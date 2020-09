Cómo ejecutar apps de Android en Windows 10: Te damos el arma secreta

Microsoft

Los usuarios de Apple no paran de presumir lo bien que funcionan juntos su iPhone, iPad y la Mac. Y durante mucho tiempo, la verdad es que ha sido difícil decirles nada. Sin embargo, la aplicación Your Phone de Microsoft en Windows 10 se está poniendo rápidamente al día y, de alguna manera, está superando a Apple en ese sentido.

Google ha tratado de llenar el vacío con Messages for Web, dando a los propietarios de Android la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto desde cualquier computadora. Pero hasta ahí llega el servicio.

Si quieres ver notificaciones, hacer llamadas telefónicas o incluso ver al carrete de fotos de tu teléfono, desde tu computadora, tendrás que recurrir a una aplicación de Microsoft llamada Your Phone. La actualización de dicha aplicación se anunció primero en el evento Samsung Unpacked el 5 de agosto y luego Microsoft empezó a desplegarla al público la semana pasada, te permite fijar tus apps Android favoritos a la barra de tareas o Taskbar o al menú de Inicio (Start) de tu computadora Windows 10 para un acceso rápido y fácil. Los apps se abrirán en ventanas separadas desde tu app Your Phone, permitiéndote usarlos de la misma forma como lo harías en tu teléfono.

A continuación, te guiaré en la configuración y te explicaré qué te permite hacer cada pestaña de la aplicación. Si usas un teléfono Samsung Galaxy nuevo, como el Note 20 Ultra, incluso podrás ejecutar aplicaciones de Android en la computadora —es una maravilla.

En general, esta aplicación funciona bastante bien y lo he estado usando durante la pasada semana. Luego de este tiempo de prueba, una cosa queda clara: la opción de Google Messages es buena, pero no tiene nada que ver con el paquete completo que Microsoft ha incorporado a Windows 10.

Lee más: 8 maneras de hacer una captura de pantalla en Windows 10

Actualmente, la función empezó estando limitada para los teléfonos Samsung, pero sabemos que también puedes usar el app en la Microsoft Surface Duo desde el 10 de septiembre, cuando fue lanzada. Despues irá llegando a muchos otros teléfonos. Aquí puedes ver la lista entera de teléfonos compatibles en el sitio de soporte de Microsoft.

Configura el app Your Phone en tu PC y dispositivo Android



La aplicación Your Phone ya está instalada en la computadora, mientras tengas instalada la actualización de Windows 10 de octubre de 2018. No es mala idea asegurarte de que tu PC esté ejecutando la última versión de Windows haciendo clic en Start > Settings > Update & Security > Check for updates (Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Buscar actualizaciones e instalar las actualizaciones pendientes.

Abre la aplicación Your Phone en la PC e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.

Tu teléfono Android deberá tener Android 7.0 o posterior, y si tu teléfono se fabricó en años recientes, debería estar listo. Puedes verificar la versión de Android que ejecuta el dispositivo en la aplicación Configuración, generalmente en Sistema o Acerca del teléfono.

Abre el navegador en tu teléfono Android y entra en www.aka.ms/yourpc. Tu teléfono te llevará para que adquieras la aplicación Your Phone en la Play Store o, en caso de que tengas un teléfono Samsung Galaxy compatible, te llevará al vínculo de Windows app en la Play Store.



Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Descarga e instala la aplicación, luego inicia sesión con la misma cuenta de Microsoft vinculada a tu computadora con Windows 10.

Sigue las indicaciones de la aplicación Your Phone en la computadora y en tu teléfono. Habrá una serie de permisos que deberás aprobar, que van desde el acceso a notificaciones hasta otorgarle acceso a Your Phone para que pueda entrar a tus mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Una vez que la aplicación esté instalada, hayas iniciado sesión y todos los permisos estén aprobados, estás listo para controlar por completo tu teléfono desde la computadora.

Clasifica tus notificaciones Android

En lugar de levantar el teléfono para ver si tienes notificaciones nuevas, usa la pestaña de Notificaciones para clasificar las alertas en tu teléfono. La primera vez que abras la pestaña, deberás realizar una configuración adicional, pero siguiendo las instrucciones en tu computadora y teléfono, es muy fácil.

