Cómo desvincular apps de terceros de tu cuenta de Facebook

Angela Lang/CNET

Tras los últimos escándalos de Facebook en torno a la privacidad es mejor llevar un control sobre quién tiene acceso a tus datos.

Seguramente hayas aceptado en más de una ocasión que aplicaciones de terceros tengan acceso a tu cuenta de Facebook para publicar en tu nombre o simplemente, tener acceso a tus datos dentro de la red social. Si quieres desvincular todas estas apps de tu cuenta de Facebook, puedes hacerlo de manera muy sencilla.

Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Facebook en tu computadora o celular. A continuación, entra en "Configuración" y ve al apartado "Aplicaciones y sitios Web", done verás una lista con las aplicaciones en las que tienes iniciada sesión con Facebook.

Érika García / CNET

Selecciona cada una de las aplicaciones de las que te quieras deshacer y pulsa "eliminar" para que ya no recopilen más datos de tu perfil. Es importante que tengas en cuenta que, los datos que ya hayan recopilado hasta su eliminación no los podrás borrar, pero al menos ya no podrán acceder a más.

Facebook lleva una mala temporada con los temas de privacidad. En septiembre pasado, otro escándalo salpicó a la red social, cuando un investigador de seguridad cibernética en el Reino Unido dio a conocer que Facebook había dejado expuesta una base de datos con números de teléfono de sus usuarios.