Cómo evitar que otros copien, impriman archivos compartidos en Google Drive

Google te permite compartir con facilidad documentos, hojas de cálculo y archivos de música o video con amigos y colegas. Sin embargo, la lista de opciones sobre las maneras en que puedes compartir un archivo ha sido un poco escuálida, al incluir sólo la capacidad de visualizar o editar un archivo. Ahora, se han añadido dos opciones más para bloquear tus archivos. Aquí te mostramos cómo usarlas:

Puedes compartir archivos en Google Drive al darle clic al botón de Compartir que se encuentra en la esquina superior derecha cuando estés visualizando un archivo.

Después de darle clic al botón de Compartir, haz clic en el enlace gris titulado Avanzado (Advanced).

Aparecerán dos cajas que te permitirán: Quitarle la capacidad a alguien que tiene el derecho de editar de añadir a nuevos usuarios o cambiar el nivel de acceso. Desactivar la capacidad de descargar, imprimir y copiar para aquellos que tengan permiso de visualización.



A pesar de que estas nuevas opciones de seguridad no evitarán que alguien tome una captura de pantalla del archivo, estas funciones puede evitar que se use el proceso de copiar y pegar o que alguien trate de guardar el archivo en su propia cuenta de Google Drive. Además, estos ajustes no están disponibles en las versiones móviles de Google Drive (al menos no por ahora), pero si los cambias en la Web, estos ajustes se aplicarán a todos los archivos no importa desde qué dispositivo se visualicen.