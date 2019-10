Cómo eliminar tus archivos basura en Windows 10

Gratisography

Al igual que tu refrigerador, debes limpiar el espacio de almacenamiento de tu computadora de vez en cuando para que todo funcione sin problemas. Los archivos "temporales" pueden terminar quedándose permanentemente y las grandes actualizaciones de Windows pueden ocupar muchos gigabytes de archivos de respaldo que nunca vas a utilizar.

Sin embargo, muchas de las aplicaciones para eliminación de archivos basura van demasiado lejos; por ejemplo, borran la memoria caché de tu navegador Web, que de todos modos volverá a llenarse con el tiempo y cuyos archivos te ayudan a cargar los sitios Web con más rapidez. A continuación, te mostramos cómo puedes hacer esta limpieza por ti mismo, utilizando las herramientas integradas de Windows.

La herramienta Liberador de espacio en disco

Todo dispositivo de almacenamiento de tu computadora tiene acceso a la herramienta Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco). Para encontrarla, haz clic en el botón Start (Inicio), escribe "disk cleanup" ("liberador de espacio en disco") (nota: cada vez que te digo que escribas algo, debes hacerlo sin las comillas) y haz clic en el acceso directo Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco) en los resultados de búsqueda. Haz clic en este acceso directo y arrástralo a tu escritorio o barra de tareas para contar con un acceso directo la próxima vez que lo necesites. También puedes encontrar la herramienta haciendo clic con el botón derecho en cualquier dispositivo de almacenamiento en el File Explorer (Explorador de archivos), seleccionando Properties (Propiedades) y haciendo clic en el botón Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco) ubicado a la derecha del gráfico circular.

En ocasiones el acceso directo no aparece en los resultados de búsqueda. Si te ocurre esto, en vez de escribir "disk cleanup" ("liberador de espacio en disco"), escribe "free up disk space" ("liberar espacio en disco"). Una frase puede funcionar cuando el nombre del programa no lo hace.

Si tienes muchas cosas que limpiar, puede que la herramienta tarde varios minutos en analizar la situación del equipo y organizar tu desorden para su eliminación. Una vez hecho esto, aparecerá una nueva ventana con una lista de los archivos que es seguro eliminar. Algunas casillas incluso aparecen ya marcadas, como la que se encuentra junto a Temporary Internet Files (Archivos temporales de Internet).

Tom McNamara/CNET

Los cachés del navegador y de las miniaturas

Los cachés del navegador y de las miniaturas pueden ocupar varios gigabytes. Cuando cargas una página Web, esta se almacena aquí para brindarte un acceso más rápido la próxima vez que la abras, por lo que limpiar el caché puede hacer más lenta tu navegación futura.

Los cachés de Chrome y Firefox se borran desde esas aplicaciones a través de un menú al que se accede presionando Ctrl+Shift+Delete (Ctrl+Mayús+Supr) cuando el navegador está abierto. Es preferible hacerlo desde el propio navegador, porque te permite tener un control más preciso sobre lo que quieres conservar y lo que no.

Aunque limpiar el caché de tu navegador solo libera espacio temporalmente, no está de más hacerlo de manera periódica, y comenzar de cero, sobre todo si tienes problemas de seguridad o privacidad.

Tom McNamara/CNET

Manejo de miniaturas

La herramienta Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco) tiene en su lista una opción específica para las miniaturas. Estas incluyen iconos de aplicaciones y vistas previas de imágenes. Pero si borras este caché, Windows tendrá que volver a generar esas imágenes la próxima vez que veas una carpeta con gran cantidad de contenido multimedia o íconos. Además, toma tiempo volver a crear cada miniatura, por lo que una carpeta grande puede tardar varios minutos en reconstruir su caché. Si estás buscando una imagen o video específicos, tal vez que te veas obligado a esperar hasta que se haya creado la miniatura, a menos que conozcas el nombre del archivo.

