro pero el interruptor (toggle) se queda verde en lugar de volverse morado en Invertir (clásico). Los iconos del app tampoco cambian. Abre el app de Fotos y verás un efecto similar: el fondo es negro pero las fotos no son afectadas por lo que no se ven como negativas de fotografías. Invertir (inteligente) también es suficientemente inteligente de no afectar un app que tiene un fondo oscuro, como all de Reloj. Mientras tanto, en tu pantalla de inicio, el fondo de pantalla en tu dispositivo no se invierte pero el dock en la parte inferior sí lo hace, y el texto en blanco se vuelve negro.

¿Qué tienen en común los apps mencionados? Todos son de Apple. Invertir (inteligente) es menos inteligente que apps de empresas externas. Instagram y YouTube, por ejemplo, se vuelven inútiles con Invertir (inteligente) porque los colores de las fotos y videos en cada uno de los apps se invierte y todo se ve muy extraño. Lo mismo pasa con apps de noticias como el Huffington Post, The New York Times y Newser, pero el app News de Apple se ve bien en Invertir (inteligente). Como el app de Reloj, Spotify tiene un fondo negro, pero como no está hecho por Apple, su fondo se vuelve blanco y la cubierta del álbum se ve superextraña con los colores invertidos de Invertir (inteligente).

Quizá Invertir (inteligente) se vuelva más inteligente cuando la versión final de iOS 11 llegue este otoño. Por ahora, es mejor que lo uses poco.

Por otra parte, si quieres tener acceso rápido a esta función, existe un atajo de Invertir (inteligente) que te permite hacer clic triple en el botón de inicio para activarlo o desactivarlo. Para establecer este atajo, dirígete a Configuración > General > Accesibilidad, desliza hata la parte inferior hasta llegar a Función rápida accesiblidad y seleccioa Invertir colores (inteligente).