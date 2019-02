Cómo disfrutar del sonido Dolby Atmos en Netflix, iTunes, Vudu y Amazon

Sarah Tew/CNET

Si buscas la mejor experiencia de cine en casa, es probable que hayas considerado como una de tus opciones Dolby Atmos, el formato de sonido envolvente "basado en objetos" más avanzado disponible hoy en día.

Si optas por él, tu mayor inversión será en adquirir una barra de sonido compatible con Atmos o un receptor AV con un juego completo de altavoces de sonido envolvente. Pero aún si ya cuentas con todo esto, apenas estás a la mitad del camino, pues también necesitas programas de televisión y películas con sonido Atmos para reproducir.

Obviamente, puedes invertir en discos Blu-ray estándar y 4K, muchos de los cuales tienen bandas sonoras en formato Atmos, pero el futuro del video doméstico es el streaming. La buena noticia es que la cantidad de servicios de streaming que ofrecen Atmos ha aumentado en el último año, y ahora son cuatro: Netflix, iTunes de Apple, Vudu de Walmart y Amazon Prime Video.

¿Las malas noticias? No todos los dispositivos de streaming son compatibles con Atmos en todos los servicios. Vayamos por partes.

Pero ¿qué es Atmos?

Dolby

Dolby Atmos es un formato de sonido envolvente que va más allá de los canales 5.1 de Dolby Digital y agrega canales "de altura" que aumentan el realismo. Atmos es un competidor del formato de sonido envolvente DTS:X, el cual tiene mucha menor presencia que Atmos en el mercado de discos, y (todavía) no está disponible en streaming.

Aunque algunos televisores ya cuentan con sonido Atmos incorporado, para un resultado óptimo necesitas un receptor de AV compatible con Atmos y altavoces "de altura" adicionales, además de los tradicionales altavoces central, derecho, izquierdo, de subgraves (sub o subwoofer) y envolvente (surround) de una configuración típica de cine en casa. Algunas barras de sonido, como la HT-ST5000 de Sony (US$1,300), la N850 de Samsung (US$1,000), la SK10Y de LG (US$800) y la SB36512-F6 de Vizio (US$500), también reproducen sonido en formato Atmos.

Ahora bien, ¿realmente necesitas del sonido Atmos? Como en la mayoría de los formatos de alta gama, la respuesta es un "no" categórico. El sonido envolvente estándar de Dolby Digital y DTS brinda una experiencia increíble, e incluso un buen par de altavoces estéreo o una barra de sonido básica son suficientes para muchas personas. Pero los equipos compatibles con Atmos se están volviendo cada vez más económicos y, en algunos casos, los efectos de altura y ambientales adicionales pueden ser realmente geniales.

Los cuatro grandes

Según Dolby, entre Blu-ray y streaming se han creado más de 500 películas con sonido Atmos para reproducción en el hogar. El servicio iTunes de Apple cuenta con la mayor selección para streaming, con más de 250 películas. Vudu también tiene una selección enorme.

Netflix, por su parte, tiene más de 100 horas de contenido con sonido Atmos, incluyendo Mowgli Legend Of The Jungle (Mowgli: la leyenda de la selva), Bird Box (Bird Box: a ciegas) y Roma. Y aunque Amazon es relativamente nuevo en este campo —por el momento, solo Tom Clancy's Jack Ryan tiene sonido Atmos—, no te sorprendas si su oferta de contenido compatible con Atmos aumenta pronto.

Pero hay un problema. El hecho de que un dispositivo de streaming o televisor inteligente sea compatible con Atmos no significa que realmente puedas disfrutar de Atmos en él. A continuación, damos una mirada a los principales dispositivos de streaming que ofrecen Atmos hoy en día, y en qué aplicaciones.

Compatibilidad con streaming Dolby Atmos Netflix iTunes Vudu Prime Video Apple TV 4K Sí Sí Sí Sí Roku No No Sí Sí Amazon Fire TV No No No Sí Nvidia Shield No No Sí Sí Chromecast Ultra No No Sí No Xbox One Sí No Sí Sí

Sarah Tew/CNET

Apple TV 4K: El ganador



Si quieres disfrutar del sonido Atmos en la mayor cantidad posible de servicios, tu mejor opción es el Apple TV 4K. Es el único dispositivo que incluye iTunes, la mayor fuente de películas de Atmos, y uno de los dos únicos compatibles con Atmos en Netflix.

En segundo lugar está la Xbox One, compatible con tres de las cuatro fuentes de streaming en formato Atmos. Toma en cuenta que la PlayStation 4 de Sony no es compatible con Atmos.

La mayor sorpresa —y frustración— para quienes buscan transmitir contenido con sonido Atmos es que, aparte de los dos mencionados, ningún otro dispositivo de streaming independiente en EE.UU. es compatible con Atmos en Netflix. Cuando pregunté por qué a un representante de Netflix, me dijo lo siguiente: "Tenemos ciertos requisitos de producto y técnicos para ser compatibles con Dolby Atmos, y hemos continuado agregando dispositivos desde su lanzamiento hace un año y medio".

Toma en cuenta que la lista anterior no incluye televisores inteligentes. Comprar un nuevo televisor 4K HDR para tener Atmos es mucho más costoso que simplemente adquirir un nuevo dispositivo de streaming (incluso un Apple TV 4K de US$180), pero vale la pena señalar que muchas de las nuevas aplicaciones de streaming de los televisores inteligentes también son compatibles con Atmos.

Por ejemplo, los televisores LG de 2017 (y modelos más recientes), así como los televisores Sony de 2018 (y modelos más recientes), son compatibles con Atmos en Netflix. Aún no se sabe si los televisores Samsung 2019 con iTunes incluirán también compatibilidad con Atmos; preguntamos a Samsung al respecto, pero no recibimos respuesta hasta el cierre de este artículo.

Dolby dice que está trabajando para ampliar la compatibilidad con Atmos, así que es probable que la lista anterior y la cantidad de títulos disponibles continúen aumentando.