Recomendamos dejar el elemento Thumbnails (Miniaturas) sin marcar en Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco), a menos que el tamaño del caché esté generando problemas a tu espacio libre disponible.

Archivos del sistema

Los mayores acumuladores de espacio en el disco son probablemente los archivos del sistema. Para acceder a ellos, haz clic en el botón Clean up system files (Limpiar archivos del sistema). Esto iniciará un nuevo análisis, que puede demorar unos minutos, en especial si detecta los archivos de copia de seguridad de Windows Update que mencionamos anteriormente. Luego abrirá una ventana que luce exactamente igual a la ventana de resultados de análisis de Disk Cleanup.

Sin embargo, en ellas verás elementos adicionales en la lista. Si estás utilizando Windows 7, puede que encuentres varios gigabytes de archivos de copia de seguridad de Service Pack (paquete de servicio) en la lista. En teoría, este archivo puede usarse para deshacer la instalación de un paquete de servicio. En la práctica, ocupa una gran cantidad de espacio, y sería más rápido y confiable simplemente restaurar tu sistema desde una imagen de respaldo anterior que desinstalar un paquete de servicio.

Tom McNamara/CNET

Restaurar sistema

Windows utiliza System Restore (Restaurar sistema) para preservar los archivos de tu sistema en caso de que estos se corrompan o sean eliminados accidentalmente. Una restauración del sistema es como un marcador de página o una fotografía instantánea a los que puede volver el sistema operativo. Esta herramienta no realiza una copia de seguridad de todo el contenido de tu dispositivo de almacenamiento, por lo que es posible que no sea de gran ayuda si no puedes iniciar Windows en absoluto. Y crear marcadores periódicamente puede terminar ocupando mucho espacio de almacenamiento. De hecho, en Windows 8 y 10, la función System Restore (Restaurar sistema) está inhabilitada de manera predeterminada, así que no es necesario alterar tu configuración a menos que tú mismo la hayas habilitado.

Desafortunadamente, Windows no permite elegir qué puntos de restauración deseas conservar, ni te dice claramente cuánto espacio están ocupando tus puntos de restauración en el disco. La herramienta Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco) te permite eliminar todos los puntos de restauración excepto el más reciente, y eso es todo. Para hacerlo, ve a Disk Cleanup (Liberador de espacio en disco), haz clic en Clean up system files (Limpiar archivos del sistema) y luego en la pestaña More Options (Más opciones); a continuación, ve a la sección System Restore and Shadow Copies (Restaurar sistema e instantáneas), haz clic en el botón Clean Up (Limpiar) y, finalmente, en el botón Delete (Eliminar) para confirmar.

¿Quieres eliminar todos tus puntos de restauración? Para eso, necesitas una herramienta diferente. Haz clic en el botón de menú Start (Inicio), da un clic con el botón derecho en Computer (Equipo), selecciona Properties (Propiedades), haz clic en el enlace System Protection (Protección del sistema) en el lado izquierdo y luego clic en el botón Configure (Configurar) para acceder a la configuración de Restore System (Restaurar sistema). Si no tienes un acceso directo al equipo en el menú Start (Inicio) o en el escritorio, haz clic en el botón Start (Inicio), escribe "computer" ("equipo") para que aparezca en los resultados de búsqueda, haz clic con el botón derecho, selecciona Properties (Propiedades), y te encontrarás en la ventana donde debes hacer clic en System Protection (Protección del sistema). Luego haz clic en Configure (Configurar).

