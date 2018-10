Agrandar Imagen Rick Broida/CNET

Esto que les voy a contar realmente ocurrió: recientemente, algunos amigos compraron un localizador GPS para su hija y tuvieron problemas para que funcionara. Me lo trajeron pidiendo ayuda, pues soy el Geek Squad para mis amigos y familiares, pero tampoco pude resolver el problema.

Mis amigos estaban desconcertados: "¡Tenía una calificación de cinco estrellas en Amazon!"

Saqué mi computadora portátil y revisé la página del producto. Era verdad: 37 reseñas de cinco estrellas. Pero esta cosa era innegablemente chafa. ¿Qué diablos estaba pasando?

Misterio resuelto: todas esas reseñas eran falsas.

Noticias falsas

¿Qué es una crítica o reseña falsa? Pues eso, exactamente: una reseña publicada por un empleado de la compañía o cualquier otra persona con un interés personal en vender más productos.

Este es un problema grave, y es algo que veo todo el tiempo, principalmente con productos vendidos por compañías pequeñas o extranjeras.

Es demasiado fácil echar un vistazo a un promedio de cuatro o cinco estrellas y pensar: "¡Está bien, esto debe ser bueno!" Pocas personas se tomarán el tiempo de indagar en todas y cada una de las reseñas.

Aquí hay un gran ejemplo: estás buscando una cámara de acción tipo GoPro. Una GoPro real te costará entre US$200 y US$400 en EE.UU., pero hay innumerables imitaciones con precios tan bajos como US$40 a US$50. Pero no pueden ser tan buenas, ¿verdad? Bueno, se parecen a las GoPros. Vienen con muchos accesorios. Y aquí está el tema: altas calificaciones de docenas o incluso cientos de revisores. ¡Genial!

Rick Broida/CNET

El problema es que docenas o incluso cientos de esas críticas pueden ser falsas, o al menos cuestionables. Es difícil saberlo con certeza, pero hay señales reveladoras.

¿Pero no debería Amazon estar haciendo algo al respecto? Hace aproximadamente un año, la compañía prometió comenzar a tomar medidas enérgicas en las reseñas incentivadas, es decir, aquellas publicadas a cambio de productos gratuitos o con descuento. Efectivamente, he visto menos reseñas con ese descargo de responsabilidad incorporado, pero eso no significa que haya habido una disminución en las revisiones ilegítimas.

De hecho, en mi mundillo, donde frecuentemente escribo sobre marcas y productos de tecnología menos conocidos, esto no ha cambiado mucho. Así que hablemos sobre las herramientas que puedes usar para detectar críticas o reseñas falsas y, lo que es igual de importante, cómo interpretar los resultados.

Ojo con las calificaciones en Fakespot

Primero, tenemos a Fakespot, un sitio gratuito que analiza las reseñas de los productos de Amazon para ayudarte a separar las genuinas de las falsas. Todo lo que debes hacer es copiar y pegar el enlace a la página del producto, luego hacer clic en Analizar.

El servicio también ofrece extensiones de navegador para Chrome, Firefox y Safari, todo lo cual lo hace aún más sencillo: simplemente haz clic en el icono de Fakespot en tu barra de herramientas para un análisis instantáneo. También está disponible para Android y iOS para que uses Fakespot donde quieras.

Fakespot analiza tanto las críticas o reseñas como a las personas que las escriben, echando un ojo a la ortografía y gramática cuestionables, el número de revisiones, los patrones de compra, las fechas no coincidentes y otros signos reveladores de actividades sospechosas. Por ejemplo, un crítico que es nuevo en Amazon, ha publicado solo una reseña y usa muchas palabras como "genial" o "increíble". Esa reseña seguramente será marcada como "poco confiable".

Una vez finalizado el análisis, Fakespot proporciona una calificación de letra basada en el número total de reseñas y cuántas no fueron confiables. Y ahí es donde las cosas pueden volverse un poco confusas: si estás mirando una de las cámaras mencionadas anteriormente y obtiene una "F" porque, digamos, el 57 por ciento de las reseñas fueron calificadas como poco confiables, es posible que estés menos inclinado a comprar ese producto.

Ah, pero ¿eso significa que el producto en sí es malo? No necesariamente. Más sobre eso en la siguiente sección.

Rick Broida/CNET

Luego tenemos a ReviewMeta, que tiene un enfoque muy diferente, según su creador Tommy Noonan. Funciona de manera muy similar: pegas un enlace de Amazon o usas una de las extensiones del navegador, pero ReviewMeta simplemente elimina o reduce el peso de ciertas críticas, luego te deja una calificación ajustada.

En otras palabras, en lugar de la calificación de la letra, que puede ser engañosa, ReviewMeta te muestra cuál sería la calificación promedio de Amazon si las reseñas cuestionables no existieran.

Aquí es donde la cosa se pone interesante: a menudo, Fakespot y ReviewMeta llegan a conclusiones muy diferentes sobre las reseñas de un producto.

Calificando a los calificadores

¿Qué podemos hacer con todo esto? Si no siempre podemos confiar en las reseñas compartidas por los clientes de Amazon, ¿podemos confiar en las críticas a... esas críticas?

Eso es un desafío. Como Noonan me dijo, "es imposible para alguien determinar definitivamente si una reseña es 'falsa' o 'real'. Ni siquiera un humano puede hacerlo, por lo que es imposible determinar realmente cuán 'precisa' Fakespot o ReviewMeta es".

Noonan dice que diseñó ReviewMeta con eso en mente, y por eso comparte todos los detalles posibles sobre los informes. "La herramienta no pretende realmente darte sólo una respuesta en blanco y negro", dice, "sino más bien quiere mostrarte todos los datos que podamos y luego permitirte tomar tu propia decisión".

Y creo que esa es la clave aquí: ten en cuenta que cualquier clasificación de Amazon podría estar inflada artificialmente; usa herramientas como Fakespot y ReviewMeta si crees que no estás obteniendo una reseña precisa. Al mismo tiempo, ten en cuenta que estas críticas también pueden tener problemas de precisión y que no reflejan necesariamente la calidad del producto en sí.

La dashcam Vantrue T2 que se muestra a lo largo de este artículo es un ejemplo perfecto. Tiene una calificación promedio de 4.6 estrellas de más de 400 clientes de Amazon, lo que sugiere un producto bastante excepcional. De acuerdo con Fakespot, sin embargo, necesitas eliminar casi el 90 por ciento de esas reseñas o críticas, porque son cuestionables de alguna manera.

¿Eso significa que la compañía se ha involucrado en prácticas de críticas o reseñas sombrías? ¿O que la dashcam no es tan excepcional como sugieren las críticas? Es difícil de decir con certeza, especialmente considerando que ReviewMeta encuentra que la mayoría de ellos son "naturales". Por su análisis, alrededor de 85 de 105 críticas son legítimas. La puntuación ajustada cuenta una historia mejor: los 207 comentarios "buenos" promedian 4.4 estrellas, por lo que puedes estar seguro de que el equipo probablemente esté por encima del promedio.

Mi consejo: Toma todo con un poco de escepticismo. No creas todo lo que lees. Usa el sentido común.