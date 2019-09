Este truco en Gmail evita que los spammers te rastreen

Derek Poore/CNET

Si alguna vez has hecho clic accidental (o por curiosidad) en una imagen de spam cuando revisas tus mensajes de Gmail, hay una buena probabilidad que los spammers te hayan rastreado. Google abordó este problema hace años con una configuración para Android que también agregó recientemente para iPhone. Actívala y evitarás que los archivos adjuntos, como imágenes, se carguen automáticamente cuando abres un correo electrónico. La configuración también evita que el correo electrónico no solicitado te rastree, lo que puede ayudarte a protegerte de los spammers. Además, ayudará a cargar tus correos electrónicos más rápido.

Así es como funciona: la actualización escanea las imágenes para asegurarse de que no haya contenido sospechoso que el remitente pueda usar para rastrear tu ubicación y usar cookies. Gmail también se asegura de que las imágenes no contengan software dañino. Si Google detecta algo sospechoso, Gmail no le mostrará las imágenes y, en su lugar, te ofrecerá la opción de abrirlas si lo deseas.

Te mostramos cómo desactivar las imágenes en Gmail para que no se abran automáticamente en tu teléfono.

Bloquea imágenes externas en tu iPhone

1. En tu iPhone o iPad, abre el app Gmail

2. En la parte superior izquierda, toca sobre el menú tipo hamburguesa (los tres puntitos)

3. Elige Settings o Configuración del menú

4. Toca tu cuenta de Gmail en la parte superior

5. Elige Imágenes

6. Elige Preguntar antes de mostrar imágenes externas

7. Cuando abres un correo electrónico que contenga imágenes, estas estarán escondidas. Si quieres verlas, toca Mostrar imágenes

Puedes cambiar esta configuración cuando quieras tomando los mismos pasos anteriores y cambiar a la opción de Siempre mostrar imágenes externas

Bloquea imágenes externas en tu Android

1. En tu teléfono o tableta Android abre el app Gmail

2. En la parte superior izquierda, toca las tres líneas del menú tipo hamburguesa

3. Toca Configuración (Settings) y elige tu cuenta de Gmail

4. Bajo la categoría de Data usage (Uso de datos) toca Imágenes

5. Toca Preguntar antes de mostrar

6. Cuando abras un correo electrónico que tiene una imagen adjunta, estará escondida. Si quieres verla, toca sobre Mostrar imágenes

Puedes cambiar esta configuración cambiando a la configuración Mostrar siempre

