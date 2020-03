Cómo escoger la VPN correcta ahora que trabajas desde casa

Getty Images

Ya casi lo logras. Has transformado una esquina de tu casa para convertirla en tu nueva oficina casera a prueba de coronavirus: escogiste la perfecta silla ergonómica y la iluminación correcta para prevenir la fatiga visual, y ahora has decidido apuntalar la privacidad del Internet en tu casa —ahora, de hecho, el Internet de tu oficina— con una sólida red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés).

Ya sea que estés buscando una VPN que pueda proteger actividad sensitiva de tu trabajo de los metiches proveedores de servicio a Internet, ayudarte a evitar los sitios Web que ven tu información o una que te permita ver los catálogos en otros países de Netflix —hay decenas de VPN para escoger, a menudo con precios altos y con la etiqueta de que es la mejor.

Aquí te decimos cómo puedes encontrar la VPN correcta para tus necesidades particulares y evitar que te cobren una millonada.

Obtén la garantía



Una garantía de 30 días y si no te gusta que te regresen tu dinero —mucho mejor que una prueba gratis de siete días— es lo primero que debes pedir si eres nuevo en el mundo de las VPN. Una buena política de reembolso te elimina el gasto de cientos de dólares en la elección incorrecta. También querrás probar el servicio cabalmente, en diferentes momentos de la semana para asegurarte de que sus velocidades y flexibilidad cumplan con tus expectativas.

Pero ten cuidado. Algunas VPN ofrecen políticas de reembolso por adelantado, solo para ofrecer un servicio de atención al cliente limitado o nulo cuando intentas recuperar tu dinero. Recomendamos buscar soporte de chat 24/7 y enviar un par de correos electrónicos de prueba. Hemos tenido en cuenta el servicio al cliente y la capacidad de respuesta para todas nuestras recomendaciones de VPN.

¿Cuántos dispositivos necesitas conectar?

En la página de compra de cualquier sitio de VPN, es muy probable que veas un número y las palabras "conexiones simultáneas" (simultaneous connections, en inglés). Eso significa el número de dispositivos que puedes tener conectados a la VPN al mismo tiempo en cualquier momento. SI entu casa todos usan una laptop, una tableta y un teléfono —y todos quieren usar la misma VPN— tendrás que asegurarte de que el servicio que escojas sea generoso con el número de conexiones simultáneas que puede mantener.

Cada VPN ofrece un número distinto de conexiones simultáneas. Por ejemplo, mientras que el líder de la industria ExpressVPN ofrece cinco conexiones simultáneas, Surfshark ofrece conexiones ilimitadas. Cada una tiene un diferente paquete de características, sin embargo, que vale la pena sopesar para ver si cumplen con tus necesidades y tu presupuesto.

Asimismo, si usas un teléfono para manejar algo de tu trabajo, querrás asegurarte de que la VPN que utilices tenga un app móvil que funcione bien con tu teléfono. Si nunca has usado una VPN en tu teléfono, no te preocupes: es tan fácil como casi cualquier otra aplicación y aquí te explicamos cómo hacerlo en iPhone y Android.

Si buscas mantenerte seguro mientras pasas la mayor parte del tiempo consumiendo contenido de entretenimiento, piensa que hay VPNs que ofrecen soporte para el uso de consolas de gaming. También te explicamos cómo configurar la VPN en tu Xbox.

Ignora las promesas vacías

Algunas VPN se pintan, de manera engañosa, como la solución en contra de malware y virus —y hay, incluso, varias estafas relacionadas con el coronavirus, actualmente—, pero hay varias cosas de las que no puede protegerte ninguna VPN.

Si eres nuevo en esta tecnología, sirve pensar en las VPN como si fueran coches. Conducir por Internet con la mejor VPN jamás creada sería como recorrer caminos vecinales en Estados Unidos en un Honda Accord plateado de hace 10 años, sin ninguna pretensión, ventanas polarizadas, placas que coinciden automáticamente con el lugar en el que pasas, todo mientras por dentro tienes en secreto un motor V-8 supercargado de 6.2 litros y 376 pulgadas cúbicas.

