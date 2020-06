Cómo descargar videos de Twitter en tu teléfono

Angela Lang/CNET

Muchos videos han estado circulando en Twitter en las últimas dos semanas, desde innumerables protestas en apoyo del movimiento Black Lives Matter hasta el extremo opuesto del espectro: lindos videos de perritos y otras tonterías. Cuando un colega me preguntó si es posible guardar estos videos en el teléfono o la computadora portátil, para referencia histórica o para compartir con familiares y amigos fuera de la burbuja de Twitter, me puse a averiguar cómo hacerlo.

¿Y sabes? Es más fácil de lo que imaginé. Estas son las herramientas y los pasos que deberás seguir para descargar un video de Twitter a tu computadora, teléfono Android, iPhone o iPad.

Descarga videos de Twitter a tu computadora

Hay dos sitios web principales que hacen que el proceso de descarga de un video publicado en Twitter sea un proceso simple: SaveTweetVid o TwitterVideoDownloader.

Ambos sitios Web funcionan de la misma manera. Deberás usar el sitio Web de Twitter para copiar el enlace directo al tuit que contiene el video que deseas guardar, luego pegarlo en el campo de texto en cualquier sitio, luego haz clic en descargar.

Jason Cipriani/CNET

SaveTweetVid te pedirá que elijas entre tres opciones de calidad diferentes. Haz clic en Descargar junto al tamaño del archivo que deseas guardar y el clip comenzará a descargarse automáticamente. Alternativamente, puedes escanear el código QR en la parte inferior de la página para descargar el archivo en tu teléfono o tableta.

TwitterVideoDownloader también te dará diferentes opciones de calidad. Haz clic en el botón Descargar junto a la calidad de video que deseas guardar.

Angela Lang/CNET

Cómo descargar videos de Twitter en un teléfono Android

Si quieres descargar un video de Twitter a tu teléfono Android, busca el app Download Twitter Videos app will get the job done.

La aplicación es gratis pero viene con anuncios. Sin embargo, puedes eliminar esos anuncios a través de una compra en la aplicación por 99 centavos.

Después de instalarla, ábrela y selecciona tus configuraciones preferidas. Lo configuré para descargar videos en la resolución más alta y comenzar a descargar automáticamente cuando comparto o pego un enlace en la aplicación.

Con la configuración Descargar videos de Twitter, usa la aplicación de Twitter para encontrar un tuit que contenga el video que deseas guardar. Toca el botón Compartir y selecciona Copiar enlace a Tweet o Compartir Tweet vía. Si copiaste el enlace, sal de la aplicación de Twitter, abre Descargar videos de Twitter y luego pega la aplicación en el campo de texto en la parte superior de la pantalla.

Si tocaste en compartir tuit, busca y toca el ícono Descargar la aplicación Twitter Video en las opciones para compartir. La aplicación comenzará a descargar el video en segundo plano.

Para ver tus videos descargados, abre la aplicación y selecciona el video que deseas ver. Luego puedes compartirlo a través de otra aplicación, guardarlo en tu aplicación Fotos o subirlo a un servicio de almacenamiento en la nube.

Jason Cipriani/CNET

Usuarios de iPhone pueden ir a los Atajos de Apple

La aplicación Shortcuts (o Atajos) de Apple es una herramienta increíblemente poderosa y útil para automatizar tareas rutinarias o hacer cosas más complejas, como descargar videos de Twitter.

Antes de poder instalar el acceso directo que descarga videos, primero deberás instalar Shortcuts en tu iPhone or iPad.

Después de instalarla, abre la aplicación Configuración en tu teléfono o tableta y toca Shortcuts (Atajos) en la lista de opciones. Mueve el interruptor etiquetado Permitir accesos directos no confiables a la posición de Activado. Tenemos que dar este paso adicional para instalar Shortcuts o atajos creados por el usuario que no figuran en la sección Galería del app de Atajos.

Una vez que hayas hecho todo esto, abre este enlace en tu iPhone o en tu iPad, y luego toca en Get Shortcut. El app de Atajos entonces se abrirá pra mostrarte todo lo que ese atajo puede hacer. Para la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, es un montón de galimatías. Simplemente desplázate hasta la parte inferior y toca el botón que pone Agregar acceso directo no confiable.

Finalmente, con todo eso hecho, puedes guardar un video de Twitter en tu aplicación Fotos con solo un par de toques. Abre la aplicación de Twitter y navega hasta el tuit que tiene el video que deseas guardar. Toca el botón Compartir y luego busca Twitter Video Downloader V2.6 en la lista de opciones; tócalo.

Se iniciará el acceso directo, y unos segundos después se te preguntará si deseas que tu copia del video sea de alta, media o baja calidad. Selecciona tu opción y luego deja que el acceso directo haga el resto del trabajo. Cuando termines, puedes encontrar el video guardado en su aplicación Fotos.