Allí, puedes inhabilitar totalmente System Restore (Restaurar sistema), indicarle a Windows qué porcentaje de espacio en tu disco deseas dedicar a System Restore (Restaurar sistema) y hacer clic en el botón Delete (Eliminar) para eliminar todos los puntos de restauración. Esta ventana también te muestra cuánto espacio ocupan los puntos de restauración del sistema. De manera predeterminada, Windows 7 reserva aproximadamente el 5 por ciento del espacio de tu dispositivo de almacenamiento para puntos de restauración. Entonces, en teoría, este no se llenará. Pero si tienes un dispositivo con gran capacidad de almacenamiento, ese 5 por ciento puede ser equivalente a muchos gigabytes que podrías usar mejor en otras cosas. Y, en general, crear imágenes de respaldo del sistema y almacenarlas en un disco externo (o incluso en la nube) te dará un mejor control y resultados más consistentes.

Tom McNamara/CNET

El caché de hibernación

Cuando apagas tu dispositivo Windows, este puede colocar tus aplicaciones y archivos abiertos en un enorme archivo llamado caché de hibernación, para ayudarte a continuar donde te quedaste cuando enciendas nuevamente tu PC. Alternativamente, el modo de suspensión mantiene estos datos en la RAM del sistema y pone tu dispositivo en un modo de bajo consumo. El modo de hibernación no consume batería, por lo que es ideal para computadoras portátiles y tabletas. Pero lleva más tiempo arrancar el equipo desde el modo de hibernación que restaurarlo desde el modo de suspensión, que es más o menos instantáneo, por lo que si usas el primero, estás sacrificando algo de comodidad.

Si tu dispositivo Windows por lo general está enchufado a una toma de corriente, el modo de hibernación probablemente no te sea tan útil como el modo de suspensión, por lo que deberías poder desactivar el caché de hibernación sin sufrir efectos secundarios. El espacio de almacenamiento que liberarás es aproximadamente igual a la cantidad de RAM del sistema que tiene tu dispositivo.

Para inhabilitar la hibernación, haz clic en el botón Start (Inicio), escribe "cmd", haz clic con el botón derecho en cmd.exe, selecciona Run as Administrator (Ejecutar como administrador) y haz clic en Yes (Sí) para confirmar. Este es el símbolo del sistema de Windows. Pega "powercfg.exe /hibernate off" en el símbolo del sistema. En Windows 7, la opción Ctrl-V no funciona en este lugar; debes hacer clic derecho en la ventana y seleccionar Paste (Pegar). Luego presiona Enter. Si deseas volver a habilitar el modo de hibernación más adelante, pega "powercfg.exe /hibernate on". El cambio se dará de inmediato.

Tom McNamara/CNET

Administra tu papelera de reciclaje

Cuando eliminas un archivo, Windows no lo borra de manera predeterminada. El archivo simplemente va a la Recycle Bin (Papelera de reciclaje), donde permanecerá hasta que le digas a Windows que vacíe la papelera. Por lo tanto, debes revisarla periódicamente para asegurarte de que tu espacio en el disco no esté siendo utilizado por archivos grandes que ya no necesitas.

También puede fijar la cantidad de almacenamiento que utiliza la Papelera de reciclaje. Para hacerlo, abre el File Explorer (Explorador de archivos) (presiona las teclas Windows+E), busca la papelera en el panel izquierdo, haz clic con el botón derecho y selecciona Properties (Propiedades). Es posible que la papelera no se muestre de manera predeterminada, en cuyo caso debes hacer clic con el botón derecho en el panel izquierdo y seleccionar Show All Folders (Mostrar todas las carpetas). (La papelera es técnicamente una carpeta).

En la ventana de propiedades de la Recycle Bin (Papelera de reciclaje), puedes indicarle a Windows la cantidad máxima de espacio que deseas utilizar para esta. El valor predeterminado es el 5 por ciento de la capacidad de almacenamiento de tu unidad C: y puedes aumentarla hasta el 10 por ciento. También puedes decirle a Windows que omita la papelera por completo, y que desactive el mensaje de confirmación que aparece cuando intentas eliminar un archivo. Cuando hayas terminado de hacer tus cambios, haz clic en el botón OK (Aceptar) para guardarlos.

Tom McNamara/CNET