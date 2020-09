Cómo encontrar un celular Android perdido

Jason Cipriani/CNET

Si te preguntas cómo encontrar tu celular Android perdido, estás en buenas manos. Y es que sabemos que puede ocurrir en algunos segundos: dejas tu teléfono en el mostrador de una tienda y te vas, o alguien se tropieza contigo en la calle y te saca el teléfono del bolsillo sin que te des cuenta.

El perder un teléfono, ya sea por robo o por despiste, es una experiencia muy estresante. No sólo te quedas sin acceso al resto del mundo, sino que también has perdido el dispositivo más personal que puedes tener: tu celular.

En caso de que pierdas tu teléfono o que te lo roben, que no cunda el pánico. Hay herramientas integradas en cada teléfono Android que posibilita bloquearlo y rastrearlo en caso de que esté perdido. Pero, primero tienes que seguir estos pasos para prepararte.

Es mejor estar preparado

Crea una pantalla de bloqueo segura

Activa el código de acceso y autenticación de huella dactilar. Otra cosa: No uses reconocimiento facial en tu dispositivos Android.

La tecnología utilizada para el reconocimiento facial en los dispositivos Android puede ser engañada fácilmente con algo tan sencillo como una foto de tu cara. El reconocimiento facial podría volverse más seguro si Android Q añade soporte oficial para un método de autenticación similar a Face ID en Android, como han sugerido algunos reportes.

El próximo paso es crear un código de acceso y configurar la autenticación de huella dactilar en el app de Configuración bajo la sección de Seguridad. Sí, sé que ingresar un código o escanear la huella cada vez que quieras usar el teléfono pueda resultar molesto, pero la idea de que alguien más tenga acceso a tus fotos, a tus apps bancarias, a tu email y al resto de tu información personal da mucho miedo.

Find My Device de Google

Cada vez que ingreses a un dispositivo Android con una cuenta de Google, la función Find My Device (Buscar mi dispositivo) ya está activada. Buscar mi dispositivo es la función que emplearás para rastrear tu dispositivo perdido, bloquearlo de manera remota y borrarlo de manera remota.

Puedes revisar para ver si la función está activada al abrir el app de Configuración, ir a Security & Location (Seguridad y ubicación) > Find My Device (Buscar mi dispositivo). Si tu dispositivo no cuenta con la opción Security & Location, vete a Google > Security (Seguridad) > Find My Device (Buscar mi dispositivo).

Find My Device debe estar activado. Si no lo está, desliza el interruptor a la posición de "on" y salte de Configuración.

Find My Mobile de Samsung

Si tienes un teléfono Samsung, entonces además del servicio Buscar mi dispositivo de Google, puedes y deberías configurar el servicio Find My Mobile de Samsung. Esto no sólo te dará un servicio extra para rastrear tu teléfono en caso de que se pierda, sino que también te da herramientas que Find My Device de Google no tiene.

Con el servicio de Samsung, puedes hacer cosas como crear copias de respaldo de forma remota o ver si alguien ha cambiado la tarjeta SIM. Debes tener una cuenta de Samsung para usar Find My Mobile.

En tu teléfono de Samsung, abre el app de Settings (Configuración) y vete a Biometrics and security (Biométrica y seguridad) > Find My Mobile. Si ingresaste a la cuenta de Samsung durante la configuración inicial de tu dispositivo, Find My Mobile debe estar ya activado. Si ese no es el caso, toma unos segundos para entrar a tu cuenta de Samsung y activa Find My Mobile.

Bloquea y rastrea un teléfono de forma remota

Utiliza Find My Device

El usar el servicio integrado de Android requiere que te acuerdes de una Web: android.com/find. Este es el sitio al que acudirás en caso de que se te pierda el teléfono. Asegúrate de ingresar con la misma cuenta de Google que está enlazada a tu teléfono Android.

Si no estás cerca de una computadora, puedes usar otro dispositivo Android y el app Find My Device que tendrás que descargar de forma separada de la tienda Google Play. Después de ingresar al sitio o al app, Google intentará localizar tu teléfono.

