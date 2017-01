Cómo descargar tus videos, comentarios y 'likes' de Vine

Agrandar Imagen Foto de Jason Cipriani/CNET

El 17 de enero, Twitter dejará de permitir a sus usuarios subir videos a Vine y dejará de habilitar la aplicación. Vine Camera tomará su lugar, lo que te permitirá crear vídeos de Vine, pero sólo para compartir fuera de Vine. Y es que Vine no existirá más.

Antes de la transición, debes hacer una copia de seguridad de sus Vines. Vine ha publicado una página de ayuda que detalla el proceso para usuarios móviles, junto con instrucciones para usar el sitio Web para hacerlo.

Te sugiero que utilices el sitio Web y no tu teléfono para realizar una copia de seguridad de tu cuenta. Cuando descargas tus Vines a través del sitio Web, no solo obtienes una copia del video, sino que también obtienes un archivo que contiene todos los comentarios y likes de cada video. Tal información puede no ser tan útil, pero es algo a lo que los más sentimentales querríamos tener acceso.

Para hacer una copia de seguridad de tu cuenta, ve a Vine.co. Junto al botón de inicio de sesión encontrarás un botón denominado "Descargar tus Vines". Haz clic en él e inicia sesión cuando se te pida.

Por alguna razón, mi cuenta está teniendo problemas, pero el proceso debería ser algo así:

Luego de conectarte, haz clic en el botón que dice Request Your Archive .

. Te llegará un email a la dirección que tienes registrada con tu cuenta de Vine con un enlace para abrir.

Vine dice que el email debería llegar en unos 10 minutos, pero que este tiempo varía según la demanda y el número de Vines en tu cuenta.

Tienes 72 horas para hacer clic en ese enlace y descargar tu información.

Vine también ha publicado una página de preguntas frecuentes detallando lo que funcionará y lo que no después del 17 de enero.