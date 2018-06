6 cosas que debes saber sobre el servicio Unreal Mobile de FreedomPop

Unreal Mobile

FreedomPop se ha hecho un nombre ofreciendo planes telefónicos gratuitos y de bajo costo. Ahora, la compañía se está expandiendo hacia el extremo del mercado de servicios premium ––pero sin los precios premium.

Con un anuncio público a finales de mayo, FreedomPop presentó Unreal Mobile, un giro radical de sus servicios que espera atraer clientes de Sprint y T-Mobile, dos empresas que se fusionarán pronto. Aunque los detalles son escasos hasta el momento, podemos responder algunas de las preguntas más importantes sobre este nuevo servicio que se lanzará a principios del verano.

¿Cuánto costará?

Unreal Mobile ofrecerá planes sin contrato a partir de US$15 por mes. CNET ha confirmado que el plan base incluirá llamadas ilimitadas, textos y datos, con 1 GB de datos de alta velocidad que pueden renovarse mes con mes.

En otras palabras, si solo usas, digamos, 750MB en un mes, el mes siguiente tendrás 1.25GB disponibles.

Al ser cuestionado, un portavoz de Unreal Mobile dijo que no podía proporcionar detalles sobre planes adicionales, pero es muy probable que incluyan una mayor cantidad de datos de alta velocidad. No es raro, por ejemplo, que los MVNO ofrezcan opciones de 5GB y 10GB.

¿Qué más incluye?

El plan de US$15 incluirá bloqueo de anuncios, VPN y "la capacidad de usar tu número en una tableta, teléfono o computadora, entre otras características", según Unreal.

Esta última parte es interesante. Aunque tu teléfono tendrá una tarjeta SIM tradicional y usará una red móvil tradicional (consúltala a continuación), tu número de teléfono será virtual y, por lo tanto, accesible a través de voz por IP en otros dispositivos.

Tendremos que esperar y ver si el punto de acceso móvil está incluido o se venderá por separado.

Reproduciendo: Mira esto: No todo lo barato es malo: Los mejores celulares económicos...

¿Cuál será la red que usará Unreal Mobile?

FreedomPop ha sido durante mucho tiempo un MVNO de Sprint, y también lo será Unreal ––hasta finales de este verano, cuando el operador ofrezca una tarjeta SIM basada en AT&T. Todavía no sabemos si esa opción también tendrá un plan de US$15 por mes.

¿Qué teléfonos serán compatibles?



Como es de esperarse con un MVNO de Sprint, necesitarás un teléfono CDMA desbloqueado y compatible con Sprint. Sin embargo, una vez que llegue la opción de AT&T, podrás traer casi cualquier teléfono GSM desbloqueado. (Sprint y Verizon emplean tecnologías CDMA en sus redes; AT&T y T-Mobile usan GSM).

Unreal también tiene planes de vender teléfonos directamente una vez que se lance el servicio, aseguró el vocero, aunque los modelos y precios aún no se han revelado.

¿Cuándo podré suscribirme?

Actualmente, Unreal Mobile está en versión beta y sólo está disponible por invitación. Puedes solicitar una invitación en el sencillo portal de la compañía en internet.

La fecha oficial de lanzamiento aún no se ha anunciado, pero palabras como "principios del verano" y "en las próximas semanas", sugieren que Unreal Mobile abrirá sus puertas en algún momento de este junio.

¿Cómo será su servicio a clientes?

En mi sección The Cheapskate, he escrito sobre FreedomPop varias veces. Y siempre que lo hago, los lectores me escriben para quejarse sobre su servicio de atención al cliente: cargos inesperados, solicitudes de asistencia sin respuesta, dificultad para navegar en el portal web.

Queda por ver si Unreal Mobile enfrentará estos mismos problemas, pero el vocero nos dijo que el servicio al cliente estará localizado en Estados Unidos, y la compañía "consideró las preocupaciones de los consumidores en toda la industria para garantizar que este servicio sea sobresaliente".

Pronto te compartiré más detalles. Escribiré de ellos tan pronto los tenga.