Se enviará una alerta a tu teléfono para avisarle a quien tenga tu teléfono de que lo estás rastreando. Utiliza el menú que se encuentra en la parte izquierda del sitio Find My Device para reproducir un sonido (algo útil si pusiste tu teléfono en alguna parte de la casa), bloquear tu teléfono o borrar el teléfono.

El seleccionar Secure Device bloqueará tu teléfono, mostrará un mensaje que escojas en la pantalla de bloqueo, y cerrará sesión en tu cuenta Google. No te preocupes, aún podrás localizar el teléfono después de que lo bloquees. Si usas Google Pay para pagos móviles, el bloquear tu teléfono evitará que cualquiera use tu teléfono para realizar una compra.

Si usas la función Erase Device (Borrar dispositivo), no podrás rastrear tu teléfono una vez se haya borrado. Reserva esta función como última opción.

Si el ladrón decide apagar el teléfono, no podrás rastrearlo hasta que se encienda de nuevo y tenga conexión celular o a Wi-Fi. Google te enviará un email una vez localice tu dispositivo.

Usuarios de Samsung

Los dueños de un teléfono Samsung Galaxy tiene la ventaja de poder usar los servicios de Google y de Samsung para localizar un dispositivo perdido, pero recomiendo usar el servicio de Samsung. Como verás a continuación, las capacidades añadidas son invaluables.

Para rastrear un dispositivo perdido con el servicio de Samsung, debes visitar findmymobile.samsung.com. Hay un app acompañante, por lo que tendrás que usar el navegador móvil en otro teléfono o computadora.

Ingresa con tu cuenta de Samsung, luego selecciona el dispositivo perdido en el lado izquierdo de la pantalla. Un mapa mostrará dónde está ubicado tu teléfono, y un menú de opciones emergerá en el lado derecho de la pantalla.

Comienzo con bloquear el teléfono, que mostrará un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo, suspende tus tarjetas Samsung Pay y evita que tu teléfono se apague.

Luego, crea un respaldo de tu teléfono. Si pierdes para siempre tu teléfono, querrás tener un copia de respaldo reciente de tu teléfono. Si el teléfono se está trasladando de ubicación en ubicación, utiliza la función de rastreo de ubicación.

Al activar esta función, podrás rastrear la ubicación de tu teléfono cada 15 minutos. Luego, activa la función para alargar la duración de batería, lo que inhabilitará casi todo en el teléfono, con excepción del rastreo de ubicación.

No encares a los ladrones

Si te han robado el teléfono y has podido rastrear la ubicación del teléfono, no intentes recuperarlo por ti solo. En su lugar, contacta a las autoridades y diles que necesitas ayuda para recuperar un teléfono robado que has podido rastrear a una dirección específica.

Contacta a tu operadora y presenta un reclamo al seguro

Si se vuelve obvio que ya no podrás recuperar tu teléfono, contacta a tu operadora y reporta tu teléfono como perdido o robado. Al hacer esto, tu teléfono se incluirá en la lista negra en la base de datos de la operadora, lo que evita que otra persona pueda usar el dispositivo.

Cuando llames, la operadora también querrá suspender el servicio celular. Esta es una buena idea si quieres evitar que alguien use tu teléfono. Sin embargo, ten en cuenta que si aún estás rastreando tu teléfono, perderás la conexión móvil y la capacidad de rastrearlo, a menos que tu teléfono esté registrado a una red Wi-Fi.

Finalmente, si pagas por un seguro para tu teléfono, tendrás que interponer un reclamo y pagar el deducible para obtener una unidad de reemplazo. Inicia el proceso de reclamo a través de tu operadora, que te referirá a una empresa de seguros externa que reemplazará tu teléfono.

Buena suerte. Esperamos que nunca tengas que pasar por la montaña rusa de emociones que implica perder un teléfono, rastrearlo y tratar de recuperarlo. Pero, en caso de que esto ocurra, tienes esta guía.

