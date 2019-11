La mensajería RCS de Google es como iMessage para Android. Así funciona

Jason Cipriani/CNET

Enviar textos desde tu Android pronto será mucho mejor. La semana pasada, Google anunció que empezó a desplegar lentamente su aplicación de mensajería RCS entre usuarios en Estados Unidos. Si no utilizas el app Messages de Google para enviar mensajes en tu teléfono (no lo confundas con el app de mensajes de Samsung), querrás empezar a hacerlo.

La mensajería RCS agrega funciones similares al iMessage de Apple a tu teléfono Android, completa con la capacidad de enviar fotos en su resolución original y pequeñas burbujas que te permiten saber cuando alguien está escribiendo. Google se está tomando su tiempo con el lanzamiento, pero planea para fin de año dar acceso a todos los usuarios.

Google ha intentado probar muchos servicios de mensajería diferentes, quedando rezagado ante Facebook Messenger y iMessage de Apple. Con la mensajería RCS tan estrechamente entrelazada con la mensajería de texto, Google puede haber encontrado finalmente la manera. Siendo el término mensajería RCS algo un tanto complicado, dentro de la aplicación Mensajes, Google se refiere al servicio como Chat.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que tendrás que hacer para usar la nueva función, al igual que algunos de los aspectos más sutiles de la mensajería RCS.

Empieza la función de Chat de Google

Primero, vas a necesitar un teléfono Android con el app Messages de Google instalada y configurarla como el servicio de mensajería predeterminada. La primera vez que abres Messages, te preguntará si quieres establecerlo como el app por defecto. Solo sigue las preguntas y no te preocupes, no perderás tu historial de conversaciones al cambiarlo.

Puede llevar algún tiempo para que tengas acceso a la Mensajería RCS (Google parece contener el despliegue de la aplicación a solo 1 por ciento de usuarios a la vez), mientras tanto, puedes aprovechar Messages para Web, el cual te permite enviar y recibir mensajes de texto desde tu computadora. Así que valdrá la pena hacer el cambio.

Los mensajes RCS funcionarán en Estados Unidos, México, el Reino Unido o Francia —por ahora, aunque el despliegue se llevará su tiempo. Google está añadiendo más usuarios en Estados Unidos actualmente y espera habilitar los mensajes RCS a todos los usuarios de Messages en Estados Unidos para final de año.

Jason Cipriani/CNET

Activa las funciones de Google Chat

Luego de instalar la aplicación Messages de Google y configurarla como el app predeterminado de mensajería, hay dos maneras para habilitar Chat. Puedes esperar a que el app te pregunte cuando tus amigos están escribiendo o puedes ir al menú de Configuración (Settings) de Messages y cambiarlo para encender el Chat.

Cuando recibas el mensaje, toca Upgrade Now (Actualizar ahora), luego sigue las indicaciones e ingresa tu número de teléfono si te lo solicita. También puedes abrir Messages y tocar el botón de menú de tres puntos (esquina superior derecha de la aplicación) y seleccionar Settings > Chat Features (Configuración > Funciones de Chat). Si las características de Chat no están en la sección de configuración, entonces tu cuenta aun no tiene acceso a la mensajería RCS.

Esta misma página de configuración es a donde también puedes ir para activar o desactivar los recibos de lectura, así como desactivar el indicador de escritura cada vez que escribes y controlar lo que sucede si Chat no puede enviar un mensaje.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Si tienes problemas para enviar mensajes, también puedes ver el estado actual de conexión del teléfono al servicio de Chat en la aplicación de configuración. Siempre que diga Connected (Conectado), tu número de teléfono está registrado en Chat y deberá usar el servicio cuando hables con un contacto que también tenga Chat habilitado.

Ese es un aspecto importante de Chat. Con quien hables, también necesitará tener la función habilitada en su dispositivo para usar las nuevas funciones, aunque, por supuesto, todas las funciones habituales de mensajes de texto aún se aplican.

Podrás aprovechar las ventajas más pronto si tus amigos usan Google Messages. Puedes guiarlos a través del proceso de configuración (o enviarles un enlace a esta publicación).

Si eres impaciente y quieres probar Chat ahora mismo, puedes probar una solución que descubrieron algunos usuarios de Reddit. Es un poco técnico, pero debe funcionar.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Usa las nuevas funciones de Chat en una conversación

Después de activar las funciones de Chat, la aplicación Messages continuará funcionando y tendrá el mismo aspecto, y debes seguir usándola de la misma manera que siempre. La aplicación sabe cuándo estás hablando con alguien a través de mensajes de texto u otro contacto con Chat activado.

La forma más fácil de saber si una conversación usa los mensajes de texto antiguos o las nuevas funciones de Chat es mirar el cuadro de texto antes de comenzar a escribir. Si el cuadro dice "Chat message" (Mensaje de Chat), la conversación tendrá indicadores de tecleo, recibos de lectura y el resto de las funciones que ofrece la mensajería RCS.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Cuando las funciones de chat están en uso, verás acuses de recibido y lectura debajo de cada mensaje que has enviado, y puedes enviar fotos en resolución completa y compartir archivos con otros usuarios de Chat. No debes hacer nada especial para enviar una imagen de alta resolución, solo tocas el ícono de la foto en la aplicación y eliges una foto o video. Verás un círculo de carga en la imagen a medida que se carga y envía, de lo contrario el proceso se ve y funciona igual que enviar un mensaje de texto.

Debido a que el Chat funciona a través de datos móviles o Wi-Fi, puedes poner tu teléfono en modo avión y aún así podrás enviar y recibir mensajes con otros usuarios de Chat.

¿Cambiarás de teléfono? Asegúrate de apagar Chat

Sí, y de hecho debes hacer antes de remover la tarjeta SIM del teléfono. Si te olvidas de apagar las funciones antes de quitar la tarjeta SIM y ponerla en un teléfono nuevo, las funciones podrían seguir funcionando otros ocho días. Eso significa que podrías no recibir tus mensajes en tu nuevo número.

Jason Cipriani/CNET

Nota: Tus mensajes no están encriptados

Actualmente, Google no cifra tus conversaciones con otros usuarios de chat. Las conversaciones se envían de forma segura desde tu teléfono al servidor de Google y luego al teléfono del destinatario, después de lo cual los mensajes se eliminan del servidor de Google, pero esos mensajes no están encriptados de extremo a extremo.

Puede usar aplicaciones como WhatsApp y Signal, o el iMessage de Apple si prefieres el cifrado de extremo a extremo.