Cómo esconder la barra de navegación en el Galaxy S8

El software TouchWiz de Samsung en el Galaxy S8 pone toneladas de personalización al alcance de los usuarios. Una característica de personalización que sobresale, sin embargo, es la barra de navegación.

De forma predeterminada, el diseño de Samsung se invierte de prácticamente todos los demás fabricantes de Android, que colocan el botón "atrás" en la parte izquierda del botón de inicio y el botón de aplicaciones recientes a la derecha. Samsung también te permite cambiar el color de fondo de la barra de navegación y cómo funciona el botón de inicio sensible a la presión.

En una actualización reciente, Samsung añadió otra personalización de usuario a la barra de navegación. Ahora puedes ocultarla por completo. Esto es lo que tienes que hacer.

Cómo ocultar la barra de navegación en el Galaxy S8

Al igual que en la mayoría de los dispositivos Android con botones de navegación en pantalla, la barra de navegación se esconde en ciertas situaciones, como cuando se está viendo un vídeo a pantalla completa. Esto maximiza la pantalla y, en el caso de un juego, puede evitar que accidentalmente retrocedas en un juego.

Sin embargo, en otras aplicaciones, como el navegador o Twitter, los botones de navegación permanecen en su lugar. Si quieres meter más información en la pantalla, donde normalmente estarían esos molestos botones de software, ahora puedes hacerlo.

Taylor Martin/CNET

Después de la actualización, puede que hayas notado un puntito que aparece en la parte izquierda de la barra de navegación. Si tocas sobre ese puntito verás que la barra de navegación puede esconderse -- o no.

Si no llegas a ver ese puntito, puede que tengas que activar esa función. En ese caso ve a Configuración > Pantalla > Barra de navegación. Toca el switch que aparece junto al botón de Mostrar y esconder y ponlo en la posición de encendido. Si no ves esta opción, entonces debes eztar pendiente de una actualización próxima. Esto es porque la actualización podría no haber llegado todavía a la totalidad de los Galaxy S8.

Cuando la barra de navegación está configurada para ocultarse automáticamente, verás un círculo hueco blanco y la barra de navegación será de un gris translúcido. Cuando se oculta automáticamente, el círculo será de color gris sólido y la barra de navegación será el color que hayas seleccionado. Cuando la barra de navegación está oculta, todavía puedes presionar (con fuerza) donde debería estar el botón de inicio para volver.

Para mostrar la barra de navegación, simplemente desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Permanece en la pantalla durante unos pocos segundos y luego desliza más allá del borde de la pantalla una vez más.