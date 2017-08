Lo que debes saber al escoger una telefónica de bajo costo

Juan Garzón / CNET

No parece muy lejano el día en que tener un teléfono móvil significaba atarte a un contrato con la telefónica por un mínimo de US$70 mensuales.

Pero en estos momentos puedes olvidarte del contrato y pagar considerablemente menos, especialmente si escoges un operador virtual móvil de red (MVNO, por sus siglas en inglés). Estos operadores alquilan banda ancha a las cuatro grandes telefónicas móviles -- AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon --, lo que significa que recibes el mismo servicio básico a tarifas más bajas.

Quizás no has escuchado hablar de estos operadores. FreedomPop, Mint SIM, Republic Wireless y Ting están entre los MVNO que han generado titulares noticiosos con precios bajos y/o modelos de negocios poco convencionales, como pagar un año por adelantado o pagar sólo los servicios que usas.

Sin embargo, antes de cambiarte necesitas saber algunas cosas. Algunas telefónicas de bajo costo imponen límites que quizás no esperes, o te exigen pagar extra por ciertas prestaciones. Esta es una lista de preguntas que debes hacer antes de cambiarte a una telefónica de bajo costo.

¿Todavía tienes el teléfono bajo contrato?

Aunque las cuatro grandes telefónicas prácticamente han abandonado el modelo de contratos, quizás todavía estás pagando tu teléfono como parte de un contrato, y quizás tengas que pagar una penalidad si decides romper el contrato antes de que venza. Si ese es tu caso, pregunta en el servicio al cliente para asegurarte de que puedes cambiarte sin pagar penalidades. (¿Y quién sabe? A lo mejor te ofrecen algún incentivo para que te quedes). De lo contrario, T-Mobile sigue ofreciendo una opción de compra de contrato, pero solamente si arriendas o financias un teléfono nuevo.

¿Tu teléfono está desbloqueado?

Esto es muy importante. Si tu teléfono está atado a una telefónica en particular, no lo puedes usar con otro operador. Afortunadamente, es legal desbloquearlo, y por lo general no resulta muy difícil. Para saber si tu teléfono está bloquedo y conseguir ayuda para desbloquearlo, lee "Cómo desbloquear tu teléfono para usarlo con otra telefónica".

¿Tendrás que comprar un teléfono nuevo?

La gran mayoría de los MVNO te permiten usar tu propio dispositivo (una opción conocida como BYOD), algo muy conveniente si ya tienes el teléfono que te gusta. Pero hay excepciones: El Project Fi de Google solamente apoya un puñado de teléfonos marca Google, y Virgin Mobile no te acepta a menos que compres un teléfono de ellos. (Si piensas comprar un iPhone, puedes adquirirlo en Virgin un pagar un contrato de servicio de un año por solamente US$1).

¿Tu telefónica apoya GSM o CDMA?

Digamos que están pensando en irte de Sprint y pasarte, digamos, a Mint SIM. El problema es que tu teléfono de Sprint quizás no es compatible. Sprint y Verizon usan redes móviles de tecnología CDMA, mientras que AT&T y T-Mobile tiene redes GSM. La mayoría de los MVNO son iguales, aunque algunas, como Ting y Straight Talk, apoyan las dos.

Eso significa que probablemente no puedes cambiar entre telefónicas con redes CDMA y GSM porque la mayoría de los teléfonos solamente funcionan con una de las dos. Pero hay algunas excepciones: la mayoría de los iPhones de esta generación, la mayoría de los teléfonos marca Google y algunos modelos de Motorola tienen antenas para las dos redes.

¿Quieres conocer si una telefónica en específico apoya CDMA o GSM (o las dos)? La lista de MVNO en Wikipedia (en inglés te muestra las redes de cada una y su compatibilidad.

¿El plan incluye hotspot móvil?

Hace poco escogí a Cricket como mi telefónica de bajo costo preferida, pero hay algo que echo mucho de menos: los hotspots móviles. Cricket lo ofrece, pero no está incluido en el plan que escogí. Pensé que a lo mejor podía usar un app de hotspot de terceros, pero no funcionó.

De hecho, los MVNO no siempre ofrecen una opción de hotspot, o al menos no siempre se incluye en los planes de bajo costo. Si es una prestación importante para ti, verifica antes de cambiar.

¿Apoya el servicio el correo de voz visual?

De manera similar, si estás acostumbrado y dependes del correo de voz visual, asegúrate de que el MVNO al que te piensas cambiar lo ofrece. Muchos no cuentan con esta prestación y quizás tengas que buscar en las páginas de apoyo e información para saberlo. Yo no recibo muchos correos, pero sencillamente no puedo regresar a un archivo de correos de voz y escuchar un mensaje tras otro.

¿Es realmente más barato?

Antes de hacer el cambio, asegúrate de sacar bien las cuentas. Por supuesto, un plan de US$35 mensuales suena atractivo si en este momento estás pagando, digamos, US$60, ¿pero ese precio incluye los impuestos y cargos adicionales? Y lo que es más, ¿te ofrece suficientes datos para cubrir todo un mes? Aunque a muchos usuarios les bastan unos pocos gigabytes, muchos MVNO se disparan rápidamente a US$50 o $$60 cuando ofrecen más datos.

Por ejemplo, Ting, una telefónica popular conocida por su estelar servicio al cliente, dice que su factura mensual promedio por teléfono es de unos $$23. Tu factura mensual depende del uso real. Pero si usas más de 2 GB (el uso promedio), fácilmente puedes terminar con una cuenta de US$40 o US$50. (Ting cobra US$20 por los primeros 2 GB y US$10 por cada gigabyte adicional, sin incluir minutos de voz y mensajes de texto).

Lo que es más, las cuatro grandes telefónicas por lo general ofrecen descuentos en los planes familiares. Pero muchos MVNO ni siquiera tienen esos planes porque se concentran en los usuarios individuales. Si estás buscando servicio telefónico para una familia de cuatro personas, y encuentras planes que cuestan US$35 por línea, eso pudiera parecer excelente, hasta que te das cuenta de que T-Mobile ofrece cuatro líneas ilimitadas por US$40 cada una, con algunos beneficios adicionales.

De la misma forma que eliminar el servicio de televisión por cable no siempre ahorra la cantidad de dinero que muchos piensan, cambiar el servicio telefónico a un MVNO quizás no baje tu factura tanto como piensas. Y es posible que estés renunciando a más de lo que esperas.