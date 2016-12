Cómo encontrar y usar el almacenamiento local en una Chromebook

Las Chromebook se crean y se venden con la idea de que vas a usar el almacenamiento en la nube para casi todos tus archivos. Los archivos de la Chromebook muy probablemente están almacenados en Google Drive. La música casi seguro que está en Google Play. Las fotos, casi con toda seguridad, se ven en Google Photos, o en servicios alternativos en la nube como, digamos, Dropbox, Spotify and Flickr).

Esta visión centrada en la Web de la laptop hace de la Chromebook fácil y barata de adquirir y operar, pero las Chromebook necesitan algún tipo de espacio local de almacenamiento. Por lo general, una Chromebook viene con una unidad de disco de estado sólido de 16 GB o 32 GB, pero el sistema operativo ChromeOS considera este almacenamiento local una memoria temporal y puede borrar archivos viejos para dar cabida a los nuevos.

Yo no guardaría fotos especiales en el disco SSD de mi Chromebook, pero es útil como almacenamiento temporal para archivos descargados. (Por ejemplo, para guardar una imagen a manera de fondo para la pantalla, primero necesitas bajar la imagen de la Web). Pero como la Chromebook no presta mucha importancia al almacenamiento local, encontrarlo no es tan fácil como el disco de una portátil tradicional.

Con esta guía te mostraremos cómo acceder al almacenamiento local de tu Chromebook, determinar cuánto espacio tienes disponible y cómo guardar, borrar y mover archivos.

Encuentra el disco local de tu Chromebook

Para ver los archivos almacenados localmente en tu Chromebook, toca el botón Launcher en el extremo inferior izquierdo de la pantalla (es la versión del botón Start en Windows). Entonces se abre una ventana que muestra las aplicaciones que has usado recientemente. Busca el app Files (Archivos). Si no lo ves, haz clic en All Apps (Todos los Apps) y encuentra la aplicación.

Agrandar Imagen Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Desde la ventana de Archivos, haz clic en Downloads (Descargas) en el panel izquierdo. Los archivos en esta carpeta están guardados localmente en tu Chromebook.

Identifica cuánto espacio te queda

Para ver cuánto espacio local libre tienes, abre la carpeta de Descargas y toca el botón de tres puntos en la esquina superior derecha. Esto abre un pequeño panel que te muestra la cantidad de espacio libre que tienes.

Agrandar Imagen Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Cómo guardar archivos

Cualquier archivo que bajes de la Web a tu Chromebook se guarda en la carpeta Descargas. Si encuentras en línea una imagen que quieres guardar, por ejemplo, marcas la imagen con el botón derecho y escoges Guardar, y ahí queda en esa carpeta.

Cómo borrar archivos

Para borrar un archivo, abre la carpeta de Descargas, haz clic en los archivos que quieras borrar y marca el botón de la Basura en la esquina superior derecha.

Cómo enviar archivos a la nube

En vez de borrar un archivo, puedes hacer espacio en tu disco local moviéndolo de la carpeta de Descargas a la nube. En realidad, no lo mueves, sino lo copias, y entonces borras el que tienes en el disco local.

Desde la carpeta de Descargas, haz clic en un archivo y arrástralo hasta el Google Drive en el panel izquierdo. Esto copia el archivo a Google Drive y deja el original en la carpeta Descargas. Pero una vez que lo copias a Google Drive, puedes borrarlo de Descargas para tener más espacio local disponible.