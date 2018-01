En sus incansables esfuerzos para captar la atención, los sitios Web a menudo recurren a tácticas agresivas para atraparte –y distraerte. Muchos sitios insisten en reproducir un video sin preguntar con la esperanza de que te veas seducido por las imágenes y los sonidos en movimiento y permanezcas en esa página más tiempo. Otros preguntan con dulzura cosa como "¿podemos enviarte notificaciones?" Y otros muestran ventanas emergentes para que te suscribas a descuentos o un boletín de noticias y cuentan con un botón X hábilmente oculto que debes buscar para cerrar esa ventana.

Afortunadamente, hay formas de combatir estas molestias. Los esfuerzos aquí se centran en Chrome, el navegador más popular.

1. Reproducción automática de videos

La última versión de Safari agregó una configuración global que desactiva todos los videos de reproducción automática, pero Chrome aún carece de esa configuración. Sin embargo, puedes habilitar una función experimental en Chrome que ayudará a hacer lo mismo.

Escribe chrome://flags/#autoplay-policy en la barra de URL de Chrome, lo cual abrirá la lista de funciones de Chrome que Google está probando pero que todavía no se ha incluido en la versión oficial del navegador. Para la política de Reproducción automática, selecciona La activación del usuario del documento es obligatoria (Document user activation is required) y luego haz clic en el botón Relaunch Now.

Matt Elliott/CNET

(La próxima versión del navegador de Google, Chrome 64, está programada para ser lanzada más adelante este mes y te permitirá bloquear videos de reproducción automática sin necesidad de profundizar en la configuración del indicador experimental).

2. Solicitudes para recibir notificaciones

Mi respuesta es siempre "Bloquear". La pregunta es ¿Quiero permitir –o bloquear– que un sitio me muestre notificaciones? Si estás cansado de responder repetidamente "bloquear" a esta pregunta, hay una manera de evitar que los sitios lo hagan.

En Chrome, abre Configuración y desplázate hacia abajo hasta llegar a Avanzado. En la sección Privacidad y seguridad, haz clic en Configuración de contenido. A continuación, haz clic en Notificaciones y luego en el interruptor de alternancia para que pase de Preguntar antes de enviar a Bloqueado. (También puedes hacer lo mismo para la ubicación, si te has cansado de los sitios que te preguntan si pueden conocer tu ubicación).

Matt Elliott/CNET

3. Ventanas superpuestas

Durante años he usado la extensión llamada BehindTheOverlay en Chrome. Eso instala un botón a la derecha de la barra de URL de Chrome en el que puedes hacer clic para cerrar una ventana superpuesta que encuentres en lugar de buscar el botón X camuflado de dicha superposición. Y si abres la configuración de la extensión, también puedes asignar un atajo de teclado para cerrarlas.