Cómo descargar Windows 10 Spring Creators Update ahora mismo

Es posible que estemos a solo un día del lanzamiento de Windows 10 Spring Creators Update. Están surgiendo rumores de que Microsoft lanzará su próxima actualización de Windows 10 el 10 de abril. Sin embargo, Microsoft lanza gradualmente sus grandes actualizaciones de sistema operativo, por lo que es posible que no lleguen a tu PC de inmediato. Si deseas acceder a él sin demora, entonces hay una forma en que puedes instalar Windows 10 Spring Creators en este momento.

Tendrás que registrarte en el Programa Windows Insider e instalar una versión preliminar del software, pero la versión preliminar que instalarás es la misma que la versión final de Spring Creators Update (Windows 10 versión 1803). Si no quieres esperar a que llegue la actualización a través de Windows Update, aquí te mostramos cómo puedes instalarla en este momento.

Cómo instalar ahora Windows 10 Spring Creators Update

Abre Settings y haz clic en Update & security .



y haz clic en . Haz clic en Windows Insider Program en la columna izquierda y haz clic en el botón Get started.



Matt Elliott/CNET

Haz clic en Link an account , elige tu cuenta Windows y clic en Continue .



, elige tu cuenta Windows y clic en . En la siguiente pantalla te van a preguntar qué tipo de contenido quieres recibir. Del menú, elige Just fixes, apps, and drivers y haz clic en Confirm y luego haz clic otra vez en Confirm para acceder a los términos y condiciones de Microsoft.



Matt Elliott/CNET

Finalmente, haz clic en Restart Now para reiniciar tu PC y empezar a instalar Windows 10, build 1803, también conocido como Spring Creators Update.



Para ver si la actualización se ha iniciado en tu computadora, ve a Settings > Update & Security > Windows Update y mira si Windows 10, version 1803 se está instalando. De no ser así, ve al botón de Check for Updates, que debería empezar a instalarlo.

Matt Elliott/CNET

Sal del programa Insider

Con Windows 10, versión 1803, ejecutarás la versión final de Spring Creators Update. Si no deseas actualizar a la próxima versión preliminar de Windows cuando se lance a Insiders, tendrás que decirle a Microsoft que no deseas que despliegue más compilaciones de previsualización para tu PC.

Ve a Settings > Update & Security > Windows Insider Program y haz clic en Stop Insider Preview. Luego, elige Keep giving me builds until the next Windows release, lo cual hace que te salgas ya del programa Insider Program y pone a tu PC en la fila para recibir las actualizaciones públicas a Spring Creators Update conforme vayan siendo lanzadas.

Primera impresión Microsoft Windows 10 Creators Update La actualización gratis de Windows 10 llamada Creators Update trae un montón de novedades, como la capacidad de generar imágenes 3D, crear mapas más interactivos o hacer 'streaming' de videojuegos. Lee Nuestro Análisis

Solo un recordatorio: antes de actualizar tu PC, acuérdate siempre de respaldarla.