Cómo funciona el voto por correo en cada uno de los 50 estados

¿Cómo emitirás tu voto en las elecciones del 3 de noviembre : en persona el día de las elecciones, mediante votación anticipada en persona o por correo? Cada estado ofrece alguna forma de votación por correo, pero sin pautas federales generales, las reglas sobre quién puede emitir una boleta por correo, y los pasos que deben seguir, varían de un estado a otro.

Por ejemplo, algunos estados enviarán una boleta de voto en ausencia a cada votante registrado. Otros requerirán que los votantes soliciten una boleta por correo, citando una razón por la cual no pueden presentarse en persona. Y otros requieren un testigo para observar al votante que marca la boleta. En el medio están los estados "sin excusa" que enviarán una boleta por correo a un votante que la solicite por cualquier motivo.

Como resultado de la pandemia de coronavirus, se estima que hasta 50 por ciento de los votantes votarán este año por correo como una medida para evitar el contagio de COVID-19. El voto en ausencia ya va en aumento, pasando del 7.8 por ciento en 1996 a casi el 21 por ciento en 2016, según el Pew Research Center.

A continuación, te decimos cómo es que cada estado –y el Distrito de Columbia– están manejando las elecciones este año. Ten en cuenta que muchos estados aún están finalizando sus planes para las elecciones de noviembre; consulta este artículo con frecuencia, pues lo estaremos actualizando.

Cómo funciona el voto por correo en tu estado

El saber cómo tratará su estado las boletas por correo puede ayudarte a planificar cómo votarás en las elecciones de noviembre de 2020.

Alabama: Antes de 2020, Alabama requería una excusa para votar por correo, por ejemplo, una enfermedad. Para una elección local en julio, un juez bloqueó ese requerimiento, y para las elecciones generales de noviembre, el estado ha emitido una regla de emergencia que permite que cualquier votante calificado solicite una boleta de voto en ausencia.

Alaska: El estado está tomando medidas para garantizar que los votantes y los trabajadores de las mesas electorales se mantengan seguros para esta elección de este año, incluida la entrega de cubrebocas y guantes de látex a los votantes. Para sus elecciones primarias de agosto y elecciones generales de noviembre, todos podrán votar por medio de una boleta por correo. El estado requiere la presencia de un testigo que observe al votante firmar la boleta en ausencia.

Arizona: El estado es uno de los muchos que ofrece el voto en ausencia sin excusa, lo que significa que cualquier residente de Arizona puede pedir una boleta en ausencia para votar por correo sin necesidad de ofrecer una excusa.

Arkansas: Para votar por correo, vas a tener que pedir una boleta en ausencia con una excusa por la que no puedes votar en persona, como una enfermedad o discapacidad física. La Junta de Comisionados Electorales del estado dijo que la preocupación por COVID-19 es una excusa válida para solicitar una boleta de voto ausente.

California: Para la elección general de noviembre, el estado enviará una boleta por correo a todos los votantes registrados antes de la elección. Normalmente, los votantes de California necesitarían solicitar una boleta por correo. Los lugares de votación también estarán abiertos para quienes quieran votar en persona, del 31 de octubre al 3 de noviembre.

Colorado: Desde 2013, cada votante en ese estado recibe una boleta por correo. Si el elector prefiere votar en las urnas, tiene la opción de acudir a un centro de votación.

Connecticut: El estado había requerido normalmente una excusa para votar por correo pero ahora Connecticut permitirá a todos pedir una boleta por correo para la elección de noviembre.

Delaware: Para sus primarias de julio, el estado permitió que cualquier votante que se hubiera puesto en autocuarentena para practicar distanciamiento social votara mediante un voto por ausencia y luego ha extendido esa provisión para la elección de noviembre.

District of Columbia: Los votantes en D.C. pueden pedir una boleta para votar en ausencia sin ofrecer excusa alguna. En su elección primaria D.C. abrió solo 20 de sus 143 urnas para votar lo cual ocasionó filas muy largas.

Florida: El estado permite a cualquier votante resitrado la posibilidad de pedir una boleta en ausencia sin ofrecer una razón. Florida también permitió a sus funcionarios de votaciones a contar las boletas que se emitan en noviembre antes de tiempo debido a la pandemia.

Georgia: Un votante registrado puede solicitar una boleta de voto ausente sin una excusa con solo solicitarlo.

