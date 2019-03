Cómo exportar los resultados del ECG de tu Apple Watch Series 4

La función de electrocardiograma (ECG) ya está disponible para todos en los Apple Watch Series 4 y como te explicamos en nuestro artículo sobre cómo utilizarlo, nunca debe sustituir a un especialista. Sin embargo, recordamos que recientemente esta función salvó la vida de un usuario en Estados Unidos, después de que éste acudiese a su médico con los resultados obtenidos por el reloj inteligente.

Si al realizar el ECG en tu Apple Watch has obtenido como resultado "Fibrilación auricular" es importante que acudas a tu médico. Puedes adjuntar los resultados obtenidos desde tu reloj, ya que Apple te permite exportarlos en formato PDF. Esto es lo que debes hacer:

Entra en el app Salud de tu iPhone y accede al apartado "Datos de Salud". A continuación entra en la opción "Corazón".

Aquí tendrás la opción Electrocardiograma (ECG). Accede en ella y verás el histórico con los resultados de todas las mediciones de ECG que te hayas hecho hasta ahora. Elige la que quieras consulta y exportar.

Dentro de ella verás una opción que indica "Exportar un PDF a tu médico". Púlsala y verás la prueba en formato PDF. Pulsa sobre el botón de compartir y podrás enviar el PDF con tus resultados por correo electrónico, mensaje de texto o AirDrop.

