El año pasado, Facebook dijo que quería ayudarte a encontrar el lugar con conexión a Internet Wi-Fi más cercano. Y, la semana pasada, la empresa anunció que estaba desplegando la función a nivel global.

Ya sea que estás viajando y tienes acceso esporádico a Internet, o sólo estás en busca de una cafetería desde donde trabajar un par de horas, aquí te contamos cómo puedes usar Facebook para encontrar Wi-Fi gratis.

Primero, asegúrate de que estás ejecutando la más reciente versión de Facebook ya sea en Android o iOS (por ahora, se trata de la versión 131.0.0.29.69 para Android o versión 99.0 para iOS).

Abre el app de Facebook y dale un toque al botón de las tres líneas horizontales que se encuentra en la esquina superior derecha del app en Android y en la esquina inferior derecha en iOS. Desliza hacia abajo y dale un toque a Find Wi-Fi (Encontrar Wi-Fi).

Si no ves inmediatamente la opción Find Wi-Fi, tendrás que buscar más profundamente. En iOS, la opción estaba listada bajo Explore (Explorar). En Android, se encuentra en la sección Apps, pero tuve que darle un toque a See All (Ver todo) para encontrarlo. No hemos podido encontrar esta función en Facebook desde un iPad.

Taylor Martin/CNET

La primera vez que utilices la función Wi-Fi, tendrás que activarlo al darle un toque a Enable Find Wi-Fi (Activar Encontrar Wi-Fi). Una vez hagas esto, se te dirigirá a un video de un mapa de tu actual ubicación. Los hotspots de Wi-Fi que están cerca de ti están señalados con un círculo en rojo con un centro blanco. Dale un toque cualquiera de estos círculos para obtener una previsualización de dónde está el hotspot. Puedes darle un toque a Visit Page (Visitar página) para ver más información acerca del lugar o ir hasta allí al darle un toque a Directions (Direcciones).

Puedes ver hotspots en otras áreas al pellizcar o separar los dedos en la pantalla para hacer zoom. Si mueves el mapa fuera de tu área actual, tendrás que darle un toque al botón Search this area (Buscar en esta área) que se encuentra en la parte superior. Si prefieres ver una lista de las ubicaciones de hotspots, dale un toque a List (Lista) en la esquina superior derecha del app.

Sin embargo, no todos los lugares con Wi-Fi aparecen automáticamente. Los administradores de la página de Facebook de un lugar en específico tienen que optar por ser listados como un sitio con Wi-Fi gratis.

Y, desafortunadamente, no puedes acceder esta vista de mapa con hotspots gratis desde tu computadora. Esto significa que no puedes usar el sitio móvil de Facebook para encontrar hotspots y tendrás que usar los apps móviles en Android y iOS.