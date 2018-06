Escoge la mejor almohadilla Qi de carga inalámbrica para tu mesa de noche

Fotografía de Rick Broida/CNET

La mitad de la ventaja de tener un teléfono que se pueda cargar inalámbricamente es la conveniencia: lo colocas sobre la almohadilla de carga y listo.

Pero miento, porque en realidad es lo más importante.

Esto es especialmente ventajoso de noche, cuando sencillamente colocas el teléfono sobre la mesa de noche y no tienes que ponerte a buscar el cable para cargarlo, y si es un cable Micro-USB, pasar trabajo para conectarlo debidamente.

Pero todo tiene su arte, y en verdad hay que ponerle cuidado a la almohadilla de carga que escojas para la mesa de noche. No todas son iguales.

Decide entre una almohadilla y un soporte

Los cargadores Qi vienen en dos formas básicas: almohadillas y soportes. Uno queda plano sobre la superficie y el otro soporta el teléfono verticalmente sobre un pequeño caballete. El soporte por lo general se usa en escritorios, pero si quieres usar tu teléfono a manera de despertador en la mesa de noche, es la mejor opción.

La parte negativa, naturalmente, es que cuando estás medio dormido y quieres colocar el teléfono en la mesa de noche para irte a la cama, es un poco más difícil colocarlo debidamente en el soporte. Esa ha sido mi experiencia. Es posible que tu tengas una mejor coordinación con una mano y los ojos cerrados.

Evita el exceso de luces LED

Algunas almohadillas Qi exageran con la cantidad de luces LED y la pulsación que indica que está cargando un dispositivo. Eso está bien para un escritorio, pero es terrible para las personas que necesitan dormir en oscuridad total.

Así las cosas, antes de comprar un cargador, estudia las fotos y la descripción del producto. Algunos modelos, por ejemplo, se iluminan cuando comienzan a cargar, pero apagan las luces LED tras unos segundos. Otros usan luces pequeñas y de poca intensidad que no deben molestar mucho de noche.

No te preocupes por la carga 'rápida'

Si vas a dormir ocho horas, no debes preocuparte con el vataje de la almohadilla de carga ni la rapidez con que tu teléfono puede cargarse.

La carga lenta es suficiente y tu teléfono estará listo para la jornada por la mañana.

No gastes una fortuna

Choetech

Si no conoces mucho de carga inalámbrica, pudieras pensar que la única opción es el cargador que venda el fabricante de tu teléfono. Pero no es así: no hace falta que gastes mucho dinero en un cargador Qi de Apple o Samsung. Cualquier producto de terceros hace la misma función por mucho menos dinero.

Por ejemplo, la almohadilla Choetech se vende en este momento en US$12.99 en Amazon. A manera de comparación, esta almohadilla Samsung Qi cuesta US$40 y la AirPower de Apple, que pronto saldrá a la venta, sin dudas costará incluso más.

Hay muchas almohadillas y soportes compatibles con tecnología Qi que cuestan US$20 o menos. A la hora de cargar el teléfono en la mesa de noche, no hay absolutamente ninguna razón para gastar más.