Cómo enviar respuestas a mensajes citados en Facebook Messenger

Facebook ha lanzado una nueva función para los usuarios de Messenger que apunta a facilitar el seguimiento de una cadena de conversación.

Las respuestas a mensajes citados hacen precisamente lo que dice su nombre. En lugar de llegar a una conversación al azar y responder a un mensaje que se envió hace unas horas sin contexto, la respuesta a un mensaje citado deja en claro a qué te estás refiriendo. Como te imaginarás, esta es una función muy útil en conversaciones de grupo.

Las respuesta a mensajes citados están disponibles en el app móvil y a través del sitio Web, ya sea el sitio dedicado de Messenger o en Facebook mismo.

Para usarla en tu teléfono, abre una conversación y luego presiona prolongadamente o desliza el dedo hacia la izquierda o derecha de la burbuja de diálogo. Una presión larga hará que aparezca la flecha para responder, dale un toque. Al deslizar sobre el mensaje crearás inmediatamente una respuesta a un mensaje citado. Un nuevo mensaje se creará en la caja de texto, la parte superior del mensaje contendrá el texto del mensaje citado o un atajo que te lleva a la foto, enlace o video que estás citando. Escribe tu mensaje, toca enviar y listo.

Desde la Web, puedes hacer clic en la flecha de respuesta que aparece al lado del mensaje una vez que colocas el cursor sobre él, o puedes hacer clic en el botón de los tres puntos que se encuentra al lado del mensaje y luego seleccionar la flecha de respuesta.

