3 cosas que debes saber del nuevo ajuste de privacidad de Windows 10

Con la actualización April 2018 Update de Windows 10, Microsoft quiere darte más control sobre tus datos y tu cuenta. Después de conocer los pormenores de nuevas funciones como Timeline y compartir archivos entre dispositivos cercanos y el app de Configuración mejorado, querrás familiarizarte con este trío de nuevos ajustes de privacidad.

Establece los permisos para los apps

Anteriormente, podías establecer los permisos para los apps a través de tipo de información que un app puede acceder en tu sistema, que incluyen tu ubicación, la cámara, el micrófono y los archivos. Pero tenías que escarbar en los ajustes de privacidad para hacerlo. Ahora, puedes ver una útil lista de tus apps instalados y establecer los permisos por aplicación. Vete a Settings (Configuración) > Apps > Apps & features (Aplicaciones y funciones), selecciona un app, haz clic en Advanced options (Opciones avanzadas) y utiliza los interruptores para establecer los permisos.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Borra la información que Microsoft tiene de ti

Microsoft está siendo más transparente acerca de la información que reúne de ti con su app Diagnostics Data Viewer. También facilita el borrar esta información al añadir un gran botón de borrar al app de Configuración. Vete a Settings (Configuración) > Privacy (Privacidad) > Diagnostics & feedback (Diagnóstico y retroalimentación) y puedes optar por compartir a un nivel básico (Basic) o total (Full). Abajo, encontrarás el botón de borrar (Delete) que eliminará todos los datos diagnósticos que Microsoft ha reunido de tu computadora.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Justo arriba del botón de borrar se encuentra un área llamada Diagnostic data viewer (visualizador de los datos diagnósticos). Asegúrate que el interruptor esté en la posición de "on" y luego dale clic al botón de Diagnostic Data Viewer. Abrirás la Microsoft Store para instalar el app Diagnostic Data Viewer. Ejecuta el app y podrás ver la información que Microsoft ha recogido de ti.

Recuperación de contraseñas para cuentas locales

En el pasado, si optabas por ingresar a tu PC no con tu cuenta de Microsoft pero sí a través de la cuenta de tu administrador local, más valía que no te olvidaras de tu contraseña; Microsoft sólo ofrecía ayuda en la recuperación de contraseñas para cuentas de Microsoft. Con April 2018 Update, puedes establecer tres preguntas de seguridad para una cuenta local que puedes contestar si no te puedes acordar de tu contraseña.

Vete a Settings (Configuración) > Accounts (Cuentas) > Sign-in options (Opciones de ingreso) y haz clic en Update your security questions (Actualizar las preguntas de seguridad).