Serías un poco sospechoso, anónimo y lo suficientemente rápido como para darte un estiramiento facial con el viento. Pero sigue siendo solo un automóvil: no puede impedir que conduzcas por lugares peligrosos. Las VPN también protegen tu privacidad durante el tránsito de un sitio a otro, pero cuando llegas al sitio Web destino, depende de ti que te mantengas seguro.

¿Abriste un correo electrónico de phishing o descargaste un archivo adjunto cargado de malware? Las VPN no pueden salvarte en esas circunstancias.

Subir y descargar archivos de trabajo también puede representar un punto de vulnerabilidad. Asegúrate de usar un servicio de transferencia de archivos con características de seguridad sólidas para compartir información confidencial de forma remota.

Señales de alerta: VPN gratuitas y más



Hay algunas señales de alerta fácilmente detectables cuando estés buscando contratar una VPN.

La mayor señal de alerta es una VPN gratuita. No hay tal cosa, eso no existe. Mantener el hardware y la experiencia que se necesita en las grandes redes privadas virtuales no es nada barato. Como cliente de una VPN, pagas por un servicio premium con tu dinero o pagas o pagas servicios gratuitos con tus datos de uso cuando los cobra el proveedor de una VPN gratuita y los negocia con anunciantes o actores maliciosos.

Apenas en agosto de 2019, 90 por ciento de las aplicaciones señaladas como potencialmente inseguras en una investigación de Top10VPN's respecto a VPN gratuitas siguen representan do un riesgo para los usuarios. Las VPN gratuitas también pueden dejarte desprotegido frente a la instalación silenciosa de un malware, publicidad pop-up y velocidades de internet demasiado lentas.

Cuando tomes en cuenta las VPN móviles, es una buena idea estar atento a la cantidad de permisos que solicitan las aplicaciones de VPN. El hecho de que una aplicación de red privada virtual esté protegiendo su navegación móvil de miradas indiscretas, no significa que deba absorber tus datos o controlar tu sistema operativo. Entonces, antes de confiar en esa VPN altamente calificada con un millón de instalaciones en Google Play Store, debes saber que hay una lista de VPN con Android que tienen más permisos de los que realmente necesitan, poniendo en riesgo tu privacidad.

Asimismo, toma en cuenta que existen algunos servicios que se llaman a sí mismos VPN, pero que en realidad son servicios proxy basados en navegador, un animal totalmente diferente.

Mientras que las VPN de escritorio y móviles protegen el anonimato de todo tu dispositivo —toda la actividad de Internet en los navegadores, aplicaciones para compartir archivos y clientes de correo electrónico—, los servidores proxy basados en el navegador simplemente hacen anónimo lo que pasa en tu navegador. Son menos seguros y menos privados, aunque mucho más rápidos.

En resumen



¿Necesitas una velocidad sin cortapisas y niveles de privacidad como para una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal? En ese caso, ExpressVPN, con sede en las Islas Vírgenes, se lleva las palmas entre las VPN que probé en cuanto a velocidad. Surfshark (también con sede en las Islas Vírgenes) se acercó a ExpressVPN más que cualquier otra y normalmente cuesta menos y tiene conexiones ilimitadas.

¿Te interesa la confiabilidad? Yo llamaría a NordVPN el "Old Faithful", ya que esta firma con sede en Panamá tiene el desempeño más estable de cualquier VPN que probé y nunca se cayó durante las pruebas intensas.

Cualquiera que sea tu prioridad, tienes que seguir cuatro pasos sencillos para atinarle a la elección: Asegúrate de que te devuelvan todo tu dinero tras una prueba, debes saber cuántos dispositivos necesitas conectar, no dejes que una VPN te prometa la luna, y nunca confíes en los servicios gratuitos.

Un buen sitio para empezar a buscar es en nuestra de las mejores VPN.