Puedes controlar las notificaciones de aplicaciones que pueden aparecer en la computadora y cuáles permanecerán en el teléfono en el panel de Configuración de la aplicación en tu computadora.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Mantén vivas tus conversaciones de texto

Mi función favorita, por mucho, es usar Your Phone para enviar y recibir mensajes de texto en la computadora. Funciona similar a Messages for Web, de Google, pero en lugar de tener que usar un sitio Web, tienes acceso a tus mensajes directamente en la aplicación.

Recibirás notificaciones de mensajes nuevos con un campo de texto para respuestas rápidas, y tienes la opción de enviar archivos GIF, fotos y videos, ya sea del teléfono o la computadora.

Incluso puedes ver las fotos que alguien te envíe; para ver videos, sin embargo, tendrás que usar el teléfono.

¿La mejor parte? No importa qué aplicación de mensajería de texto uses en tu teléfono Android. Google Messages for Web requiere que uses esa aplicación específica, pero con Your Phone puedes usar cualquiera.

Hasta ahora, me he encontrado con dos posibles inconvenientes. Si usas la aplicación Messages de Google, las conversaciones archivadas seguirán apareciendo en el app Your Phone como una conversación activa. Y el teléfono y la PC se pueden desincronizar momentáneamente, lo que provocará que los mensajes no aparezcan en la computadora. Sin embargo, hacer clic en el botón Actualizar en la parte superior de la pantalla generalmente soluciona el problema.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Usa tus fotos y capturas de pantalla

Seleccione la pestaña Fotos para ver las fotos y capturas de pantalla almacenadas en el teléfono. Puedes arrastrar y soltar cualquier cosa desde esta pestaña al escritorio de la computadora o abrirla en otra aplicación desde la computadora.

Tu teléfono limita lo que muestra a los últimos 2,000 elementos, pero eso debería ser más que suficiente en la mayoría de los casos. Si recientemente tomaste una foto o una captura de pantalla y no aparece, debes hacer clic en el botón Actualizar en la parte superior de la ventana.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Haz y recibe llamadas

En lugar de levantar el teléfono para hacer o contestar una llamada, usa tu PC. Antes de poder hacer o recibir llamadas, haz clic en la pestaña del teléfono en el app Your Phone en la computadora y sigue las indicaciones. Deberás tener habilitado el Bluetooth tanto en el teléfono como en la computadora para que las llamadas telefónicas funcionen.

Una vez que hiciste la configuración adicional, las llamadas entrantes se mostrarán como notificaciones en la computadora. Del mismo modo, puedes realizar una llamada marcando un número o eligiendo entre tus contactos en la pestaña del teléfono.

Lee más: Android 10: La actualización Android 10 se puede descargar en estos celulares

One UI 2 (Android 10) para los Galaxy S10 y Galaxy Note 10 [fotos] Ver fotos +10 Más

Cómo ejecutar apps de Android en Windows 10

En teoría la mayor ventaja de Your Phone es que puedes usar las aplicaciones instaladas en tu teléfono directamente en la computadora, entonces si quieres ver Tik Tok o controlar las luces en tu hogar inteligente, podrás hacerlo. Para abrir los apps de Android en tu escritorio, haz lo siguiente:

Haz clic en el atajo de Apps en el menú a la izquierda. Verás una lista de todos los apps en tu teléfono.

Haz clic en el app que quieras en la lista, y se abrirá en una ventana separada en tu PC.

Ten en cuenta que no todos los apps funcionarán con tu mouse o teclado, pero muchos sí lo harán.

A continuación te damos un par de consejos más para interactuar con los apps móviles desde tu escritorio con tu mouse y teclado, de acuerdo con Microsoft:

Un solo clic se comporta de la misma manera como un solo toque

se comporta de la misma manera como un solo toque El clic derecho desde cualquier parte de la pantalla de tu teléfono te ayudará a navegar a la página anterior

desde cualquier parte de la pantalla de tu teléfono te ayudará a navegar a la página anterior Clic y mantener presionado se comportará de la misma forma como un toque prolongado

se comportará de la misma forma como un toque prolongado Clic, mantener presionado y arrastrar te permite seleccionar contenido

te permite seleccionar contenido Deslizamiento del mouse te permite desplazarte entre páginas de forma vertical u horizontal

Lee más:

Microsoft Surface Neo es un dispositivo plegable con Windows 10 X para 2020 [fotos] Ver fotos +11 Más

Reproduciendo: Mira esto: Lenovo ThinkPad X1 Fold: La laptop flexible cuesta menos...

Con la colaboración de Rafa Carballo.