Hawaii: A partir de este año, Hawaii llevará a cabo las elecciones por correo. Los votantes registrados recibirán boletas unas semanas antes de una elección.

Idaho: Debido a la pandemia, para sus primarias de mayo, el estado utilizó exclusivamente votos en ausencia. Para noviembre, todos los votantes registrados podrán pedir una boleta en ausencia para votar por correo.

Illinois: En este estado, cualquier votante registrado puede solicitar una boleta para votar por correo.

Indiana: Los votantes deben presentar una solicitud junto con una razón por la cual no pueden votar en persona para recibir una boleta de voto en ausencia. Para su reciente primaria del 2 de junio, el estado relajó sus restricciones, permitiendo a los votantes emitir su voto por correo para mantener a los votantes a salvo de contagios. El estado no va a extender estas provisiones para las elecciones de noviembre.

Iowa: Cualquier votante registrado puede pedir una boleta en ausencia sin dar una razón.

Kansas: El estado permite que cualquier votante registrado vote por correo usando lo que llama un avance de la votación por correo.

Kentucky: Para las elecciones generales de noviembre, cualquier votante registrado puede requerir una boleta en ausencia. En ciclos electorales anteriores, los votantes necesitaban una excusa para votar por correo.

Louisiana: En Louisiana, necesitas tener una excusa, como edad avanzada u hospitalización, para votar por correo. Para su elección de julio y agosto, los votantes registrados en este estado pudieron usar su preocupación por el contagio por COVID-19 como una de las razones. Para las elecciones de noviembre, el estado está considerando reducir la excepción a aquellos que den positivo en los días previos a las elecciones.

Maine: Este es otro estado que no requiere de una excusa, así que cualquier votante registrado puede pedir una boleta para votar por correo en lugar de votar en persona.

Maryland: Cualquier votante registrado puede votar por correo en este estado sin necesidad de dar una razón. El estado ha dejado de referirse al voto por correo como "ausente" y, en su lugar, exige que los funcionarios electorales se refieran a los votos ausentes como "votos por correo".

Massachusetts: Otro estado que normalmente requiere de una excusa para votar por correo, Massachusetts extenderá la votación por correo para todos para la elección de noviembre.

Michigan: El estado permite a cualquier votante registrado votar por correo, con una razón.

Minnesota: Minnesota también ha eliminado el requerimiento de una firma por parte de un testigo para las elecciones de noviembre.

Mississippi: Para votar por correo, Mississippi requería de una excusa que le impedía a los votantes votar en persona, como la edad o la salud. Para noviembre, aquellos que están en cuarentena impuesta por un médico o que están cuidando a un dependiente en cuarentena pueden votar mediante una boleta en ausencia.

Missouri: El estado requiere de una razón para votar por correo, incluso si el votante está en riesgo de contraer o transmitir el coronavirus. Los votantes deben enviar un formulario de solicitud con su motivo.

Montana: Normalmente, cualquier votante registrado puede votar en ausencia presentando una solicitud. Para sus primarias de junio, el estado llevó a cabo una elección totalmente por correo, enviando por correo boletas de voto ausente a todos los votantes activos antes de la elección. Para noviembre, el estado permitirá que los condados realicen votaciones por correo.

Nebraska: Otro estado de "no-excusas", cualquier votante registrado puede pedir una boleta para votar en ausencia.

Nevada: En un año típico, el estado permite que cualquier votante requiera una boleta por correo. Para noviembre, el estado llevará a cabo una elección "híbrida" y enviará una boleta de voto en ausencia a todos los votantes registrados. Los votantes aún pueden emitir su voto en persona en un colegio electoral.

New Hampshire: Para permitir que los votantes registrados emitan su voto por correo y no corran riesgo de infección, New Hampshire cambió sus reglas de votos en la primavera para permitir que cualquiera pueda votar por correo.

Nueva Jersey: El estado decidió en agosto que enviará boletas a todos los votantes registrados para la próxima elección. En elecciones anteriores a esa fecha, los votantes debían solicitar una boleta para votar por correo.

Nuevo Mexico: Cualquier votante registrado puede solicitar una boleta de voto en ausencia. Funcionarios electorales requieren que los votantes envíen su boleta antes del 27 de octubre para garantizar que se reciba a tiempo, debido a posibles retrasos postales.

