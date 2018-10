Cómo encontrar los atajos escondidos del iPhone XR

El iPhone XR no tiene 3D Touch, una función que añade una pantalla sensible a la presión a los iPhone recientes. Los usuarios pueden oprimirla pantalla para hacer una vista previa de los enlaces, lanzar atajos de apps o ver una lista de acciones que se pueden realizar en un email.

Con el iPhone XR, el 3D Touch no se puede encontrar por ninguna parte. En su lugar, el teléfono cuenta con Haptic Touch. La función es similar pero en lugar de depender de los niveles de presión, lo único que necesitas es presionar prolongadamente la pantalla.

Pero Haptic Touch no tiene una presencia tan desplegada en el sistema operativo. Por ejemplo, ya no es posible presionar un link. Tampoco es posible hacer atajos en los apps como crear una nueva publicación al presionar el app de Facebook.

Actualmente hay tres sitios donde puedes usar el Haptic Touch en el iPhone XR.

Pantalla bloqueada

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

En la pantalla bloqueada del iPhone XR, encontrarás un atajo a la linterna y a la cámara. Estos dos iconos usan Haptic Touch. Puedes encender la linterna con una presión larga, luego de la cual sentirás una vibración bajo tus dedos. Repita la presión larga para apagar la linterna. Lo mismo pasa con la cámara: haz una presión larga en el icono para lanzar el app.

Centro de control

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Otro lugar donde puedes usar Haptic Touch es en el Centro de control. Accede el Centro de control al deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

La mayoría de los atajos en el Centro de control que probé usan Haptic Touch. Por ejemplo, una presión larga en el icono de la cámara invoca una lista de opciones para el app de cámara. Lo mismo aplica para el atajo del temporizador. El modo de No Molestar o Do Not Disturb te da opciones para que determines cuándo inhabilitarlo.

La barra de espacio

Jason Cipriani/CNET

Si necesitas corregir un mensaje de texto, Haptic Touch te permite usar la barra de espacio para activar el cursor, lo que facilita la edición de mensajes o de texto. Tienes que darle un presión larga a la barra de espacio cuando estás escribiendo. Luego de la presión, sentirás una respuesta háptica, y así podrás arrastrar el dedo a través de la pantalla para mover el cursor.

Es un poco complicado de activar, pero una vez que te acostumbres, lo podrás dominar. La clave es asegurarte de que cuando colocas el dedo en la barra de espacio, mantengas el dedo firme. No muevas el dedo hasta que sientas el teléfono vibrar.