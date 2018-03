Cómo descargar tu historial y toda tu información personal de Facebook

Reproduciendo: Mira esto: Cómo descargar todo tu historial de Facebook [video]

Tras el escándalo de Cambridge Analytica en marzo de 2018, quizá es buen momento de tomar mayor control de tu información en Facebook. Puedes comenzar por echarle un ojo a tu historial de actividades en la plataforma. Aquí puedes leer todos los detalles del caso de Cambridge Analytica.

¿Quieres tener una constancia de todo lo que has hecho en Facebook desde que te metiste por primera vez? Pues, hay una forma muy fácil de hacerlo, aunque podría ser uno de esos casos en los que recibirás demasiada información -- quizá más de la que quieres.

Al igual que con Twitter, que te permite descargar todos tus tuits, Facebook te da una manera increíblemente sencilla de descargar tu historial de actividad, con todos tus mensajes, todas las fotos que has subido, todos los videos e, incluso, una larga lista de todos tus amigos y toda la gente a la que sacaste de tu lista de amigos. Si, como yo, has cambiado tu estrategia en cuanto al tipo de gente que añades en Facebook, seguramente esa lista de gente que has sacado de tu lista de amigos es muy larga. Pues, ahora la puedes consultar.

Esto es lo que tienes que hacer:

1 - Ingresa a Facebook con tu nombre de usuario y contraseña.

2 - En la versión de escritorio, ve a la barra azul de arriba y haz clic en la flechita que apunta hacia abajo. Ahí, ve a Configuración.

3 - En Configuración, haz clic en Descarga una copia de tu información (hasta abajo de la lista).

4 - Cuando se abra la pantalla de Descarga tu información, haz clic en el botón verde que dice Crear mi archivo. Te pedirá tu contraseña de nuevo. Haz clic en enviar.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET en Español

5 - Facebook te enviará un email de confirmación a tu cuenta registrada para consignar tu solicitud, y luego otro email cuando esté lista tu descarga, con un link.

6 - Cuando te llegue el link, haz clic. Te llevará a una pantalla de Facebook con otro botón verde que dice Descargar archivo. Haz clic ahí para descargar un archivo Zip a tu computadora; ábrelo.

7 - En la carpeta (llamada "facebook-tu-nombre-de-usuario") verás varios archivos, entre ellos uno de fotos y otro de videos, en donde, literalmente, están todas tus fotos y videos que has subido a Facebook.

8 - En la carpeta de HTML están las cosas más interesantes (o raras). La más peculiar, como ya lo mencioné, es la lista de amigos (friends.htm), en donde están los nombres de todos tus amigos actuales y una lista de todas las personas que fueron tus amigos pero que eliminaste por alguna razón. En esta carpeta también podrás ver tus mensajes (messages.htm), eventos (events.htm), tu actividad (timeline.htm) y los toques (pokes) que hayas dado cuando esa función existía (tristemente, no di ninguno).

Una advertencia: como dije, quizás esta es demasiada información para ti. Ahí estarán todas las comunicaciones con tus ex novios o novias, la lista de toda la gente del kínder que añadiste en algún momento y luego eliminaste y todos los eventos a los que dijiste que ibas a ir, pero que al final no fuiste. Todo eso y más encontrarás en la descarga de tu información en Facebook.

Nota del editor: Este artículo se publicó por primera vez en 24 de mayo de 2016 y se volvió a publicar eel 20 de mayo de 2018 con información actualizada.