Nueva York: El estado de Nueva York normalmente requería de una excusa para votar por correo, pero para sus primarias de junio, cambiaron las leyes para permitir a cualquier votante enviar su voto por correo y evitar así un posible contagio por COVID-19. Nueva York dice que va a mantener sus reglas de votar por correo para noviembre.

North Carolina: El estado permite que cualquier votante registrado solicite una boleta por correo sin una excusa. Para las elecciones de noviembre, el estado ha reducido la cantidad de personas que necesitan observar y constatar que tú has llenado la boleta de dos a solamente una.

North Dakota: El estado permite a cualquier residente que ha vivido en su mismo precinto de votación en los 30 días anteriores a la elección a solicitar una boleta por correo.

Ohio: Cualquier votante registrado en Ohio puede pedir una boleta para votar por correo en la elección de noviembre.

Oklahoma: Oklahoma permite a cualquier votante registrado pedir una boleta en ausencia sin razón. A diferencia de otros ciclos, este año los votantes no necesitan que su firma sea certificada por notario o presenciada por dos personas.

Oregon: Oregon fue el primer estado, en 2000, en pasar a una elección totalmente postal, donde cada votante registrado recibe una boleta por correo, y llevará a cabo sus elecciones este año por correo.

Pennsylvania: El estado traza una línea clara entre el voto por correo y el voto en ausencia. Cualquier votante registrado puede pedir una boleta por correo sin dar razón alguna. Sin embargo, si no puedes ir a las urnas, el estado requiere que emitas una boleta de voto en ausencia.

Rhode Island: El estado permite que cualquier persona que no quiera votar en persona solicite una boleta de voto en ausencia. En un año electoral normal, el estado requería que dos testigos o un notario observaran al votante llenar la boleta, pero el estado ha eliminado este año dicho requerimiento.

South Carolina: Para su elección primaria de junio, Carolina del Sur permitió a cualquier votante registrado emitir su voto mediante una boleta por correo sin ofrecer una excusa. Sin embargo, la expansión sin excusas venció el 1 de julio, pero la legislatura estatal está buscando extender el voto en ausencia sin excusas para las elecciones del 3 de noviembre. A diferencia de elecciones anteriores, el estado no requerirá la firma de un testigo en la boleta de voto ausente.

South Dakota: Para sus primarias de abril, el estado envió boletas en ausencia a todos sus votantes registrados. Dakota del Sur permite a todos votar por correo pero no ha decidido todavía si permitirá otra vez a todos enviar su voto por correo para las elecciones de noviembre.

Tennessee: En un año electoral habitual, los votantes deben presentar una solicitud para votar por correo y ofrecer una razón detrás de su petición. Un juez ha ordenado a los funcionarios electorales del estado que incluyan el riesgo de contagio como una razón válida para solicitar una boleta de voto en ausencia.

Texas: Para votar por correo en Texas, los votantes deben presentar una solicitud de boleta de voto ausente junto con una excusa, como discapacidad o edad.

Utah: Uno de los cinco estados, con Colorado, Hawaii, Oregon y Washington, que realizan elecciones por correo.

Vermont: Para las elecciones de noviembre, el estado enviará por correo las papeletas de voto en ausencia a todos los votantes registrados. Para ayudar a controlar los contagios, Vermont también permitirá a los votantes emitir su voto en los lugares de votación al aire libre y en los que se puede acceder desde el automóvil.

Virginia: Si bien el estado permite que cualquier votante registrado solicite una boleta por correo, en un año electoral normal, los votantes ausentes deben tener un testigo presente mientras votan. Este año, el estado estará eliminando el requisito de un testigo que firme en la boleta.

Washington: Este es otro estado que lleva a cabo todas sus elecciones por correo, pero cada condado abrirá un centro de votación para quienes quieran votar en persona.

West Virginia: Si bien el estado normalmente requiere una excusa para votar por correo, para sus primarias de junio West Virginia abrió el voto por ausencia a todos los votantes debido a la pandemia. Para las elecciones de noviembre, los votantes pueden usar las preocupaciones sobre COVID-19 como excusa.

Wisconsin: El estado permite que los votantes registrados soliciten una boleta en ausencia por cualquier motivo. El estado requiere que un testigo observe al votante marcar su casilla de voto ausente.

Wyoming: Todos los votantes registrados en ese estado pueden solicitar una boleta de voto en ausencia sin necesidad de dar una razón específica.

