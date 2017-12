Apple Pay Cash: Todo lo que necesitas saber sobre este nuevo sistema de pagos

Después de la llegada un tanto inesperada de iOS 11.2, el 5 de enero Apple activó finalmente Apple Pay Cash.

Después de anunciar Apple Pay Cash por primera vez en junio, la función está finalmente disponible para que los usuarios envíen y reciban dinero de otros usuarios usando iMessage. De forma similar a Square Cash o Venmo, Apple Pay Cash es un sistema de igual a igual que hace que pagar a un amigo, o potencialmente pagar el alquiler a tu casero, sea sólo cuestión de unos cuantos toques.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la nueva plataforma de pago.

Reproduciendo: Mira esto: Cómo configurar tus tarjetas de crédito en Apple Pay

Requisitos

Para usar Apple Pay Cash necesitarás tener un dispositivo iOS con iOS 11.2 instalado, vivir en EE.UU. (al menos por ahora) y tener la autenticación de dos pasos habilitada en tu cuenta de Apple ID. Además, deberás tener una tarjeta de débito o crédito agregada a la aplicación Wallet para su uso con Apple Pay.

Habilita la autenticación de dos factores en Configuración > iCloud (parte superior de la aplicación de configuración, donde se encuentra tu nombre) > Contraseña y seguridad > Autenticación de dos factores y sigue las instrucciones.

Agrega una tarjeta de crédito o débito a la aplicación Wallet abriendo Wallet y seleccionando el signo "+" en la esquina superior derecha. Escanea tu tarjeta e ingresa la información solicitada cuando se te solicite.

Actualmente, la única forma de instalar iOS 11.2 es suscribiéndose al programa beta público en el sitio Web de Apple. Sigue las instrucciones en este artículo.

Configuración inicial

Jason Cipriani/CNET

Después de instalar iOS 11.2, la primera vez que inicias la aplicación Mensajes recibes un mensaje que te informa que Apple Pay Cash ya está disponible en tu dispositivo. Toca Continuar, acepta los términos y aguarda a que Apple cree tu tarjeta Apple Pay Cash digital.

Verificación de identidad

Después de crear tu tarjeta Apple Pay Cash, tómate unos segundos para verificar tu identidad. Apple Pay Cash puede o no preguntarle si estás enviando y recibiendo dinero por menos de US$500 en una transacción determinada.

Para verificar tu identidad, abre la aplicación Wallet, selecciona tu tarjeta Apple Pay Cash y toca el botón de información (la letra "i" con un círculo alrededor).

Después, toca Verificar identidad. Se te pedirá información personal, incluyendo tu nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento y domicilio. También se te puede pedir que respondas algunas preguntas sobre tu historial personal o que envíes una fotografía de tu licencia de conducir o identificación.

Añade dinero a tu tarjeta

Tu tarjeta Apple Pay Cash es una especie de cuenta bancaria digital. Puedes agregar dinero a la tarjeta o cuando recibes dinero de un contacto se almacenará automáticamente en el saldo de la tarjeta, al igual que en Venmo o Square Cash.

Por ejemplo, cuando comienzas por primera vez, tu saldo en tu tarjeta Apple Pay Cash es de US$0. Si alguien te envía US$50, este dinero se almacenará en tu tarjeta Apple Pay Cash en lugar de ir directamente a tu cuenta bancaria. No te preocupes, puedes transferirlo después (más sobre eso en un minuto).

Si quieres agregar dinero a tu tarjeta Apple Pay Cash, ve a Configuración > Wallet & Apple Pay > Apple Pay Cash > Añadir dinero. Se te solicitará un monto para cargar la tarjeta de crédito o débito configurada en la aplicación Wallet. Si no agregas dinero antes de enviarlo a un amigo, ese dinero se extraerá directamente de tu cuenta bancaria.

Envía o solicita dinero

Jason Cipriani/CNET

Con la aplicación Mensajes, puedes enviar o recibir dinero a otros usuarios de Apple Pay Cash. En un hilo de conversación, toca el icono de la aplicación iMessage y selecciona Apple Pay Cash en tu lista de aplicaciones de iMessage.

Si el contacto no tiene configurado Apple Pay Cash, la aplicación te indicará que no puede aceptar pagos. Si ese no es el caso, puedes continuar con la transferencia. Ingresa el monto en dólares, seguido de envío o solicitud. El campo de texto del mensaje se completará con la transacción, donde puedes agregar un mensaje antes de enviarlo.

De manera predeterminada, Apple Pay Cash usará primero el saldo de tu tarjeta, seguido de una fuente de pago alternativa que hayas configurado en la aplicación Wallet. Deberás aprobar cada transacción saliente con Touch ID o Face ID, tal como lo haces al usar Apple Pay en una tienda minorista o en línea.

Alternativamente, puedes decirle a Siri que envíe una solicitud o un monto en dólares a un contacto determinado.

Apple Watch

Jason Cipriani/CNET

Con el lanzamiento de watchOS 4.2 más adelante este año, las transacciones de Apple Pay Cash se pueden realizar directamente desde tu muñeca. Al escribir un iMessage en el reloj, un botón de Apple Pay estará presente. Toca, selecciona el monto y envía un pago o solicitud de efectivo.

Usa tu dinero para pagos en la vida real

Apple Pay Cash aceptará automáticamente las transacciones entrantes sin requerir tu aprobación. Puedes cambiar esta configuración si prefieres aprobar cada transacción en Configuracion > Wallet & Apple Pay > Apple Pay Cash > Aceptar pagos manualmente.

Jason Cipriani/CNET

Cuando usas Apple Pay, tendrás la opción de usar tu tarjeta Apple Pay Cash y el saldo subsiguiente en tiendas minoristas o cuando compres en línea. Lo mismo ocurre con el envío de dinero a través de Apple Pay Cash: tendrás la opción de usar tu saldo actual para la transacción.

Encuentra tu PIN

Algunos establecimientos te piden un PIN cuando quieres usar Apple Pay. El PIN de tu tarjeta Apple Pay Cash lo puedes encontrar en Configuración > Wallet & Apple Pay > Apple Pay Cash bajo Detalles de la tarjeta.

Historial de transacciones y cancelar un pago

Jason Cipriani/CNET

Para ver el historial de transacciones de Apple Pay Cash, ve a Configuración > Wallet & Apple Pay > Apple Pay Cash y selecciona la pestaña Transacciones cerca de la parte superior de la pantalla.

Selecciona una transacción para ver más detalles, como el estado actual, el monto y la identificación de la transacción. Si una persona a la que le has enviado dinero no ha aceptado tu pago, aquí es donde puedes cancelar la transacción antes de que se complete.

Cómo sacar tu dinero

Jason Cipriani/CNET

Si prefieres mantener tu dinero en tu cuenta bancaria real y no en una tarjeta de débito digital, deberás agregarlo a tu cuenta de Apple Pay Cash.

Ve a Configuración > Wallet & Apple Pay > Apple Pay Cash > Transferir a banco > Añadir cuenta bancaria.

Ingresa tus números de routing y de cuenta cuando se te pregunte. Una vez que Apple verifique la información, ingresa el monto que deseas transferir a tu cuenta bancaria y autoriza la transacción.

Según el descargo de responsabilidad después de una solicitud de transferencia, la transferencia puede tardar de uno a tres días hábiles en completarse.