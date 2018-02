Josh Miller/CNET

Para el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, Samsung añadió otra herramienta a su arsenal de fotografía: una apertura variable. Esto significa que las fotos tomadas por estos teléfonos se ven más nítidas, tienen menos ruido de imagen y pueden lidiar con las situaciones extremas de luz de una mejor manera.

La apertura de un lente determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. Cuando mi papá me enseñó a tomar fotos con una cámara de película, me dijo que concibiera a la apertura como a los ojos. Cuando está muy brillante, achicas los ojos y cuando está oscuro, los abres. La apertura dentro de un lente hace lo mismo para la cámara.

Si miras a lo largo de un lente DSLR, verás una serie de aspas que forman una apertura circular. Estas aspas pueden ampliarse o estrecharse de distintos tamaños. Si está oscuro, las aspas se abren para permitir que entre más luz. Si está brillante, las aspas se pueden estrechar para crear una apertura más pequeña que permita la entrada de menos luz. Esta tecnología no es nueva y ha estado rondando entre nosotros desde el siglo XIX.

La mayoría de los teléfonos no usan una apertura para controlar la exposición porque las cámaras de los teléfonos tienen una apertura fija. Esto significa que no se puede cambiar la apertura y esta se mantienen fija en una configuración no importa la condición de luz. Los teléfonos compensan esta limitación al ajustar la sensibilidad a la luz o ISO y la velocidad de obturación, que determina cuánto tiempo está expuesto el sensor a la luz al tomarse una foto.

El Galaxy S9, por otro lado, tiene dos ajustes de apertura: uno amplio y otro más estrecho. Para obtener el mejor balance de exposición y nitidez en las fotos, el S9 se cambia de manera automática entre las dos aperturas.

Así que, si estás tomando una foto en un restaurante oscuro, el S9 se puede cambiar a la apertura más amplia para captar la mayor cantidad de luz posible. Esto no sólo ayudaría a que la foto se vea más brillante, sino que también ayudaría a reducir el ruido de imagen (o sea, esas manchitas borrosas que ves cuando una foto es demasiado oscura).

En un día soleado, el S9 podría usar el ajuste más angosto para prevenir que toda la luz solar sobre-exponga la foto. Esto tiene una ventaja extra: mejorar la nitidez de la foto especialmente en los bordes.

El punto más nítido de un lente se encuentra en el centro, mientras que las márgenes tienden a ser más difuminadas. Así que, cuando usas una apertura angosta, las aspas forman un anillo que bloquea el margen exterior del lente. El resultado es una foto más nítida con menos distorsiones.

Cabe notar que con f/1.5, los lentes del Galaxy S9 tienen la apertura más amplia que se ha visto en un teléfono. En años recientes, las fabricantes de teléfonos han tratado de superarse entre sí al ampliar la apertura de sus lentes. Una apertura más amplia corresponde a un número f más bajo. Las dos generaciones más recientes de iPhone, incluyendo al iPhone X, tienen una apertura de f/1.8. El Galaxy S8 del año pasado tiene una apertura de f/1.7. Y hasta el lanzamiento del S9, el teléfono con el lente más rápido era el LG V30, que tiene una apertura de f/1.6.

La ventaja de estas aperturas tan amplias es que mejoran el desempeño de la cámara en situaciones de poca luz. Pero la desventaja es que pueden resultar en imágenes más suaves. Para compensar esto en un lente DSLR, el fotógrafo debe tomar la foto con una apertura menos amplia, como f/2.4 o f/2.8.

Y ese es el genio del sistema de apertura variable del S9. Puede usar la apertura f/2.4 para captar imágenes nítidas en buenas condiciones de luz, y luego cambiarse a la apertura f/1.5 para captar más luz en condiciones de poca luz.

Una apertura variable en una cámara de teléfono puede parecer algo nuevo, pero Samsung no es la primera empresa en implementar esta tecnología. Ese honor se lo lleva el Nokia N86 de 2009, que tenía tres ajustes de apertura. Sin embargo, el Galaxy S9 y S9 Plus son los primeros teléfonos en tener tanto apertura variable como estabilización de imagen óptica. Estas funciones, junto con un procesamiento de imagen más poderoso, podrían posicionar a los S9 y S9 Plus a la vanguardia de la fotografía con teléfonos.

Espero con ansias poner a prueba estos teléfonos y ver cómo funcionan sus cámaras.

